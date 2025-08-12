Ajker Patrika
লিটারে ১৯ টাকা কমল পাম অয়েলের দাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৪: ৩৯
ফাইল ছবি
পাম অয়েলের দাম প্রতি লিটারে ১৯ টাকা কমাল সরকার। এতে করে এখন থেকে প্রতি লিটার পাম অয়েল বিক্রি হবে ১৫০ ঢাকায়, যা আগে ছিল ১৬৯ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় স্থানীয় বাজারেও এই দাম সমন্বয় করা হয়। আজ মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পাম অয়েলের নতুন দাম ঘোষণা করেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান।

বর্তমানে দেশের মোট ভোজ্যতেল ব্যবহারের প্রায় ৬০ শতাংশই পাম অয়েল। বাণিজ্যসচিব জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের দাম কমায় দেশে পাম অয়েলের দাম লিটারে ১৯ টাকা কমানো হয়েছে। এখন থেকে পাম অয়েল প্রতি লিটার ১৫০ টাকায় বিক্রি হবে, যা আগে ছিল ১৬৯ টাকা।

তবে সয়াবিন তেলের কাঁচামালের দাম অপরিবর্তিত থাকায় এর মূল্য কমানো হয়নি বলে জানান বাণিজ্যসচিব।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট‍্যারিফ কমিশন ভোজ‍্যতেলের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারের সরবরাহ ও চাহিদা পর্যবেক্ষণ করে থাকে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে পাম অয়েলের দাম নিম্নমুখী হওয়ায় কমিশনের সুপারিশে প্রতি লিটার খোলা পাম অয়েলের দাম ১৬৯ টাকা থেকে কমিয়ে ১৫০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ভোক্তারা লিটারে ১৯ টাকা কমে পাম অয়েল কিনতে পারবেন। তবে সয়াবিন তেল পূর্বের মতো লিটার ১৮৯ টাকা (বোতল) অপরিবর্তিত থাকবে।

সর্বশেষ গত ১৫ এপ্রিল সয়াবিন ও পাম অয়েলের দাম নির্ধারণ করা হয়।

