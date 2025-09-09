ক্যাবের নতুন সভাপতি হলেন সফিকুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এ এইচ এম সফিকুজ্জামান।
আজ মঙ্গলবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে সভাপতি মনোনীত করা হয়।
১৩তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৯৪ সালে চাকরিতে যোগ দেন সফিকুজ্জামান। কর্মজীবনে তিনি মাঠ প্রশাসন ছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
বর্তমানে তিনি অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) আছেন।
সভায় নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা আশা প্রকাশ করেন, সফিকুজ্জামানের নেতৃত্বে ভোক্তা-অধিকার আন্দোলন আরও গতিশীল হবে এবং ভোক্তা স্বার্থরক্ষায় ক্যাবের ভূমিকা আরও সমৃদ্ধ হবে।
