Ajker Patrika
অর্থনীতি

ঈদের ছুটি শেষে ব্যাংক-পুঁজিবাজার খুলছে কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঈদের ছুটি শেষে ব্যাংক-পুঁজিবাজার খুলছে কাল
ফাইল ছবি

পবিত্র ঈদুল আজহার টানা সাত দিনের ছুটি শেষে আগামীকাল সোমবার থেকে দেশজুড়ে আবারও শুরু হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি অফিস, আদালত, ব্যাংক-বিমা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও পুঁজিবাজারের নিয়মিত কার্যক্রম।

মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা উপলক্ষে গত ২৫ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত টানা সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। ঈদের ছুটির সময় জরুরি প্রয়োজন বিবেচনায় কয়েকটি ব্যাংক শাখা সীমিত পরিসরে চালু রাখা হলেও আগামীকাল থেকে দেশের সব তফসিলি ব্যাংকে পূর্ণাঙ্গ লেনদেন শুরু হবে।

একই সঙ্গে দেশের প্রধান দুই পুঁজিবাজার—ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) নিয়মিত লেনদেন পুনরায় চালু হচ্ছে। বিনিয়োগকারী ও সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, দীর্ঘ ছুটির পর বাজারে নতুন করে লেনদেনের গতি বাড়বে।

বিষয়:

পুঁজিবাজারঈদুল আজহাঅর্থনীতির খবরব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত