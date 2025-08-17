Ajker Patrika
> অর্থনীতি

বছর পার না হতেই ঢাকা ব্যাংকের এমডির পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ৩৩
শেখ মোহাম্মদ মারুফ। ছবি: সংগৃহীত
শেখ মোহাম্মদ মারুফ। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা ব্যাংকের এমডি হিসেবে যোগ দেওয়ার এক বছরেরও কম সময়ে পদত্যাগ করলেন শেখ মোহাম্মদ মারুফ। এর আগে তিনি সিটি ব্যাংকে অতিরিক্ত এমডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র জানিয়েছে, গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর ঢাকা ব্যাংকের কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান পরিচালক সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কেউ কেউ ব্যাংকে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। এ নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হওয়ায় এমডিকে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

তবে ঢাকা ব্যাংকের চেয়ারম্যান আব্দুল হাই সরকার বলেন, ‘আমাদের সঙ্গে কোনো সমস্যা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের বেশ কিছু নিয়ম পরিপালন করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর পদত্যাগপত্র আমরা পেয়েছি।’

সোমবার পর্ষদ সভায় শেখ মোহাম্মদ মারুফের পদত্যাগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানান চেয়ারম্যান।

চলতি মাসের শুরুতে এক সপ্তাহের মধ্যে তিন ব্যাংকের এমডি দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এর মধ্যে সাউথইস্ট ব্যাংকের এমডিকে আগেই ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল। অন্যদিকে মেঘনা ও কমার্স ব্যাংকের এমডি হঠাৎ পদত্যাগ করেন।

যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো এমডি পদত্যাগ করলে এর কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অবহিত করতে হয়। তারপর বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ত নেয়, পদত্যাগ কার্যকর হবে কি না। এর আগেও পদত্যাগ করা এমডিকে নিজ দায়িত্বে বহাল রাখার নজির রয়েছে।

বিষয়:

পদত্যাগচেয়ারম্যানঢাকা ব্যাংকবাংলাদেশ ব্যাংকঅর্থনীতির খবর
বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

