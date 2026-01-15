২০২৬ সালের জেসিআই ইন বিজনেস কমিটি ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জেসিআই বাংলাদেশ গর্বের সঙ্গে ২০২৬ সালের ন্যাশনাল জেসিআই ইন বিজনেস (জেবিআই) কমিটি ঘোষণা করছে। এই কমিটিতে রয়েছেন অভিজ্ঞ ও উদ্যমী ব্যবসায়ী নেতারা, যাঁরা উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ ও সারা দেশে অর্থবহ ব্যবসায়িক সংযোগ তৈরিতে কাজ করবেন।
জেসিআই ইন বিজনেস প্ল্যাটফর্ম উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন, টেকসই ব্যবসা বৃদ্ধি এবং জেসিআই নেটওয়ার্কের ভেতরে ও বাইরে কার্যকর সহযোগিতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০২৬ সালের এই কমিটি অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।
২০২৬ সালের ন্যাশনাল জেসিআই ইন বিজনেস (জেবিআই) কমিটি
মোস্তাফিজুর রহমান খান (রিমাজ)—চেয়ারপারসন; জিয়াউল হক—অ্যাডভাইজর; শেখ মতিউর রহমান—অ্যাডভাইজর; ফারাহনাজ ফিরোজ—ভাইস চেয়ারপারসন; তাশদিক হাবিব—ভাইস চেয়ারপারসন; সৈয়দ শাফায়াত করিম—সেক্রেটারি; শাহরিয়ার ইমরান—ট্রেজারার; আরিফুর রহমান—ডিরেক্টর; কে এম মেজবাহ রহমান—ডিরেক্টর; খন্দকার নাসিফ আখতার—ডিরেক্টর; আশিকুর রহমান—ডিরেক্টর; শাদমান বিন সামাদ—ডিরেক্টর; এস এম আবিদ উর রহমান—ডিরেক্টর; সুমাইয়া হক—ডিরেক্টর; মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন—ডিরেক্টর; এন এম নকিবুল হক—ডিরেক্টর এবং সারোয়ার খান—ডিরেক্টর।
এই নেতৃত্বের অধীনে ২০২৬ সালের জেসিআই ইন বিজনেস কমিটি উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক সংযোগ সম্প্রসারণ এবং সহযোগিতামূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ করবে। কমিটির মূল লক্ষ্য হবে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, সদস্যদের মধ্যে কার্যকর নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব রাখা।
জেসিআই বাংলাদেশের ২০২৬ সালের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আরেফিন রাফি আহমেদ নবগঠিত কমিটি নিয়ে গভীর আশাবাদ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) কনফারেন্সে জেবিআই গ্লোবালের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি এই কমিটিকে জেসিআই বাংলাদেশের সদস্যদের জন্য একটি গেম চেঞ্জার হিসেবে উল্লেখ করেন।
আরেফিন রাফি আহমেদ আরও জানান, এই কমিটি সদস্যদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদি মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদী। পাশাপাশি এ কমিটির মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে জেসিআই বাংলাদেশের সহযোগিতা আরও দৃঢ় হবে বলেও তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
জেসিআই বাংলাদেশ হলো জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনালের (JCI) একটি জাতীয় শাখা, যা তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে কাজ করে।
