ফের ছাঁটাইয়ের ঘোষণা ভক্সওয়াগনের, চাকরি হারাবেন ৫০ হাজার কর্মী

আরও ৫০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে জার্মানির গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ভক্সওয়াগনের পরিচালনা পর্ষদ। প্রায় নয় দশকের ইতিহাসে এটি প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে বড় পুনর্গঠনের অংশ।
এর আগে গত মার্চে ৫০ হাজার পদ কমানোর ঘোষণা দিয়েছিল গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। নতুন পরিকল্পনাসহ ২০৩০ সালের মধ্যে মোট ১ লাখ পদ কমানোর পরিকল্পনা করেছে ভক্সওয়াগন।
ভক্সওয়াগন ব্র্যান্ডের পাশাপাশি অডি, পোর্শে ও স্কোডাসহ একাধিক ব্র্যান্ড নিয়ে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান জার্মানিতে তাদের চারটি কারখানার ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ভক্সওয়াগনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অলিভার ব্লুম বলেন, এই পদক্ষেপ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের জন্য একটি ‘শক্তিশালী সংকেত’। প্রতিষ্ঠানটি ‘পুরো কর্মীবাহিনীর প্রতি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছে’।
গত জুলাইয়েও ব্লুম জানিয়েছিলেন অতিরিক্ত কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়টি বিবেচনা করছে ভক্সওয়াগন।
এদিকে শুক্রবার সকালে ফ্রাঙ্কফুর্টের শেয়ারবাজারে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম প্রায় ৭ শতাংশ বেড়েছে। ‘গলফ’ গাড়ির নির্মাতা ভক্সওয়াগন বিক্রি কমে যাওয়া এবং বিশেষ করে চীনা ব্র্যান্ডগুলোর তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে মুনাফা কমে যাওয়ার ধাক্কা খেয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটি আরও জানিয়েছে, ২০৩৫ সালের মধ্যে তারা উৎপাদিত গাড়ির মডেলের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমাবে এবং তাদের পণ্যের জটিলতা ৭৫ শতাংশ কমিয়ে আনবে।
ভক্সওয়াগন বলেছে, তারা সবচেয়ে আকর্ষণীয় গাড়িগুলোকে অগ্রাধিকার দেবে এবং প্রতিটি মডেলের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াবে। এতে উৎপাদন খরচ কমাতে সহায়তা করবে।
প্রতিষ্ঠানটির ভাষ্য, পরিবর্তিত চাহিদা ও প্রযুক্তিগত রূপান্তরের মুখে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা নিশ্চিত করতে বিশ্বজুড়ে কর্মীবাহিনীতে ‘মৌলিক সমন্বয়’ প্রয়োজন।
ভক্সওয়াগন আরও বলেছে, ‘গ্রুপজুড়ে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের পদসহ প্রায় ৫০ হাজার পদে কর্মীবাহিনীর সমন্বয় প্রয়োজন হবে।’
জার্মানির এমডেন, জউইকাউ, হ্যানোভার ও নেকারসুলমে পরিচালিত কার্যক্রম নিয়েও বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনা করছে প্রতিষ্ঠানটি। ভক্সওয়াগন জানিয়েছে, এসব স্থানে উৎপাদন সক্ষমতা চাহিদার তুলনায় বেশি।
প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, ‘এই কারখানাগুলোর বিকল্প ব্যবহার নিয়ে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।’
২০২৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ভক্সওয়াগনে ৬ লাখ ৬০ হাজারের বেশি কর্মী কাজ করতেন। প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য ব্র্যান্ডের মধ্যে রয়েছে সিয়াট, বেন্টলি ও ল্যাম্বরগিনি।
ইউরোপের সবচেয়ে বড় শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন আইজি মেটালের সভাপতি এবং ভক্সওয়াগনের তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ক্রিস্টিয়ান্নে বেনার বলেন, ‘সংকট পরিস্থিতি’ মোকাবিলায় ভালো সমাধান বের করতে গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি ‘কঠোর লড়াই করেছে’।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভক্সওয়াগনের মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। একসময় প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে বড় বাজারগুলোর একটি ছিল চীন। সেখানে বিক্রি কমে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বড় ধাক্কা খেয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রেও বিক্রি কমেছে। এর পেছনে আংশিকভাবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের চালু করা আমদানি করা গাড়ির ওপর শুল্কের প্রভাব রয়েছে।
এ ছাড়া চীনা গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো কম উৎপাদন খরচের সুবিধা নিয়ে নতুন প্রযুক্তি বাজারে আনছে এবং দ্রুত তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিওয়াইডিসহ বিভিন্ন চীনা গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের বিক্রি যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ বিভিন্ন বাজারে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
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