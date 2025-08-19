বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুলের আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামের একটি অশ্লীল ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।
শাহীনুল ইসলামের নগ্ন ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর এ বিষয়ে জানতে চাইলে গভর্নর বলেন, ‘আমরা বিষয়টি ইনভেস্টিগেট করছি।’
গতকাল সোমবার একটি অনলাইন নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে শাহীনুল ইসলামের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেখা যায়, অফিসকক্ষে ভিডিও কলে এক নারীর সঙ্গে নগ্ন অবস্থায় কথা বলছেন তিনি। ভিডিওর আরও কিছু অংশে তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা যায়। এ ধরনের কনটেন্ট সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অস্বস্তি বিরাজ করছে।
এ বিষয়টির সত্যতা জানতে চাইলে বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামক ভিডিওটি ভুয়া দাবি করে এটিকে হয়রানি ও ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি উল্টো প্রশ্ন করেন, এসব কি তাঁর দ্বারা সম্ভব?
শাহীনুল ইসলাম ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বিএফআইইউর নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। এরপর নিয়মিত অবসরে যান। ওই সময় বিএফআইইউর প্রধান পদে থাকা মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বর্তমানে মাসুদ বিশ্বাস কারাগারে। মাসুদ বিশ্বাসের আমলে উপপ্রধান শাহীনুল ইসলাম বিএফআইইউ প্রধান পদে নিয়োগ পান।
আওয়ামী লীগ সরকার আমলে অর্থপাচার ও নানা জালিয়াতি রোধে ব্যর্থ হওয়ায় বিএফআইইউ সমালোচনার মুখে পড়ে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আন্দোলনের মুখে গত ৮ আগস্ট পদত্যাগে বাধ্য হন বিএফআইইউ-এর তৎকালীন প্রধান মাসুদ বিশ্বাস। এরপর থেকেই পদটি শূন্য ছিল। শূন্য পদে নিয়োগের জন্য গত বছরের ৩ নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে ২৯টি আবেদন জমা পড়ে এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয় ১০ জনকে। প্রাথমিকভাবে তিনজনের নাম অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলেও সেখানে শাহীনুল ইসলামের নাম ছিল না। তবুও বিশেষ তদবিরে নিয়োগ পান শাহীনুল ইসলাম।
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামের একটি অশ্লীল ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।
শাহীনুল ইসলামের নগ্ন ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর এ বিষয়ে জানতে চাইলে গভর্নর বলেন, ‘আমরা বিষয়টি ইনভেস্টিগেট করছি।’
গতকাল সোমবার একটি অনলাইন নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে শাহীনুল ইসলামের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেখা যায়, অফিসকক্ষে ভিডিও কলে এক নারীর সঙ্গে নগ্ন অবস্থায় কথা বলছেন তিনি। ভিডিওর আরও কিছু অংশে তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা যায়। এ ধরনের কনটেন্ট সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অস্বস্তি বিরাজ করছে।
এ বিষয়টির সত্যতা জানতে চাইলে বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামক ভিডিওটি ভুয়া দাবি করে এটিকে হয়রানি ও ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি উল্টো প্রশ্ন করেন, এসব কি তাঁর দ্বারা সম্ভব?
শাহীনুল ইসলাম ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বিএফআইইউর নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। এরপর নিয়মিত অবসরে যান। ওই সময় বিএফআইইউর প্রধান পদে থাকা মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বর্তমানে মাসুদ বিশ্বাস কারাগারে। মাসুদ বিশ্বাসের আমলে উপপ্রধান শাহীনুল ইসলাম বিএফআইইউ প্রধান পদে নিয়োগ পান।
আওয়ামী লীগ সরকার আমলে অর্থপাচার ও নানা জালিয়াতি রোধে ব্যর্থ হওয়ায় বিএফআইইউ সমালোচনার মুখে পড়ে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আন্দোলনের মুখে গত ৮ আগস্ট পদত্যাগে বাধ্য হন বিএফআইইউ-এর তৎকালীন প্রধান মাসুদ বিশ্বাস। এরপর থেকেই পদটি শূন্য ছিল। শূন্য পদে নিয়োগের জন্য গত বছরের ৩ নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে ২৯টি আবেদন জমা পড়ে এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয় ১০ জনকে। প্রাথমিকভাবে তিনজনের নাম অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলেও সেখানে শাহীনুল ইসলামের নাম ছিল না। তবুও বিশেষ তদবিরে নিয়োগ পান শাহীনুল ইসলাম।
সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) যৌক্তিক সংস্কার ও চেয়ারম্যান অপসারণের দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্বে থাকা ১৭ কর্মকর্তার সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদক বলছে, অবৈধ সম্পদের প্রমাণ মেলায় সম্পদ বিবরণীর হিসাব চাওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি আবুধাবিগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের কিছু সময় পর দেখা যায় একইসঙ্গে উড়োজাহাজটি টয়লেটের তিনটি ফ্লাশ কাজ করছে না।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের (আরএমজি) কাঁচামাল আমদানি প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ৩০ জুন শেষ হওয়া অর্থবছরে এ খাতে কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ডলার, আগের অর্থবছরের (এফওয়াই২৪) এ আমদানি ছিল ১৬ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার।৪ ঘণ্টা আগে
আগামী ১৯ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তুলা আমদানিতে শুল্কমুক্তির ঘোষণা দিয়েছে ভারত সরকার। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় এক সরকারি আদেশে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। সরকার আশা করছে, এই সিদ্ধান্ত ভারতের তৈরি পোশাক শিল্পকে আন্তর্জাতিক...৫ ঘণ্টা আগে