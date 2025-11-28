মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি ঋণ ১৩ লাখ কোটি

জয়নাল আবেদীন খান, ঢাকা
চলতি বছরের গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮ লাখ কোটি টাকার কিছু বেশি। এর মধ্যে সোয়া ১৩ লাখ কোটি টাকার ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদায় হয়নি।
বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, মেয়াদোত্তীর্ণ এসব অনাদায়ি ঋণের প্রায় সাড়ে ৬ লাখ কোটি টাকা খেলাপির খাতায় চলে গেছে গত সেপ্টেম্বরে। এ ছাড়া পুনঃ তফসিলকৃত অনাদায়ি ঋণ রয়েছে সাড়ে ৩ লাখ কোটি টাকা। অবলোপনকৃত ঋণ আছে ৭৫ হাজার কোটি এবং অর্থঋণ ও উচ্চ আদালতে চলমান মামলায় আটকে আছে আড়াই লাখ কোটি টাকা।
অনাদায়ি এসব ঋণের সিংহভাগ বিতরণ করা হয়েছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকে। এ সময়ে দেশের ব্যাংকিং খাতে সীমাহীন লুটপাট হয়। নামে-বেনামে বিপুল ঋণ নিয়ে তা আর ফেরত দেয়নি প্রভাবশালী একটি চক্র। শুধু তা-ই নয়, এ চক্রটি ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করেও প্রভাব খাটিয়ে ঋণ নিয়মিত দেখিয়েছে বছরের পর বছর। এতে বিশাল অঙ্কের খেলাপি ঋণ গোপন থেকে যায়।
কিন্তু গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ হতে শুরু করে। এতে হু হু করে বাড়তে থাকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ। সেই ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, দেশের ব্যাংকগুলো গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭৬ লাখ গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ১৮ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করেছে। আর ১১ লাখ ৮৫ হাজার গ্রাহকের কাছে খেলাপি দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা। যদিও ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্স শিটের বাইরে অদৃশ্য মন্দ ঋণ আছে ৩ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা। আর নামমাত্র এককালীন পরিশোধে খেলাপি ঋণ নিয়মিত করে দেখানো রয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ কোটি টাকা। ফলে দৃশ্যমান খেলাপি ও পুনঃতফসিলকৃত ঋণসহ মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা।
ব্যাংকের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এস আলম গ্রুপ, বেক্সিমকো ও নাসা গ্রুপসহ বিভিন্ন গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটে ইচ্ছেমতো নীতিমালা তৈরি করাত। তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর, নীতি উপদেষ্টা, তাদের ছা-পোষা কর্মকর্তা, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বোর্ড চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে শুরু করে শাখা প্রধান পর্যন্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিশেষ যোগসাজশ করে ঋণ নিত। এসব ঋণ পরিশোধ না করে তা নিয়মিত দেখাত তারা। কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বর্তমান গভর্নরের নির্দেশে খেলাপি ঋণের সঠিক হিসাব প্রকাশ পাচ্ছে। আর ২৮ লাখ কোটি টাকা পাচারের তথ্যও পেয়েছে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি।
বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতে, ব্যাংকের টাকা অর্থনীতিতে ‘জ্বালানির মতো’ কাজ করে। এই খাতের বড় অঙ্কের টাকা ব্যবস্থাপনার বাইরে চলে গেলে গোটা অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, ২০০৯ সালের হাসিনার সরকার গঠনের সময় খেলাপি ঋণ ছিল মাত্র ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। তার পলায়নের আগে ২০২৪ সালের জুনে ঘোষিত খেলাপি ছিল ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। কিন্তু চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে তা হয়েছে ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি। সেই হিসাবে মাত্র এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা।
