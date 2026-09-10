Ajker Patrika
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অর্থনীতি

ব্যাংকের উপশাখা: বেশি আমানত টেনেও ঋণ বিতরণে পিছিয়ে

  • মার্চে আমানত ৭৯,৭১৭ কোটি টাকা।
  • জুনে আমানত ৮৪,২৬৩ কোটি টাকা।
  • তিন মাসে বেড়েছে ৪,৫৪৬ কোটি টাকা।
  • মার্চে গ্রাহক ৮৪ লাখ ৭০ হাজার।
  • জুনে গ্রাহক ৮৯ লাখ ৭০ হাজার।
  • তিন মাসে গ্রাহক বেড়েছে ৫ লাখ।
মৃত্তিকা সাহা, ঢাকা
ব্যাংকের উপশাখা: বেশি আমানত টেনেও ঋণ বিতরণে পিছিয়ে

দেশে শহরকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার পাশাপাশি ব্যাংকগুলো এখন গ্রামমুখীও হচ্ছে। তবে সেখানে বেশি খরচে শাখা খোলার পরিবর্তে ব্যাংকিং সেবার দ্রুত বিস্তার ঘটাচ্ছে কম খরচে ছোট পরিসরের উপশাখায় ভর করে। স্থানীয় আমানত সংগ্রহে ব্যাংকগুলোর এ বিকল্প কৌশলের সুফলও আসছে। এতে একদিকে সহজেই ব্যাংকিং সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, অন্যদিকে এসব উপশাখার অভাবনীয় তৎপরতার ওপর দাঁড়িয়ে রাতারাতি বাড়ছে গ্রাহক ও ব্যাংক হিসাবের পাশাপাশি স্থানীয় আমানতের পরিমাণ। অবশ্য এ ইতিবাচক পরিস্থিতির বৈপরীত্যও আছে। স্থানীয় পর্যায় থেকে আমানত সংগ্রহ দ্রুত বাড়লেও তার বিনিয়োগ মূলত কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে প্রধান কার্যালয়সহ বড় শাখাগুলোয়। ফলে সংগৃহীত আমানত থেকে স্থানীয় পর্যায়ে ঋণ হিসেবে বিতরণ হচ্ছে একেবারেই নামমাত্র। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ-সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন উঠে এসেছে এমন চিত্র।

চলতি বছর জুন প্রান্তিকের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, মার্চের তুলনায় তিন মাসে এসব উপশাখা থেকে সংগৃহীত আমানত বেড়েছে ৪ হাজার ৫৪৬ কোটি টাকা। মার্চে ৭৯ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে জুনে তা দাঁড়িয়েছে ৮৪ হাজার ২৬৩ কোটি টাকায়। অর্থাৎ আমানত বৃদ্ধির হার ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। অথচ একই সময়ে দেশে পুরো ব্যাংকিং খাতে আমানত বেড়েছে মাত্র ২ দশমিক ৪ শতাংশ হারে। অর্থাৎ ব্যাংকিং খাতের গড় বৃদ্ধির চেয়ে উপশাখায় আমানত বাড়ার গতি প্রায় আড়াই গুণ।

শুধু টাকার পরিমাণ নয়, গ্রাহকভিত্তিও দ্রুত বাড়ছে। মার্চে উপশাখায় আমানত হিসাব ছিল ৮৪ লাখ ৭০ হাজার। জুনে তা ৮৯ লাখ ৭০ হাজারে উঠেছে। তিন মাসে নতুন হিসাব যুক্ত হয়েছে প্রায় ৫ লাখ। ফলে মোট ব্যাংক আমানতে উপশাখার অংশও ৩ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ হয়েছে।

এই বিস্তারের বড় অংশ এসেছে আবার গ্রাম থেকে। উপশাখার আমানতের মধ্যে গ্রামীণ এলাকার অংশ মার্চের ৩২ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে জুনে ৩৩ দশমিক ৯ শতাংশে উঠেছে। নারীদের আমানত হিসাবের অংশও ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ থেকে ৩৮ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের কাছাকাছি গিয়ে ছোট অঙ্কের সঞ্চয় সংগ্রহে উপশাখাগুলোর ভূমিকা বাড়ছে।

কিন্তু ঋণের ক্ষেত্রে সেই সাফল্য নেই। মার্চে উপশাখার ঋণ ও অগ্রিম ছিল ২২ হাজার ৩০৯ কোটি টাকা। জুনে তা নেমে এসেছে ২০ হাজার ৬০২ কোটি টাকায়। কমেছে ১ হাজার ৭০৭ কোটি টাকা বা ৭ দশমিক ৭ শতাংশ। একই সময়ে পুরো ব্যাংকিং খাতে ঋণ ও অগ্রিম বেড়েছে ১ দশমিক ৪ শতাংশ। উপশাখার ঋণ এখন মোট ব্যাংকঋণের মাত্র ১ দশমিক ১ শতাংশ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, খরচ তুলনামূলক কম হওয়ায় ব্যাংকগুলো এখন নতুন শাখা সম্প্রসারণের পরিবর্তে উপশাখায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এতে একদিকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যাংকগুলোর খরচও তুলনামূলক কম হচ্ছে।

কম খরচের এই মডেল যে ব্যাংকগুলোর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে, তার প্রমাণ উপশাখার সংখ্যাতেও। মার্চে ৪ হাজার ৯৯২টি থেকে জুনে সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩৩টি। অর্থাৎ তিন মাসে নিট ৪১টি উপশাখা বেড়েছে। এর মধ্যে ৩০টি গ্রামীণ ও ১৯টি শহুরে উপশাখা চালু হয়েছে; বন্ধ বা একীভূত হয়েছে আটটি।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণঅর্থনীতির খবরব্যাংক
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