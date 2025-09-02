নগদের সাবেক এমডি মিশুকসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ মিশুক ও তার পরিবারের সদস্যসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব স্থগিত বা জব্দ করা হয়েছে। এসব ব্যক্তির লেনদেনসহ যাবতীয় তথ্যের মধ্যে হিসাব খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণী, কেওয়াইসি পাঠাতে বলা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়ে হিসাব জব্দ করতে চিঠি দিয়েছে।
বিএফআইউয়ের চিঠি অনুযায়ী, হিসাব জব্দের তালিকায় রয়েছেন তানভীর মিশুকের বাবা মো. ওবায়েদুল্ল্যাহ পনির, মা নাহিদ আক্তার, সাদাফ রোকসানা, রোকসানা কাশেম টুম্পা, মো. সাফায়েত আলম, মো. তাওফিকুর রহমান, মারুফুল ইসলাম ঝলক, মোহাম্মদ আমিনুল হক, ফকির বেদার উদ্দিন আহমেদ, তৈফুর রহমান, মুশফিকুর রহমান ফকির এবং তারেক হাসান সরদার।
ডলারের বাজার স্থিতিশীল রাখতে চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ছয় দফায় মোট ৬৮ কোটি ডলারের বেশি কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সর্বশেষ আজ মঙ্গলবার ৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে কেনা হয়েছে ৪ কোটি ৭৫ লাখ ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।১৭ মিনিট আগে
পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের বেনিফিশিয়ারি ওনার্স অ্যাকাউন্টের (বিও অ্যাকাউন্ট) রক্ষণাবেক্ষণ ফি কমানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। জনমত এবং সশ্লিষ্টদের মতামত ও পরামর্শের আলোকে এই প্রস্তাব আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত কমিশনের ৯৭১ ত১৮ মিনিট আগে
৩৭টি দেশের অংশগ্রহণে ঢাকায় শুরু হচ্ছে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। ১০ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চীন ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে চার দিনব্যাপী এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজন করছে সেমস-গ্লোবাল।২২ মিনিট আগে
ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসির নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) ও সিইও হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তারেক রেফাত উল্লাহ খান। আজ মঙ্গলবার থেকে তাঁর এ নিয়োগ কার্যকর হয়েছে। এর আগে তিনি গত ২৭ মে থেকে এমডি ও সিইওর দায়িত্ব পালন করছিলেন।২৮ মিনিট আগে