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপক ড. শাহ মো. আহসান হাবিব বলেন, ‘ঋণখেলাপি বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের সবচেয়ে জটিল সমস্যা। এত দিন এটা লুকানো হতো, এখন প্রকাশ পাচ্ছে। আগের সরকারের অনেক প্রভাবশালী ঋণগ্রহীতা দেশ ছেড়েছেন। তাঁদের অনাদায়ি ঋণ ও লুকিয়ে রাখা খেলাপি প্রকাশ পাওয়া বাড়ছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, আগে বিভিন্ন সময় ছলচাতুরী করে বাংলাদেশে খেলাপি ঋণ কম দেখানো হতো। আবার সহজে ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠনের কারণেও খেলাপি ঋণ কম ছিল। এখন ঋণমানে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসরণ করায় খেলাপি বেড়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত ডাউনপেমেন্ট দিয়ে সর্বোচ্চ চারবার ঋণ পুনঃতফসিল করা যায়। গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২২ সালে নীতিমালায় বড় ধরনের ছাড় দেওয়া হয়। আগে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ ডাউনপেমেন্ট দিতে হলেও গভর্নর আব্দুর রউফ তা কমিয়ে মাত্র ১ থেকে ৪ শতাংশে নামিয়ে আনেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, আগের সরকারের সময় কিছু গ্রাহক আদালতের বিশেষ আদেশে খেলাপি ঋণকেও নিয়মিত দেখাত। এখন সেই সুযোগ নেই। আর ৫ আগস্টের পর কিছু কারখানা বন্ধ। কিছু গ্রাহক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সেই ঋণ খেলাপি হওয়ায় ব্যাপক হারে বাড়ছে খেলাপি। খেলাপি আদায়ে আইনিসহ সব পদক্ষেপ চলমান রয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণে ৯০ দিনের মেয়াদ পার হলে অনাদায়ি ঋণ খেলাপি করা হচ্ছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিশেষ বিবেচনায় খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন করতে নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে ব্যাংকগুলো মাত্র ২ শতাংশ ডাউন-পেমেন্টে খেলাপি ঋণ ১০ বছরের জন্য পুনঃতফসিলের সুযোগ দেয়।
বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে বের করা অর্থ এখন খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। কিন্তু যেসব ঋণ নবায়ন করা হয়, তার অধিকাংশ আদায় হচ্ছে না। এতে ঋণের সিংহভাগ মেয়াদোত্তীর্ণ ও অনাদায়ি থেকে যাচ্ছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রয়োজনীয় কোনো সংস্কার ছাড়া বিদেশি বিনিয়োগ আনার ঘোষণা বাস্তবসম্মত নয়। এটা স্বপ্নের মতো, যা দেশের অর্থনীতিতে স্থায়ী উন্নতি আনতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) মিলনায়তনে ‘অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা’ শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে অনলাইন নিউজ পোর্টাল অর্থসূচক।
দেবপ্রিয় বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বন্দর ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন জরুরি। তাড়াহুড়ো করে কোনো সংস্কার ছাড়াই মাত্র ১৩ দিনে বিশাল বিদেশি বিনিয়োগ আনার ঘোষণা দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্টের আড়ালে এ ধরনের সিদ্ধান্ত স্বচ্ছতার অভাব তৈরি করে। অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতা ছাড়া বড় সিদ্ধান্ত টিকে থাকে না। আগের সরকারের বৈষম্যমূলক চুক্তির স্বচ্ছতার অভাবে মানুষের মধ্যে সন্দেহ জন্মেছে।
দেবপ্রিয় আরও বলেন, ব্যাংকিং খাতের গোপন খেলাপি ঋণ, প্রভিশন ঘাটতি ও পুঁজি সংকট বহুদিন চাপা ছিল। এখন সবকিছু একে একে সামনে আসছে। বিনিয়োগ স্থবির, নীতিগত স্বচ্ছতা কম, আর সংস্কার না থাকায় অর্থনীতি চাপে। একযোগে এতগুলো দুর্বলতা ধরা পড়ায় আর্থিক স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মুখে।
সরকারি পদক্ষেপ নিয়েও দেবপ্রিয় প্রশ্ন তোলেন। পাঁচটি ব্যাংক একীভূতকরণ, প্রশাসক নিয়োগ বা কিছু বিধান আগের অবস্থার বাইরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা রাখছে?
