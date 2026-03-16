Ajker Patrika
অর্থনীতি

প্রাইম ব্যাংকের এএমডি পদে পদোন্নতি পেলেন এম নাজিম এ চৌধুরী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এম নাজিম এ চৌধুরী। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

প্রাইম ব্যাংক পিএলসির অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এএমডি) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন এম নাজিম এ চৌধুরী। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ব্যাংকের বোর্ডসভায় তাঁকে এ পদোন্নতি দেওয়া হয়।

এম নাজিম এ চৌধুরীর ব্যবসা উন্নয়ন, সেলস ও মার্কেটিং এবং কমিউনিকেশনস খাতে ২৫ বছরের বেশি বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রাইম ব্যাংকে অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে যোগদানের আগে তিনি বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, মেটলাইফ ও ইস্টার্ন ব্যাংক এবং মেঘনা ব্যাংকে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

নাজিম এ চৌধুরী একজন সার্টিফায়েড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালও এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইসলামিক ফাইন্যান্স প্রফেশনাল, এএওআইএফআই (অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন)।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠানপ্রাইম ব্যাংক
