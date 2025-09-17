Ajker Patrika
> অর্থনীতি

তিন দিনের ‘এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার’ শুরু কাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৭
ঢাকায় পর্যটন বিষয়ক মেলা ‘এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার’ এর দ্বাদশ আসরের পর্দা উঠছে কাল বৃহস্পতিবার। রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে (আইসিসিবি) তিন দিনের মেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। এতে দেশি-বিদেশি হোটেল ও রিসোর্ট, এয়ারলাইন্স ও ক্রুজ কোম্পানি, ট্যুর অপারেটর ও ট্র্যাভেল এজেন্সি, থিম পার্ক ও পর্যটন প্রতিষ্ঠান, সরকারি পর্যটন সংস্থা অংশ নিয়ে নিজেদের সুযোগ সুবিধাগুলো তুলে ধরবে।

বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় ‘পর্যটন বিচিত্রার’ আয়োজনে, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় এবারের এই মেলা হচ্ছে বলে জানান পর্যটন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

এবারের মেলায় দেশ ও বিদেশ ভ্রমণের নানা প্যাকেজ অফার, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বিজনেস-টু-বিজনেস (বিটুবি) সেশন, ডেস্টিনেশন ও প্রোডাক্ট প্রেজেন্টেশন, প্যানেল আলোচনা ও সেমিনারসহ নানা আয়োজন থাকবে। এছাড়া মেলায় থাকবে বাংলাদেশ ও ফিলিপিন্স দূতাবাসের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেই সঙ্গে ‘বাংলাদেশ ট্যুরিজম ইনভেস্টমেন্ট শোকেস’ নামে আরেকটি আয়োজন থাকবে; যেখানে পর্যটন খাতের আসন্ন প্রকল্প এবং স্থানীয় বিনিয়োগের সুযোগ উপস্থাপন করা হবে।

এবারের মেলায় দুটি হলে ১৮০টি বুথ থাকবে, যেখানে দেশি-বিদেশি হোটেল ও রিসোর্ট, এয়ারলাইন্স ও ক্রুজ কোম্পানি, ট্যুর অপারেটর ও ট্র্যাভেল এজেন্সি, থিম পার্ক ও পর্যটন প্রতিষ্ঠান, সরকারি পর্যটন সংস্থা অংশ নেবে।

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মেলা চলবে। মেলায় প্রবেশ মূল্য ৩০ টাকা, তবে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করলে প্রবেশ করা যাবে বিনামূল্যে। এছাড়া প্রবেশ কুপনের বিপরীতে দর্শনার্থীরা অংশ নিতে পারবেন র‌্যাফেল ড্রতে; যেখানে এয়ারলাইন্স টিকিটসহ নানা ভ্রমণ ভাউচার জেতার সুযোগ থাকবে।

এবিষয়ে সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে ফেয়ারের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন হেলাল বলেন, এই আয়োজন কেবল একটি মেলা নয়, এটি পর্যটন ব্যবসায়ীদের মিলনমেলা এবং বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অগ্রযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। মেলার টাইটেল স্পন্সর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এবং প্রাইম পার্টনার কান্ট্রি নেপাল।

