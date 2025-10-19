Ajker Patrika
> অর্থনীতি

প্রশিক্ষিত রন্ধনশিল্পীরা পাবেন আন্তর্জাতিক মানের সনদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯: ৩৫
বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল কালিনারি ইনস্টিটিউট (আইসিআই) ও যুক্তরাজ্যের ওয়ার্ল্ড মাস্টার শেফসের (ডব্লিউএমসি) মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে গতকাল শনিবার বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল কালিনারি ইনস্টিটিউটের (আইসিআই) সঙ্গে যুক্তরাজ্যের ওয়ার্ল্ড মাস্টার শেফসের (ডব্লিউএমসি) এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত (এমওইউ) হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় রন্ধনশিল্পের সঙ্গে জড়িত বিশেষ করে আইসিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা এখন থেকে আন্তর্জাতিক মানের সনদ পাবেন। এই সনদের মাধ্যমে তাঁরা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শেফ হিসেবে কাজের সুযোগ পাবেন।

গতকাল আইসিআইয়ের পক্ষে ডানিয়েল সি গোমেজ ও ডব্লিউএমসির পক্ষে সংগঠনটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাস্টার শেফ ড্যানিয়েল আইটন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

আইসিআই সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে অবস্থানকারী অনেক তরুণ-তরুণী ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশিরাও ইন্টারন্যাশনাল কালিনারি ইনস্টিটিউট থেকে তিন থেকে ছয় মাসের কোর্স সম্পন্ন করছেন। নির্ধারিত কোর্স ফি দিয়ে মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই দুই আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের সনদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বীকৃত পাচ্ছে। নতুন করে ডব্লিউএমসির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় সনদের মান আরও কয়েক ধাপ ওপরে উঠে গেল।

গতকাল চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাস্টার শেফসের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট মাস্টার শেফ ড্যানিয়েল আইটন বলেন, এই সমঝোতা স্মারক হলো বিশ্ব কালিনারি ঐতিহ্য ও বাংলাদেশের নবীন প্রতিভাদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন।

স্কিলস ফর ইন্ডাস্ট্রি কমপিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম (এসআইসিআইপি) প্রকল্প সমন্বয়ক এএন এম সাহজাহান বলেন, ‘আইসিআই ও ডব্লিউএমসির চুক্তি বাংলাদেশের তরুণদেরকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেবে। এ সহযোগিতার মাধ্যমে কালিনারি শিক্ষার মান আরও উন্নত করা সম্ভব হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং পেশাজীবীদের জন্য বৈশ্বিক পরিসরে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হবে।

আইসিআইয়ের মাস্টার শেফ ড্যানিয়েল সি গোমেজ বলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে বছরে এক হাজারের অধিক শেফ তৈরি হচ্ছে। যাঁরা দেশ-বিদেশে নিজ নিজ কর্মে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। এই পেশায় নিয়োজিতরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বড় সাফল্য লাভ করছেন।

ডানিয়েল সি গোমেজ আরও বলেন, এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আইসিআই বাংলাদেশকে ইন্টারন্যাশনাল কালিনারি শিক্ষার মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল। এই সমঝোতা স্মারক উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি মাইলফলক, যা বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক কালিনারি উপস্থিতিকে আরও দৃঢ় করবে।

বিষয়:

বাংলাদেশযুক্তরাজ্যগুলশানরাজধানীচুক্তি
