বছরে চিকিৎসা সরঞ্জামের চাহিদা বেড়েছে ১৫ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত
দেশে চিকিৎসা সরঞ্জামের চাহিদা প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বছরে ১৫ শতাংশ করে এসব সরঞ্জামের চাহিদা বাড়ছে।

আজ রোববার এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর মেডিকেল ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স (বিএএমডিএসআইএমই)। ‘বাংলাদেশে চিকিৎসা সরঞ্জাম খাতের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক সভাটি রাজধানীর বিএএমডিএসআইএমইয়ের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জানানো হয়, বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি শিল্প গত এক দশকে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল রোগের হার বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণের ফলে চিকিৎসা সরঞ্জামের চাহিদা বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫ সালে এ খাতের বাজারের আকার ৫০১ থেকে ৭০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৮০০ বিলিয়ন থেকে এক ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করবে।

বিএএমডিএসআইএমইর সভাপতি মো. আবদুর রাজ্জাক বলেন, ‘বাংলাদেশের চিকিৎসা সরঞ্জাম খাতও বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির ধারা অনুসরণ করছে। বর্তমানে আমাদের বাজারের আকার প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। প্রতিবছর গড়ে ১৫ শতাংশ হারে বাড়ছে। দেশের প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলারের স্বাস্থ্য খাতের অন্যতম প্রধান অংশ এ শিল্প। এই শিল্পের বাজারের আকার ২০৩০ সালে ৪১ হাজার কোটি টাকার বেশি হতে পারে। শুধু স্থানীয় চাহিদা পূরণই নয়, সঠিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা বৈদেশিক বাজারে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিতে পারব।’

তিনি জানান, ডায়াগনস্টিক যন্ত্র, চিকিৎসা ইমেজিং মেশিন, অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম, হাসপাতালে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম, সিরিঞ্জ, স্যালাইন সেট, সুরক্ষা পোশাক ইত্যাদি আধুনিক চিকিৎসার অপরিহার্য। দেশের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ চিকিৎসা সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। এতে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। আন্তর্জাতিক সরবরাহব্যবস্থায় অস্থিরতা দেখা দিলে দেশের স্বাস্থ্যসেবা হুমকিতে পড়বে। এসব উপকরণ দেশে উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে দেশি এসবের উৎপাদনের হার ৫ থেকে ৭ শতাংশ। উন্নত প্রযুক্তি, নীতি সহায়তা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব।

বিএএমডিএসআইএমই জানিয়েছে, দেশের চিকিৎসা সরঞ্জাম শিল্পের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৫ সালে অপসো স্যালাইন এবং ১৯৯৯ সালে জেএমআই সিরিঞ্জ অ্যান্ড মেডিকেল ডিভাইসেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এরপর আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক সনদ, যেমন—সিই মার্কিং, আইএসও ১৩৪৮৫, আইএসও ৯০০১, জিএমপি মানদণ্ড ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাক্‌যোগ্যতা (প্রি কোয়ালিফিকেশন) অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি সিরিঞ্জ, স্যালাইন সেট, রক্ত পরিবহন টিউব, পিপিইসহ নানা পণ্য ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার ৪০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

এ শিল্পটির অগ্রগতিতে কয়েকটি চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছে সংগঠনটি। তারা বলছে, নীতি সহায়তার অভাব, উৎপাদন উপযোগী কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে উচ্চ শুল্ক, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সীমিত বিনিয়োগ, খণ্ডিত বাজার কাঠামো, সঠিক পরিসংখ্যান ও তথ্যের অভাব এবং শুল্ক জালিয়াতি।

সভায় আরও বক্তব্য দেন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান গেটওয়ের নির্বাহী পরিচালক (বাণিজ্য) সাঈদ হোসেন চৌধুরী, এএনসির ডা. মোহাম্মদ সেলিম, গেটওয়েলের আবু সুফিয়ান প্রমুখ।

বিষয়:

চিকিৎসাঅর্থনীতির খবর
