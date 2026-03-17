ওয়ালটন পণ্য কিনে উপহার পেলেন আরও ২৭ ক্রেতা

ইলেকট্রনিকস জায়ান্ট ওয়ালটনের চলমান ডিজিটাল ক্যাম্পেইনে গাজীপুর, নীলফামারী, টাঙ্গাইল ও সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের আরও ২৭ জন ক্রেতার হাতে ওয়ালটন পণ্য কিনে পাওয়া উপহারের ফ্রিজ, টিভিসহ বিভিন্ন পণ্য তুলে দেওয়া হয়েছে। উপহারপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন গাজীপুরের ৪, নীলফামারীর ১০, টাঙ্গাইলের ৫, এবং সিলেটের ৮ জন ক্রেতা।
উল্লেখ্য, দেশজুড়ে চলছে ওয়ালটনের ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-২৩। ক্যাম্পেইনের আওতায় রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ওয়ালটন পণ্য কিনে গ্রাহকেরা পাচ্ছেন কোটি কোটি টাকার পণ্য ফ্রি ও ক্যাশ ভাউচার সুবিধা।
গত বছরের ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া ক্যাম্পেইনের এই সিজনে দেশব্যাপী ওয়ালটন প্লাজা বা পরিবেশক শোরুম থেকে পণ্য কিনে ক্রেতারা পাচ্ছেন সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটর, এসি, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ওভেনসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য ফ্রি এবং নিশ্চিত উপহার। সারা দেশে প্রতিদিন অসংখ্য ক্রেতার হাতে উপহারের ফ্রি পণ্য তুলে দিচ্ছে ওয়ালটন কর্তৃপক্ষ। ওয়ালটন পণ্যের ক্রেতারা ঈদুল ফিতর পর্যন্ত ক্যাম্পেইনের এই সুবিধা পাবেন।
সম্প্রতি গাজীপুর, নীলফামারী, টাঙ্গাইল ও সিলেটে অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে ক্রেতাদের হাতে ওয়ালটনের উপহার পাওয়া পণ্য আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন চিত্রনায়ক এবং ওয়ালটনের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আমিন খান। চিত্রনায়ক আমিন খানের হাত থেকে ওয়ালটনের উপহার পেয়ে আনন্দে আপ্লুত তাঁরা। তাঁদের পরিবারে বইছে আনন্দের বন্যা।
গাজীপুর থেকে ওয়ালটনের উপহার পেয়েছেন মো. রোকনুজ্জামান, মুসাব্বির রহমান, মো. মাসুদ, জান্নাতুল মাওয়া। এর মধ্যে তিন ক্রেতা উপহার পেয়েছেন সাইড বাই সাইড ফ্রিজ ও ফ্রিজার। আরেক ক্রেতা জান্নাতুল মাওয়া ৩২ ইঞ্চি টেলিভিশন কিনে উপহার পেয়েছেন ৪২ ইঞ্চি টেলিভিশন।
নীলফামারীতে ওয়ালটনের উপহার পাওয়া ক্রেতারা হলেন মোছা. রিতা, সলেমান আলী, মো. রতন মিয়া, মোছা. মনোয়ারা বেগম, বুলু কুমার রায়, মো. মোজাদুল ইসলাম, রাহুল ননদী রাতুল, সাজ্জাদ হোসেন ও মজিদুল ইসলাম প্রমুখ। তারা প্রত্যেকে একটি করে ফ্রিজ কিনে উপহার হিসেবে পেয়েছেন আরেকটি করে নতুন ফ্রিজ।
টাঙ্গাইলে উপহারপ্রাপ্ত ক্রেতাদের মধ্যে আছেন মো. জলিল, মো. শামীম, সিদ্দিক মন্ডল, হুমায়ন কবির ও মো. শাহজাহান খান। তাঁরাও প্রত্যেকে ফ্রিজ কিনে আরেকটি করে নতুন ফ্রিজ উপহার পেয়েছেন।
এ ছাড়া ওয়ালটনের উপহার পাওয়া সিলেটের সৌভাগ্যবান ক্রেতারা হলেন—মাহবুব আলম, মতিয়া বেগম, আজির আলী, অমিত, জাকির মিয়া এবং লক্ষ্মীপুর সেন্ট্রাল জামে মসজিদ কর্তৃপক্ষ। এদের মধ্যে জাকির মিয়া টেলিভিশন কিনে আরেকটি টিভি উপহার পেয়েছেন।
চিত্রনায়ক আমিন খান বলেন, ‘ঈদে ক্রেতাদের হাতে উপহার দিতে পেরে ওয়ালটন পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা সাধারণ মানুষের মন খুশি করতে চাই। সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য তৈরি করছে ওয়ালটন। দেশে তৈরি পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে গেছে। ওয়ালটনের পণ্য বিশ্বের ৫৫ টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। আমাদের প্রত্যাশা, আপনারা সবাই ওয়ালটনের সে সঙ্গে থাকবেন। আগামীতে ওয়ালটন আরও বড় বড় অফার বাজারে নিয়ে আসছে।’
সরকারি সংস্থাগুলোতে জবাবদিহিমূলক কালচার আনা জরুরি উল্লেখ করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেছেন, ‘আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের ১৮০ দিনের প্ল্যান শেয়ার করেছি।’ আজ মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তাঁর ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া স্ট্যাটাসে তিনি এই৬ ঘণ্টা আগে
ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই বিশ্ববাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এ সংঘাতের কারণে তেলের সরবরাহ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ায় পুঁজিবাজারে বড় ধরনের ধস নেমেছে। ঝুঁকি এড়াতে বিনিয়োগকারীরা এখন তাঁদের পুঁজি নিরাপদ সম্পদে সরিয়ে নিতে ব্যস্ত।৮ ঘণ্টা আগে
রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের সাংবাদিকদের সংগঠন ‘মিরসরাই মিডিয়া ক্লাব, ঢাকা’র আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৬ মার্চ) সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ১৭ সদস্যের তিন বছর মেয়াদী কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।১০ ঘণ্টা আগে
পুঁজিবাজারে বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের উপস্থিতি কমতে শুরু করেছে। গত প্রায় দেড় বছরে এসব বিনিয়োগকারীর প্রায় চার হাজার বেনিফিশিয়ারি ওনার্স বা বিও হিসাব বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ একই সময়ে বাজারে তাদের নিট বা প্রকৃত বিনিয়োগ এসেছে প্রায় ১৮৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিনিয়োগ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, তবে অংশগ্রহণের...১৯ ঘণ্টা আগে