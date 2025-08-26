Ajker Patrika
> অর্থনীতি

পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা হিসেবে স্বীকৃতি পেল দেশের আরও ৩ কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা লিড সনদ পেয়ে থাকে। ফাইল ছবি
পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা লিড সনদ পেয়ে থাকে। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের আরও তিনটি পোশাক কারখানা পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা বা গ্রিন ফ্যাক্টরি হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ‘লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন’ (লিড) সনদ পেয়েছে। এর ফলে দেশে লিড স্বীকৃত পোশাক কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬১টি। এর মধ্যে ১০৯টি প্লাটিনাম, ১৩৩টি গোল্ড ও ১৫টি সিলভার সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) থেকে পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে এই তিনটি কারখানা।

সনদ পাওয়ার সাতটি শর্ত পরিপালনে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে কোনো কারখানা ৮০-এর বেশি পেলে ‘লিড প্লাটিনাম’, ৬০-৭৯ পেলে ‘লিড গোল্ড’, ৫০-৫৯ নম্বর পেলে ‘লিড সিলভার’ এবং ৪০-৪৯ নম্বর পেলে ‘লিড সার্টিফায়েড’ সনদ দেওয়া হয়।

এবার ফয়সল স্পিনিং মিলস লিমিটেডের তিনটি ইউনিট একযোগে লিড সিলভার সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে, যা একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পরিবেশবান্ধব নির্মাণের স্বীকৃতি। তাদের প্রতিটি ইউনিট ৫৮ পয়েন্ট পেয়েছে।

এই অর্জন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতকে আরও টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব করার দিকেই ইঙ্গিত দেয়। আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবেশ সচেতন ব্র্যান্ডগুলোর কাছে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।

বিষয়:

কারখানাপরিবেশঅর্থনীতির খবরব্যবসা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

ট্রাম্পের শুল্ক এড়াতে ১০৩টি বোয়িং বিমান কিনবে দক্ষিণ কোরিয়া

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

ন্যূনতম কর একটা কালাকানুন: এনবিআর চেয়ারম্যান

ন্যূনতম কর একটা কালাকানুন: এনবিআর চেয়ারম্যান

ব্রাজিল থেকে মাংস আমদানির খবর ভিত্তিহীন: প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ব্রাজিল থেকে মাংস আমদানির খবর ভিত্তিহীন: প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মার্কিন শুল্কের খড়্গ: খাঁ খাঁ করছে বিশ্বের বৃহত্তম ডায়মন্ড কমপ্লেক্স

মার্কিন শুল্কের খড়্গ: খাঁ খাঁ করছে বিশ্বের বৃহত্তম ডায়মন্ড কমপ্লেক্স

পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা হিসেবে স্বীকৃতি পেল দেশের আরও ৩ কারখানা

পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা হিসেবে স্বীকৃতি পেল দেশের আরও ৩ কারখানা