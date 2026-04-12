Ajker Patrika
অর্থনীতি

লিটারে ২৪ টাকা ৫৯ পয়সা বাড়ল ফার্নেস তেলের দাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত

দেশে ফার্নেস অয়েলের (এইচএফও) দাম বৃদ্ধি করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি লিটার ফার্নেস অয়েলের দাম ৭০ টাকা ১০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৯৪ টাকা ৬৯ পয়সা করা হয়েছে। অর্থাৎ লিটারে দাম বেড়েছে ২৪ টাকা ৫৯ পয়সা। নতুন এই মূল্য আজ রোববার রাত ১২টা থেকে কার্যকর হবে।

রোববার জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন জানায়, বাংলাদেশ জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন, ২০০৩-এর ধারা ৩৪ (৪) ও ৩৪ (৬) অনুসারে এই মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এবং তেল বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে গণশুনানি শেষে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের আদেশ অনুযায়ী ফার্নেস অয়েলের মূল্য প্রতি তিন মাস অন্তর বা প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয়ের বিধান রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় চলতি বছরের মার্চ মাসে অপরিশোধিত তেল আমদানি না হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে পরিশোধিত ফার্নেস অয়েলের গড় দর এবং মার্কিন ডলারের বিনিময় হার বিবেচনায় নিয়ে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ লক্ষ্যে ১৫ মার্চ একটি কমিটি গঠন করা হয়, যা মার্চ মাসের প্ল্যাটস সূচকভিত্তিক গড় মূল্য এবং বিনিময় হার বিশ্লেষণ করে এপ্রিল মাসের জন্য নতুন মূল্য সুপারিশ করে। পরে ৫ ও ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বিশেষ কমিশন সভায় ওই সুপারিশ পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

নতুন দামের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প খাত এবং বৃহৎ জ্বালানি নির্ভর প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। বিশেষ করে ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে উৎপাদন খরচ বাড়ার প্রভাব শেষ পর্যন্ত ভোক্তা পর্যায়েও পড়তে পারে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

পাঠকের আগ্রহ

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

সম্পর্কিত

ভোজ্যতেলের দাম এখনই বাড়ছে না: বাণিজ্যমন্ত্রী

ভোজ্যতেলের দাম এখনই বাড়ছে না: বাণিজ্যমন্ত্রী

লিটারে ২৪ টাকা ৫৯ পয়সা বাড়ল ফার্নেস তেলের দাম

লিটারে ২৪ টাকা ৫৯ পয়সা বাড়ল ফার্নেস তেলের দাম

২০২৫ সালে সিটি ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা ১ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা

২০২৫ সালে সিটি ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা ১ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা

এভিয়েশন শিল্প কঠিন সময় পার করছে: এওএবি সভাপতি

এভিয়েশন শিল্প কঠিন সময় পার করছে: এওএবি সভাপতি