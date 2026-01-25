২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩১ কোটি টাকা মুনাফা করেছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ কেব্ল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড (বিসিএসএল)। আর গত পাঁচ বছরে এর মোট মুনাফা ছিল ১৪৮ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটি বিদেশে ফাইবার অপটিক কেব্ল রপ্তানির প্রস্তুতি নিচ্ছে। খুলনার শিরোমণি শিল্প এলাকায় অবস্থিত বিসিএসএল এখন জেলার একমাত্র ধারাবাহিকভাবে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান।
প্রতিষ্ঠান সূত্র জানায়, ২০২৮ সালের মধ্যে নেপাল ও কয়েকটি আফ্রিকান দেশে ফাইবার অপটিক কেব্ল রপ্তানির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১০ সালে অপটিক্যাল ফাইবার কেব্ল উৎপাদন শুরু করার পর থেকে প্রযুক্তি আধুনিকায়ন, পণ্য বৈচিত্র্য এবং পরিকল্পিত সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে বিসিএসএল। বর্তমানে দেশে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ফাইবার টেলিকম কপারের প্রায় ৬০ শতাংশ সরবরাহ করে প্রতিষ্ঠানটি।
বিসিএসএল মধ্য মেয়াদে ওয়াসার জন্য উপযোগী উঁচু ঘনত্ব পলি (এইচডিপি) পাইপ উৎপাদনের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে একটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (এলএএন) কেব্ল প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে কন্ডাক্টর ও কেব্ল সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যও রয়েছে।
আগামী পাঁচ বছরে অপটিক্যাল ফাইবার কেব্ল প্ল্যান্টে আরও তিনটি মেশিন যুক্ত করে বার্ষিক উৎপাদন ২০ হাজার কিলোমিটার থেকে ২৫ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করার রোডম্যাপ নেওয়া হয়েছে। এইচভিপিই টেলিকম ডাক্ট প্ল্যান্টে আরও দুটি নতুন মেশিন সংযোজনের ফলে উৎপাদন ক্ষমতা ৬ হাজার ৫০০ কিলোমিটার থেকে ৮ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছেছে। সুপার এনামেল কপার ওয়্যার প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০ থেকে ৬০০ টনে উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি নিজস্ব অর্থায়নে কারখানার ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ রয়েছে।
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত বিসিএসএল একই কম্পাউন্ডে অবস্থিত টেলিফোন শিল্প সংস্থার (টেশিস) সঙ্গে পশ্চিম জার্মানির সিমেন্স এজির কারিগরি সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালের ৮ মে ভৈরব নদীর তীরে ৩১ দশমিক ৫৮ একর জমির ওপর কারখানাটি স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি দেশীয় তামার টেলিকম কেব্লের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৫ সালে সিমেন্স শেয়ার বিক্রি করার পর কোম্পানি আইনের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু হয়।
২০১০ সালে অপটিক্যাল ফাইবার কেব্ল প্ল্যান্ট, ২০১৬ সালে এইচভিপিই টেলিকম ডাক্ট প্ল্যান্ট এবং ২০১৯ সালে ওভারহেড কন্ডাক্টর ও কেব্ল প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদন পরিধি বাড়ানো হয়। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে প্রি-হিটিং ইউনিট, ট্যান্ডেম লাইন, স্ট্র্যান্ডিং লাইন ও ড্রাম টুইস্টার মেশিন সংযোজন উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।
বিসিএসএলের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মোসলেম উদ্দিন বলেন, ধারাবাহিক প্রযুক্তি আপগ্রেডই বিসিএসএলকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রেখেছে। বর্তমানে এখানে ৩৩ জন কর্মকর্তা, ১৬৩ জন স্থায়ী কর্মী এবং ১২৫ জন আউটসোর্স কর্মী কাজ করছেন।
জেনারেল ম্যানেজার (প্রোডাকশন) এনামুল হক, বাংলাদেশ কেব্ল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডে উৎপাদনের জন্য আমদানি করা কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যের মান বুয়েট, কুয়েট, চুয়েট ও এমআইএসটি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। দেশে অন্তত ৫ লাখ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক প্রয়োজন হলেও বর্তমানে রয়েছে মাত্র দেড় লাখ কিলোমিটার, যার ৭৫ শতাংশই ওভারহেড। দুর্যোগঝুঁকি কমাতে ধীরে ধীরে ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্কে রূপান্তর এবং সরকারি-বেসরকারি পুরোনো কেব্ল অবকাঠামো একীভূত করার সুযোগ রয়েছে। এতে ফাইবার অপটিক কেব্ল শিল্পে বড় সম্ভাবনা তৈরি হবে।
অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) শেষ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ রোববার। সভায় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মোট ৭টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব তোলা হচ্ছে, যার মোট ব্যয় ৪ হাজার ১১ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে এসব তথ্য১ ঘণ্টা আগে
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের বাণিজ্যিক প্লট নিলাম প্রক্রিয়া শেষ হলেও নতুন করে দেখা দিয়েছে ভ্যাট বা মূসক (মূল্য সংযোজন কর) আদায়ে জটিলতা। ৪ শতাংশ ভ্যাট উল্লেখ করে নিলাম সম্পন্ন হওয়ার পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নতুন প্রজ্ঞাপনে সেই হার ১৫ শতাংশ করায় বিপাকে পড়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।১ ঘণ্টা আগে
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত লিজিং কোম্পানিগুলোর মধ্যে সীমিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানই নিয়মিত ও স্বচ্ছভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছে। দীর্ঘদিন এ তালিকায় থাকা লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে নিয়েও বড় ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ঋণ কার্যক্রমে শৃঙ্খলার অভাব এবং প্রয়োজনীয় সঞ্চিতি (প্রভিশন) গঠন না করার কারণে১ ঘণ্টা আগে
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনায় কঠোর অবস্থান নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হওয়ায় তালিকাভুক্ত ১৮টি কোম্পানির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘অসন্তোষ’ নথিভুক্তি করা হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে