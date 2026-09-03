Ajker Patrika
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অর্থনীতি

অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের পাশে থাকতে চায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের পাশে থাকতে চায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক
সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু, নৌপরিবহন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শেখ রবিউল আলমের সঙ্গে বৃহস্পতিবার ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আল জাসেরের সৌজন্য সাক্ষাৎ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইএসডিবি)। দেশের সড়ক, রেল ও নৌপরিবহন খাতে ভবিষ্যতে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে সংস্থাটি।

আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু, নৌপরিবহন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী শেখ রবিউল আলমের সঙ্গে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আল জাসেরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের সৌজন্য সাক্ষাতে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, চলমান প্রকল্প, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে শেখ রবিউল আলম বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে উন্নত, নিরাপদ ও টেকসই যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলাকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। সড়ক, রেল ও নৌপথের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগব্যবস্থা শক্তিশালী করার পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্প্রসারণে কাজ চলছে।

মন্ত্রী বলেন, জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, যানজট নিরসন, পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে নতুন প্রকল্পের পাশাপাশি বিদ্যমান অবকাঠামোর আধুনিক ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার জরুরি। এ ক্ষেত্রে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়ন, অভিজ্ঞতা ও কারিগরি সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে অগ্রাধিকারভিত্তিক অবকাঠামো প্রকল্পে এ সহযোগিতা আরও বাড়বে বলে আশাবাদী।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আল জাসের বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অবকাঠামো খাতের অগ্রগতির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আল জাসের আরও বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে পাশে থাকতে চায়। সড়ক, রেল ও নৌপরিবহন খাতের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলোতে সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে ইতিবাচকভাবে কাজ করতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক আগ্রহী বলেও জানান তিনি।

বৈঠকে উভয় পক্ষ বাংলাদেশের যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে একমত হয়। এ সময় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হকসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

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