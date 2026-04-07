বাংলাদেশের এসএমই খাতে টেকসই উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের টেকসই উন্নয়ন জোরদার করতে একটি নতুন ‘এসএমই টুলকিট’ চালু করা হয়েছে। জাতিসংঘের গ্লোবাল কম্প্যাক্ট নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ এই উদ্যোগ চালু করেছে।
মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) ঢাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই টুলকিট উন্মোচন করা হয়। এতে সহযোগিতা করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি) এবং সিএমএসএমই খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।
এই টুলকিটের মাধ্যমে বাংলাদেশের এসএমই উদ্যোক্তারা পরিবেশবান্ধব, সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল এবং সুশাসনভিত্তিক (ইএসজি) ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা পাবেন বলে আয়োজকেরা জানিয়েছেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড ফাহমিদ খানম আহমেদ। তিনি বলেন, সাউথইস্ট এশিয়ার বেশির ভাগ দেশের উন্নয়ন শুরু হয়েছে এসএমই দিয়ে।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও। তিনি উল্লেখ করেন, দেশের অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য এবং এ খাতকে আরও শক্তিশালী করতে টেকসই নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।
