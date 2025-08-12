Ajker Patrika
ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট বিজনেস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রশাসক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট বিজনেস অনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। ছবি: সংগঠনটির ওয়েবসাইট।
ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট বিজনেস অনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। উপসচিব মো. রেজাউল করিমকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গত রোববার (১০ আগস্ট) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠনের মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মুহাম্মদ রেহান উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, মো. রেজাউল করিম প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ১২০ দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করবেন। নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে তা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রশাসক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হবে নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করা।

