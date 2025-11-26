ক্রিপটোর বাজারে কেন আবার ধস নেমেছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ক্রিপটোকারেন্সি বাজারে গত ছয় সপ্তাহে এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বাজারমূল্য উড়ে গেছে। বিষয়টি অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি এই বাজারের নতুনদেরও চরম হতাশার মুখে ফেলেছে। এমনিতেই অস্থিরতার জন্য কুখ্যাত ক্রিপটো বাজার, কিন্তু এবার পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সিএনএন বলেছে—গত অক্টোবরের শুরুর দিকে বিটকয়েনের দাম যখন ইতিহাসের সর্বোচ্চ ১ লাখ ২৬ হাজার ডলারে পৌঁছায়, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন বাজার আরও ঊর্ধ্বমুখী হবে। কিন্তু এরপর থেকেই শুরু হয় দ্রুত পতন!
গত শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিটকয়েনের মূল্য কমে ৮১ হাজার ডলারেরও নিচে নেমে যায়। তবে সপ্তাহান্তে সামান্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে এই বাজার। সোমবার (২৪ নভেম্বর) ৮৮ হাজার ডলারের ওপরে উঠে আসে এই মূল্য।
তারপরও বিশ্লেষকদের মতে, ক্রিপটোর দাম এখনো সামগ্রিকভাবে নিম্নমুখী। এই মাসটি ক্রিপটোর ইতিহাসে অন্যতম খারাপ সময় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ডয়চে ব্যাংকের বিশ্লেষকদের মতে, এবারের ধস আগের ধসগুলোর মতো শুধু খুচরা বিনিয়োগকারীদের জল্পনা থেকে তৈরি হয়নি। বরং এবার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ, নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্ত এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে।
এই ধসের অন্যতম বড় কারণ হলো মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানো নিয়ে অনিশ্চয়তা। প্রযুক্তি শেয়ার ও ডিজিটাল অ্যাসেট—উভয়ই সুদের হারের পরিবর্তনে অত্যন্ত সংবেদনশীল। বিনিয়োগকারীরা এখন দ্বিধায় আছেন—ফেড কি দ্রুত সুদ কমাবে, নাকি পরিস্থিতি আরও কঠোর হবে? পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতে সম্ভাব্য বুদ্বুদ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কাও বাজারে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।
এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ১০ অক্টোবরের আকস্মিক ‘ফ্ল্যাশ ক্র্যাশ’। সেদিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধের ইঙ্গিত দিলে বাজারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অতিমাত্রায় লিভারেজ নেওয়া বিনিয়োগকারীদের অবস্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিকুইডেট হতে থাকে। একদিনেই বাজার থেকে উবে যায় ১৯ বিলিয়ন ডলার। অনেক বিনিয়োগকারী তখনই বাজার ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন, যার ফলে পতন আরও বেড়ে যায়।
আরেকটি বিষয় হলো—গত বছর অনুমোদিত স্পট বিটকয়েন ফান্ডের মাধ্যমে মূলধারার বিনিয়োগকারীদের বিশাল অর্থপ্রবাহ ঘটেছিল। তাঁরা ক্রিপটোর ভাবধারায় আস্থাশীল নন; বরং এটিকে শেয়ার বা অন্যান্য উচ্চ ঝুঁকির সম্পদের মতোই দেখেন। ফলে সামান্য অস্থিরতাতেই তাঁরা বাজার থেকে সরে যান, যা চাপ আরও বাড়িয়ে দেয়।
‘ইন্টারঅ্যাকটিভ ব্রোকার্স’ এর প্রধান কৌশলবিদ স্টিভ সসনিক বলেন, ‘বিটকয়েন এখন মূলধারার বিনিয়োগকারীদের হাতে, আর তারা এটাকে সাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ হিসেবেই দেখছেন।’ তাই বাজারে অস্থিরতা আরও কিছুদিন থাকতে পারে—এমন ইঙ্গিতই দিচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে ‘ঋণাত্মক মূলধন’ এবং অবাস্তবায়িত ক্ষতির বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
তবে সাম্প্রতিক বাজার পরিস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরও আটটি প্রতিষ্ঠানের জন্য শর্ত সাপেক্ষে সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। আজ মঙ্গলবার বিএসইসির ৯৮৫ তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ।
