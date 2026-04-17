Ajker Patrika
অর্থনীতি

ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৩৫
ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ শুক্রবার ভোর ৬টা ২৫ মিনিটে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

রক্তের প্লাটিলেট কমে যাওয়ায় ১৩ এপ্রিল তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে ম্যালেরিয়া শনাক্ত হয়।

মাহবুবুর রহমান ১৩তম বিসিএস শুল্ক ও আবগারি ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। ২০২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে যোগদান করেন।

বিষয়:

সচিবঅর্থনীতির খবরবাণিজ্য মন্ত্রণালয়
পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

রাজধানীর বাজারদর: মুরগি কমে, সবজিতে বাড়তি

এক নেতার ‘কবজায়’ ৮ হাটের ইজারা

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

যুদ্ধ শেষের আশায় বাজারে স্বস্তি, বিশেষজ্ঞদের ভেংচি কাটলেন ট্রাম্প

ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান

ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান

রাজধানীর বাজারদর: মুরগি কমে, সবজিতে বাড়তি

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন: নির্বাচনের আগে ব্যাপক সাড়া মেলে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে