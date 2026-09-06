জার্মানিতে এআইইউবির সাবেক শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) সাবেক শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ‘এআইইউবিয়ান ইন ইউরোপ-সিজন ২’।
গত শনিবার (২৯ আগস্ট) সালবাউ গ্যালুসে আয়োজিত এ মিলনমেলায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ২৫০ জনের বেশি সাবেক শিক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন। দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে হয়ে তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি পেশাগত যোগাযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করেন।
অনুষ্ঠানে এআইইউবির প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ড. হাসানুল এ. হাসান, ইশতিয়াক আবেদীন, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক উপাচার্য ড. কারমেন জেড. লামাগনা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য শানিয়া মাহিয়া আবেদীন। ফ্রাঙ্কফুর্টের উপ-মেয়র স্টেফান সিগলারের উপস্থিতিও অনুষ্ঠানে বাড়তি গুরুত্ব যোগ করে।
‘এআইইউবিয়ান ইন ইউরোপ’ উদ্যোগটি শুরু হয় ২০২৪ সালে। ইউরোপে বসবাসরত এআইইউবির সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ ও বন্ধন জোরদার করার পাশাপাশি একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলাই এ উদ্যোগের লক্ষ্য।
প্রথম আয়োজনের সাফল্যের পর এবার দ্বিতীয় আসরেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সাবেক শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা যায়। আয়োজকেরা মনে করছেন, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে এআইইউবির সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা আরও বাড়বে। ভবিষ্যতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এআইইউবির অ্যালামনাইদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা জোরদার করতেও উদ্যোগটি ভূমিকা রাখবে।
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