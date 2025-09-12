শাস্তির মুখে পড়ছেন হিরুসহ আইসিবির কর্মকর্তারা

ফরচুন শুজের শেয়ার কারসাজি
আসাদুজ্জামান নূর, ঢাকা
পুঁজিবাজারে শেয়ার কারসাজির সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা ধরা পড়েছে। আলোচিত কারসাজিকারী ও সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক আবুল খায়ের হিরুর সহযোগিতায় তাঁরা ফরচুন শুজ লিমিটেডের শেয়ার বেচাকেনা করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হলেও আইসিবি প্রায় ৪৪ কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়ে। এখন সেই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
সম্প্রতি বিএসইসির কমিশন সভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে (এফআইডি) সুপারিশ পাঠানো হবে। একই সঙ্গে হিরু ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হবে।
বিএসইসি সূত্র জানায়, ফরচুন শুজ লিমিটেডের শেয়ারগুলো হিরুর কাছ থেকে অতিমূল্যে কিনে আইসিবির বিপুল লোকসান হয়। এই ঘটনায় আইসিবির তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল হোসেনকেও সরাসরি জড়িত ও সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত করেছে কমিশন। তবে আইসিবি সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় বিএসইসি নিজে শাস্তি দিতে না পেরে তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিএসইসির মুখপাত্র ও পরিচালক আবুল কালাম বলেন, ‘ফরচুন শুজের শেয়ার লেনদেনের কারসাজিতে আইসিবির কিছু কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন। এ জন্য আমরা অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রতিবেদন দুদক ও এফআইডিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
অভিযুক্ত সাবেক এমডি আবুল হোসেন অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আইসিবির শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে তিনটি স্তর থাকে ডিপার্টমেন্ট, ডিভিশন ও কমিটি। সব সুপারিশ শেষে এমডির কাছে অনুমোদনের জন্য যায়। বিষয়টি পরিচালনা পর্ষদ পর্যন্ত গেছে। তবু বিএসইসি এটাকে নেতিবাচকভাবে নিয়েছে। এখানে কোনো পলিসি বা সিস্টেম ভায়োলেশন হয়নি।’
এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিবিএ) সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা চাই, সবার জন্য আইন সমভাবে প্রযোজ্য হোক। বাজারে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হওয়া জরুরি। কেউ যেন বিশেষ সুবিধা না পায়।’
বাজার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবশালী কারসাজিকারীদের সহযোগিতা ও সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে যোগসাজশের কারণে শেয়ারবাজারে স্বচ্ছতা নষ্ট হয়েছে। এবার আইসিবি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পদক্ষেপ বাজারে আস্থার সংকট কাটাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
পুঁজিবাজারে শেয়ার কারসাজির সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা ধরা পড়েছে। আলোচিত কারসাজিকারী ও সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক আবুল খায়ের হিরুর সহযোগিতায় তাঁরা ফরচুন শুজ লিমিটেডের শেয়ার বেচাকেনা করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হলেও আইসিবি প্রায় ৪৪ কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়ে। এখন সেই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
সম্প্রতি বিএসইসির কমিশন সভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে (এফআইডি) সুপারিশ পাঠানো হবে। একই সঙ্গে হিরু ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হবে।
বিএসইসি সূত্র জানায়, ফরচুন শুজ লিমিটেডের শেয়ারগুলো হিরুর কাছ থেকে অতিমূল্যে কিনে আইসিবির বিপুল লোকসান হয়। এই ঘটনায় আইসিবির তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল হোসেনকেও সরাসরি জড়িত ও সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত করেছে কমিশন। তবে আইসিবি সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় বিএসইসি নিজে শাস্তি দিতে না পেরে তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিএসইসির মুখপাত্র ও পরিচালক আবুল কালাম বলেন, ‘ফরচুন শুজের শেয়ার লেনদেনের কারসাজিতে আইসিবির কিছু কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন। এ জন্য আমরা অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রতিবেদন দুদক ও এফআইডিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
অভিযুক্ত সাবেক এমডি আবুল হোসেন অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আইসিবির শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে তিনটি স্তর থাকে ডিপার্টমেন্ট, ডিভিশন ও কমিটি। সব সুপারিশ শেষে এমডির কাছে অনুমোদনের জন্য যায়। বিষয়টি পরিচালনা পর্ষদ পর্যন্ত গেছে। তবু বিএসইসি এটাকে নেতিবাচকভাবে নিয়েছে। এখানে কোনো পলিসি বা সিস্টেম ভায়োলেশন হয়নি।’
এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিবিএ) সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা চাই, সবার জন্য আইন সমভাবে প্রযোজ্য হোক। বাজারে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হওয়া জরুরি। কেউ যেন বিশেষ সুবিধা না পায়।’
বাজার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবশালী কারসাজিকারীদের সহযোগিতা ও সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে যোগসাজশের কারণে শেয়ারবাজারে স্বচ্ছতা নষ্ট হয়েছে। এবার আইসিবি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পদক্ষেপ বাজারে আস্থার সংকট কাটাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর কল্যাণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে ১ হাজার ছাতা উপহার হিসেবে দিয়েছে ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপ। করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনির হাতে কনকা ও গ্রি লোগোসংবলিত এসব ছাতা হস্তান্তর কর৯ ঘণ্টা আগে
৮ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হলো এক নতুন ধরনের উৎসব, ‘রোদ BLOCK উৎসব’। রোদ ব্লক করার অভিনব কৌশল নিয়ে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ব্রাইট UV DUO সানস্ক্রিন বাজারে আসা উপলক্ষে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়।১০ ঘণ্টা আগে
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসির ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাটি হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়, যার সরাসরি অংশটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার আর্মি গলফ ক্লাবে।১০ ঘণ্টা আগে
তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তরুণদের মাঝে আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসির সব শাখায় পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ।১১ ঘণ্টা আগে