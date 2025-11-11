Ajker Patrika
৪৯ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে শেয়ার ইস্যু করতে চায় ড্যাফোডিল কম্পিউটারস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৪৯ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে শেয়ার ইস্যু করতে চায় ড্যাফোডিল কম্পিউটারস

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের কোম্পানি ড্যাফোডিল কম্পিউটারস পিএলসি তাদের গ্রুপ থেকে নেওয়া ঋণের বিপরীতে নতুন শেয়ার ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিটি পরিচালনা পর্ষদের কাছ থেকে ৪৯ কোটি ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে ড্যাফোডিল কম্পিউটারস।

কোম্পানির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) অনুমোদন এবং বিনিয়োগকারীদের সম্মতি নিয়ে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঋণের অর্থের বিপরীতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের সঙ্গে ৫ টাকা প্রিমিয়াম যুক্ত করে মোট ১৫ টাকা দরে প্রতিটি শেয়ার ইস্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ড্যাফোডিল কম্পিউটারসের পর্ষদ। কোম্পানিটি তাদের গ্রুপ থেকে ৪৯ কোটি ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে, যার বিপরীতে তাদের ৩ কোটি ২৬ লাখ ৯০ হাজার সাধারণ শেয়ার ইস্যু করতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তিপুঁজিবাজারঅর্থনীতির খবর