সভা শেষে বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র আবুল কালাম জানান, আটটি প্রতিষ্ঠানের জমা দেওয়া অ্যাকশন প্ল্যান পর্যালোচনা করে নেগেটিভ ইক্যুইটি ও আনরিয়েলাইজড লসের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঝুঁকি-উপাত্ত সমন্বয়, আর্থিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং নিয়ম মানার অগ্রগতি কমিশনকে নিয়মিত জানাতে হবে।
বাড়তি সময় পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— সিটি ব্রোকারেজ লিমিটেড, ওয়ান সিকিউরিটিজ লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড, বিডি সানলাইফ সিকিউরিটিজ লিমিটেড, আইএফআইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড, অ্যাপেক্স ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, অ্যাবাসি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড এবং সোনালী ইনভেস্টমেন্ট পিএলসি।
বাজারে দীর্ঘমেয়াদি মন্দা, তারল্যসংকট ও মার্জিন ঋণসহ নানা কারণে অনেক মধ্যস্থতাকারীর ইক্যুইটি ঘাটতি তৈরি হয়। প্রভিশন সংরক্ষণে সময় না বাড়ালে এসব প্রতিষ্ঠান তহবিল ব্যবস্থাপনায় আরও সংকটে পড়তে পারত।
এর আগে ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৯৮৪ তম কমিশন সভায় আরও ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে একই শর্তে সময় বাড়ানো হয়েছিল। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে মোট কয়েক ডজন প্রতিষ্ঠান এখন ধাপে ধাপে নেগেটিভ ইক্যুইটি ও লোকসান সমন্বয়ে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। বিএসইসি আশা করছে, এভাবে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীলতা বাড়বে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের স্বাস্থ্যসেবা, মেডিকেল ইকুইপমেন্টস ও ওষুধশিল্পে উদ্যোক্তারা লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজ করার দাবি জানিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার এফবিসিসিআই আয়োজিত ‘স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক সেমিনারে তাঁরা এটিকে শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখান।
সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধে ঢাবির ইসস্টিটিউট অব হেলথ ইকোনমিকস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ এপিআই শিল্পে পিছিয়ে থাকাকে ওষুধ খাতের বড় ঝুঁকি বলে দাবি করেন। জেএমআই গ্রুপের মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, যুগোপযোগী নীতিমালা ছাড়া মেডিকেল ইকুইপমেন্টস খাতের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।
বাংলাদেশ ওষুধশিল্প সমিতির সিইও মেজর জেনারেল (অব.) মো. মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেন, এপিআই শিল্পে লাইসেন্সপ্রাপ্তির জন্য উদ্যোক্তাকে ৪৭টি সংস্থার অনুমোদন নিতে হয়, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য চ্যালেঞ্জ। লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজ করতে ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের প্রস্তাব দেন। স্বাস্থ্যসচিব মো. সাইদুর রহমান জানান, সরকার ৩ বছরের মেয়াদের লাইসেন্স প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে এবং কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের দিকে নজর রাখছে।
বিডা মহাপরিচালক গাজী এ কে এম ফজলুল হক বলেন, মেডিকেল ইকুইপমেন্টস শিল্পের জন্য স্বতন্ত্র নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে, যা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মূল্যায়ন অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে। সেমিনারে এফবিসিসিআইর প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান স্বাস্থ্যসেবার মানসম্মত নিশ্চিতকরণ এবং রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সরাসরি বিনিয়োগের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশকে (আইসিবি) ১ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে সরকার। টাকা পেয়েই আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) শেয়ার কেনা শুরু করেছে বলে জানিয়েছে আইসিবি।
গতকাল সোমবার (২৪ নভেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আইসিবির কাছে এই অর্থ স্থানান্তর করা হয়। আইসিবি ১৩ হাজার কোটি টাকা চেয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ১ হাজার কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ পেয়েছে।
