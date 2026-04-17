Ajker Patrika
অর্থনীতি

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন: নির্বাচনের আগে ব্যাপক সাড়া মেলে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে

  • জানুয়ারিতে বেড়েছে ১৮ হাজার ১৪১ কোটি টাকা
  • ডিসেম্বরে ছিল ১ লাখ ১৮ হাজার ২০৫ কোটি টাকা
  • জানুয়ারিতে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা
  • গ্রাহক বেড়েছে ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৯২৭ জন
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন: নির্বাচনের আগে ব্যাপক সাড়া মেলে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে
বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি

নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক লেনদেনের ধারা বদলে গেছে। চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের আগে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে এ চিত্র স্পষ্ট হয়েছে। ওই সময় দেখা গেছে, নগদ অর্থের ওপর নির্ভরতা কমে দ্রুত বেড়েছে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের ব্যবহার। বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও মোবাইল অ্যাপভিত্তিক লেনদেন সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে, যা পুরো ব্যাংকিং খাতে একটি স্পষ্ট আচরণগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারিতে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও অ্যাপ ব্যবহার করে লেনদেন দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা। এর আগের মাস ডিসেম্বরেই এই লেনদেন ছিল ১ লাখ ১৮ হাজার ২০৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে লেনদেন বেড়েছে ১৮ হাজার ১৪১ কোটি টাকা। তার আগের ধাপে নভেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বরেও প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ হাজার ২১২ কোটি টাকা।

এ ধারাবাহিক ঊর্ধ্বগতি শুধু সংখ্যার বৃদ্ধি নয়; বরং ডিজিটাল আর্থিক আচরণের গভীর পরিবর্তনের প্রতিফলন। ব্যাংকারদের মতে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মসূচি, প্রচারণা এবং বিভিন্ন খাতের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় নগদ অর্থের পরিবর্তে অনলাইন লেনদেনের ওপর নির্ভরতা বাড়ে। একই সঙ্গে গ্রাহকেরা নিরাপত্তা ও দ্রুততার কারণে ব্যাংকে না গিয়ে অ্যাপভিত্তিক সেবাকে বেশি বেছে নিয়েছেন।

গ্রাহকসংখ্যার ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা গেছে। জানুয়ারিতে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবহারকারী দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩৩ লাখ ৩৭ হাজার ৮১৮ জনে, যা ডিসেম্বরের তুলনায় প্রায় ৪ লাখ ৩৭ হাজার বেশি। অর্থাৎ লেনদেন বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যবহারকারীর ভিত্তিও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ডিজিটাল ব্যাংকিং খাতে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সেলফিন ও ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম। এরপর রয়েছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের নেক্সাসপে, সিটি ব্যাংকের সিটি টাচ, ব্র্যাক ব্যাংকের আস্থা, ইস্টার্ন ব্যাংকের স্কাই ব্যাংকিংসহ অন্যান্য ব্যাংকের অ্যাপস। বাজারে এ প্রতিযোগিতা ডিজিটাল ফিনটেক ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করছে।

খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, এখন গ্রাহকের বড় অংশ দৈনন্দিন লেনদেন যেমন বিল পরিশোধ, মোবাইল রিচার্জ, টাকা স্থানান্তর ও কেনাকাটার জন্য সরাসরি ব্যাংকে যাচ্ছে না। বরং মোবাইল অ্যাপই হয়ে উঠছে প্রধান আর্থিক মাধ্যম। ফলে নগদ অর্থনির্ভর লেনদেনের ধারা ধীরে ধীরে ডিজিটাল কাঠামোর দিকে সরে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে কেনাকাটা ও বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

