বুয়েটকে দুটি বাস দিল পূবালী ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পূবালী ব্যাংক পিএলসি বুয়েটকে দুটি বাস দিয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

পূবালী ব্যাংক পিএলসি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য দুটি বাস দিয়েছে। এই উপলক্ষে বুয়েট ক্যাম্পাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পূবালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ আলী বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে বাস দুটির চাবি হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. এন এম গোলাম জাকারিয়া, ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম মাসুদ, পরিচালক (DAERS) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আরিফ হাসান মামুন ও পূবালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহনেওয়াজ খান। এ সময় ব্যাংকের শাহবাগ অ্যাভিনিউ শাখাপ্রধান উপমহাব্যবস্থাপক মোসা. মাসুমা খাতুন, জনসংযোগ বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ বুয়েট শিক্ষকেরা ও ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী এই উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, পূবালী ব্যাংক শুধু মুনাফা অর্জন করার জন্য ব্যবসা করে না, এর বাইরে সামাজিক দায়িত্ববোধও রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পূবালী ব্যাংক দুটি বাস অনুদান হিসেবে দিয়েছে।

মোহাম্মদ আলী আরও বলেন, এই অনুদান অনাগত দিনগুলোতে ঐতিহ্যবাহী দুই প্রতিষ্ঠানের মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সেতুবন্ধন ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতীক হিসেবে কাজ করবে।

বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান পূবালী ব্যাংকের এই অনুদানের জন্য ধন্যবাদ জানান।

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠানব্যাংক