এই ঋণ ১০ বছরে পরিশোধ করতে হবে, যার মধ্যে প্রথম বছর থাকবে গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ প্রথম বছরে কিস্তি দিতে হবে না। এরপর প্রতি ছয় মাসে মূলধন ও ৫ শতাংশ সুদসহ কিস্তি পরিশোধ করতে হবে।
এই ঋণ শুধু পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এটি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে। বাজারে বড় আকারের সরকারি বিনিয়োগ সাধারণত মূল্যবৃদ্ধি ও স্বাভাবিক চাহিদা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
এ বিষয়ে আইসিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঋণ পাওয়ার পরই নতুন একটি বেনিফিশিয়ারি ওনার্স বা বিও হিসাব খোলা হয়েছে এবং গতকাল বেলা ২টার পর থেকে কিছু শেয়ার কেনা শুরু হয়েছে। তিন মাসের মধ্যে বিনিয়োগের অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারকে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেওয়া হবে।
বাজারসংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সরকারের এই উদ্যোগ পুঁজিবাজারে দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য এক শক্তিশালী প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করবে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
‘সাশ্রয়ী মূল্যে সেরা মান, টেকসই আরামদায়ক ফ্যাশন’—এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলাদেশে শীতকালীন পোশাকের বাজারে শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘সারা’। বিশেষ করে, জ্যাকেটের ক্ষেত্রে এই ব্র্যান্ডটি এখন ক্রেতাদের কাছে এক বিশ্বস্ত মানদণ্ড।
শীতের শুরুতে এবারও ‘সারা’ নিয়ে এসেছে নতুন ও বৈচিত্র্যময় কালেকশন। ক্রেতাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে এই কালেকশনে রয়েছে লাইট-ওয়েট শীতকালীন পোশাক থেকে শুরু করে তীব্র শীত মোকাবিলার উপযোগী ভারী জ্যাকেট।
সারা-এর পোশাকগুলোর দাম রাখা হয়েছে ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে। মাত্র ৫০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে এই শীতকালীন পোশাকগুলো। পোশাক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে টেনসিল, সুতি, ডেনিম, ব্লেন্ডেড এবং সিনথেটিকসহ বিভিন্ন উন্নত মানের ফেব্রিক।
কালেকশনের প্রধান আকর্ষণসমূহ—
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সারা ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশে শীতের আগমন মানেই ফ্যাশন সচেতনদের মনে এক নতুন উত্তেজনা। আর পরিবারের সকলের শীতের ফ্যাশন চাহিদা পূরণের জন্য ‘সারা’ এখন একটি ওয়ান-স্টপ সলিউশন। ২০১৮ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্রেতাদের বিপুল আস্থা অর্জন করেছে স্নোটেক্স গ্রুপের এই লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডটি।
সারা-এর আউটলেটগুলো রয়েছে দেশের নানা প্রান্তে—
২০১৮ সালের মে মাসে ঢাকার মিরপুর-৬-এ প্রথম আউটলেট চালুর পর, ‘সারা লাইফস্টাইল’ দ্রুত নিজেদের আউটলেট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছে। বর্তমানে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে তাদের একাধিক আউটলেট রয়েছে।
সারা-এর আউটলেটগুলো রয়েছে দেশের নানা প্রান্তে—
২০১৮ সালের মে মাসে ঢাকার মিরপুর-৬-এ প্রথম আউটলেট চালুর পর, ‘সারা লাইফস্টাইল’ দ্রুত নিজেদের আউটলেট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছে। বর্তমানে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে তাদের একাধিক আউটলেট রয়েছে।
খুব শীঘ্রই খুলনা শহরের শিববাড়ী মোড়ে ‘সারা’র আরও একটি নতুন আউটলেট চালু হতে যাচ্ছে।
আউটলেটে সরাসরি ভিজিট করা ছাড়াও, ক্রেতারা ঘরে বসেই অনলাইনে কেনাকাটার সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। সারা-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে পারেন।
এছাড়াও সারা-এর ফেসবুক পেজ ও ইনস্টাগ্রাম পেইজেও রয়েছে হাজারো পণ্যের সমাহার
সারা লাইফস্টাইল দেশজুড়ে দিচ্ছে হোম ডেলিভারি (ঢাকার ভেতরে) ও কুরিয়ার সার্ভিস (সারা দেশে) সুবিধা।