নীতিনির্ধারণে অস্থিরতার বিষয়টিও তুলে ধরেন দেবপ্রিয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হলেও জ্বালানি, গ্যাস, ব্যাংকিং খাত ও ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা—সব বড় ধরনের সংস্কার এখনো পিছিয়ে।
দেবপ্রিয় উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নীতিগত অস্বচ্ছতা এবং দীর্ঘদিনের গোপন সংকট মিলিয়ে দেশের অর্থনীতির পথ এখনো রুদ্ধ।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ বলেন, তিন দশক আগে ইআরএফ প্রতিষ্ঠার পর অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পেশাগত রূপ পায়। ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সাইফুল ইসলাম বলেন, গত ১৫ বছরে পুঁজিবাজার ৫০ শতাংশ কমেছে। ইসলামি ধারার পাঁচটি ব্যাংক একীভূতকরণকে তিনি বেইলআউট আখ্যা দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইফুল হক বলেন, দেশের ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের মাত্র তিনটিতে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পড়ানো হয়।
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও অন্যান্য বিশ্লেষকেরা সতর্ক করে বলেছেন, প্রয়োজন শক্তিশালী নীতি, কাঠামোগত সংস্কার এবং স্বচ্ছ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ। অন্যথায়, বিদেশি বিনিয়োগ, পুঁজিবাজার ও দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।
পিআরআইয়ের গোলটেবিলে বিসিআই সভাপতি
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ সুদে ঋণ, রেকর্ড খেলাপি ঋণ, সংকুচিত বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের ঘাটতি দেশের অর্থনীতিতে গুরুতর ঝুঁকি সৃষ্টি করছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ। পাশাপাশি শিল্প ও কারখানায় চলমান জ্বালানি সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় অর্থনীতির রক্তক্ষরণ আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। তিনি সতর্ক করেছেন, এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বড় দুর্দিনের মুখে পড়বে অথচ এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের চিৎকার ও বারবার সতর্কবার্তা উপেক্ষা করছে সরকার।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বনানীর পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) আয়োজিত ‘মাসিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি’ শীর্ষক গোলটেবিল অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিআরআই চেয়ারম্যান জাইদী সাত্তার এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধান অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান। বক্তব্য দেন এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ড. এ কে এম আবিদুর রহমান এবং বিজিএমইএ প্রতিনিধি ইয়াকুব বিন ইসলাম।
চৌধুরী পারভেজ বলেন, সরকার জ্বালানির দাম বাড়িয়েও সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছে না। ২০২২ সালের পর থেকে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। ঢাকার জনসংখ্যা এখন সাড়ে তিন কোটি হলেও শহরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথাযথ পরিকল্পনা নেই। তিনি উল্লেখ করেন, ১৭ শতাংশ খেলাপি ঋণের সময়ে আইএমএফ বাংলাদেশকে মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ বলেছিল; বর্তমানে খেলাপি ঋণ ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে, যা ঋণের ব্যয় আরও বাড়াবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং জটিল বিনিয়োগ পরিবেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখনো আকৃষ্ট হচ্ছেন না। দেশে টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী নীতি-কাঠামো, জ্বালানি খাতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা জরুরি।
পিআরআই চেয়ারম্যান বলেন, অর্থনীতির গতি কিছুটা কমলেও স্থিতিশীলতা এসেছে। রপ্তানিতে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় অবস্থান ভালো হলেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য আরও উদারনীতি প্রয়োজন। তিনি জানান, দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় প্রায় ৬.৪ ট্রিলিয়ন টাকার অনাদায়ী ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি করছে, যা উচ্চ সুদহার ও ঋণের প্রবাহ কমানোর কারণ হিসেবে কাজ করছে।
প্রধান অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান বলেন, কঠিন পদক্ষেপ না নিলে উচ্চ খেলাপি ঋণের কারণে মধ্যমেয়াদি ঝুঁকি সৃষ্টি হবে, যা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনা সংকুচিত করবে। আন্তর্জাতিক স্ট্রেসড অ্যাসেট ফান্ডের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ব্যাংকগুলো দ্রুত অনাদায়ী ঋণ শিট থেকে সরাতে সক্ষম হবে।
গবেষক ড. ওয়াটসল বিন সাদান সতর্ক করেছেন, সৎ করদাতারা সর্বাধিক চাপের মুখে পড়ছেন। করনীতিতে ন্যায়বিচার না থাকলে দেশের ৮৫ শতাংশ অর্থনীতি অনানুষ্ঠানিক খাতে থাকবে।
বিসিআই সভাপতি ও বিশ্লেষকেরা সতর্ক করেছেন, অর্থনীতির সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্য শক্তিশালী নীতি, কাঠামোগত সংস্কার এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ জরুরি। অন্যথায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন হুমকির মুখে পড়বে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সিরামিক এক্সপো বাংলাদেশের চতুর্থ আসর আইসিসিবিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেখানে এক্স সিরামিকস গ্রুপ নিয়ে এসেছে আর্কিটেকচারাল কনসেপ্ট বেইজড প্যাভিলিয়ন ‘স্পিরিট অব লাইট’।
জাপানের বিশ্বখ্যাত স্থপতি তাদাও আন্দো ও তার অনবদ্য সৃষ্টি থেকে অনুপ্রাণিত এই প্যাভিলিয়ন এবারের এক্সপোর অন্যতম ধারণাভিত্তিক, শিল্পসম্মত ও নান্দনিক ইনস্টলেশন হিসেবে আলাদা মাত্রায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।
প্যাভিলিয়নের ডিজাইনটি তৈরি করেছেন এক্স সিরামিকস গ্রুপের সিনিয়র আর্কিটেক্ট মৌসুমি কবির। আলো–ছায়া, কংক্রিট, মিনিমালিজম ও স্পেস ফিলোসফির নিখুঁত মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি এ বছর ‘স্পিরিট অব লাইট’-এ তৈরি করেছেন এক অনন্য অভিজ্ঞতা। প্যাভিলিয়নের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি বিশেষ তাদাও আন্দো ট্রিবিউট কর্নার, যা তার স্থাপত্য ভাবনা, সরলতার সৌন্দর্য এবং আলোর আধ্যাত্মিক ব্যবহারকে সম্মান জানায়।
এক্স সিরামিকস গ্রুপ এই এক্সপোতে তাদের প্রিমিয়াম মাল্টিব্র্যান্ড পোর্টফোলিও প্রদর্শন করছে, যার মধ্যে রয়েছে—এক্স মনিকা, এক্স মোনালিসা, এক্স আলেকজান্ডার, এক্স টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি ও এক্স বাথওয়্যার।
এ ছাড়া এ বছরের বিশেষ আকর্ষণ ইতালিয়ান সিরিজ, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত—কংক্রিট, এক্স স্টোন, এক্স স্লেট, উড ট্রেইল এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এক্স বাথওয়্যার।
ইতালিয়ান ডিজাইন হাউসগুলোর সঙ্গে সমন্বিত গবেষণা ও ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে এক্স সিরামিকস নিয়মিতভাবে ইউরোপিয়ান ডিজাইন ও প্রযুক্তিকে বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে আসছে। এই ইতালিয়ান কানেকশন তাদের কালেকশনগুলোকে আন্তর্জাতিক মান, আধুনিক টেক্সচার ও গ্লোবাল লাইফস্টাইল অনুপ্রেরণায় আরও সমৃদ্ধ করেছে।
এক্স সিরামিকসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মাহীন মাযহার বলেন, ‘‘‘স্পিরিট অব লাইট’’ আমাদের ডিজাইন দর্শন, নান্দনিকতা ও মানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। তাদাও আন্দো থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার মাধ্যমে আমরা স্থাপত্যের গভীরতা, আলোর শক্তি এবং আধ্যাত্মিক সরলতাকে তুলে ধরতে চেয়েছি। পাশাপাশি আমাদের ইতালিয়ান ডিজাইনের সহযোগিতা আমাদের কালেকশনকে বিশ্বমানের দিকে আরও এগিয়ে নিচ্ছে।’
ব্র্যান্ড ও মার্কেটিং ডিরেক্টর মোরশেদ আলম বলেন, ‘এই প্যাভিলিয়ন শুধু একটি স্টল নয়, এটি একটি অভিজ্ঞতা। এখানে আমরা শিল্প, স্থাপত্য ও পণ্য উদ্ভাবনকে একসঙ্গে উপস্থাপন করেছি, যা এক্স সিরামিকসের ব্র্যান্ড ইভল্যুশনকে নতুন দৃষ্টিতে তুলে ধরে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও দক্ষ পোশাক ডিজাইনার তৈরির লক্ষ্য ডিজাইন প্রশিক্ষণ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। পোশাক এবং টেক্সটাইল শিল্পের জন্য ক্যাড–ক্যাম ও ডিজিটাল সমাধানে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা লেকট্রা সিঙ্গাপুর পিটিই লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে সংগঠনটি।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে এক অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান এবং লেকট্রা-এর পক্ষ থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্যাস্কাল পিয়েরা সমঝোতা স্মারক সই করেন।
বিজিএমইএ জানায়, তাদের শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকদের জন্য লেকট্রা থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিল্পের সর্বশেষ জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা হবে।
সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, ‘পোশাক শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা অত্যাবশ্যক। লেকট্রার সঙ্গে এই কৌশলগত অংশীদারত্ব আমাদের শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক মানের প্রশিক্ষণ দিতে এবং বাংলাদেশের পোশাক খাতকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রাখতে সহায়ক হবে।’
লেকট্রা সিঙ্গাপুরের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিয়েরা প্যাস্কাল বলেন, ‘আমরা বিজিএমইএকে আমাদের শিক্ষা অংশীদার প্রোগ্রামে স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা ফ্যাশন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণ প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করতে চাই।’
এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় লেকট্রা তাদের বিশ্বমানের ক্যাড সফটওয়্যারের মতো সমাধানগুলোর ১৫টি সিটের জন্য বিজিএমইকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে লাইসেন্স দেবে। এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকেরা সর্বাধুনিক ডিজাইন, প্যাটার্ন তৈরি এবং মার্কার-মেকিং এ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি এবং বাজারে তাদের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে লেকট্রা-এর উন্নত নকশা (ডিজাইন) এবং পণ্য-উন্নয়ন প্রযুক্তিকে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থীদের এবং শিল্প পেশাদারদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে একীভূত করা হবে। যা ডিজাইন শিক্ষা, গবেষণা এবং দক্ষতা উন্নয়নকে শক্তিশালী করবে।
