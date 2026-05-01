Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

সরকার বন্ধ সকল শিল্পকারখানা চালু করবে: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ মে ২০২৬, ২২: ৩৭
সরকার বন্ধ সকল শিল্পকারখানা চালু করবে: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী
সখীপুরের তালতলা চত্বরে মে দিবসের আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বন্ধ হওয়া সকল শিল্পকারখানা চালু করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান। তিনি বলেন, ‘যেসব শিল্পকারখানা আগের সরকারের আমলে বন্ধ হয়েছিল, আমরা সেগুলো পুনরায় চালু করব।’

আজ শুক্রবার টাঙ্গাইলের সখীপুর তালতলা চত্বরে মে দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আহমেদ আযম খান এসব কথা বলেন। উপজেলা শ্রমিক দল এই আলোচনা সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করে।

আহমেদ আযম খান বলেন, ‘মে দিবসের যে তাৎপর্য শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, এখনো কিন্তু আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি নাই। আমাদের শ্রমিকেরা এখনো ন্যায্য মজুরি পান না। আমাদের সরকার এ নিয়ে কাজ করছে।’

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচনের আগে একটি দল বলেছিল, গার্মেন্টসে নারীদের পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ করার দরকার নেই। এটা নিয়ে সারা দেশে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তখন আমাদের নেতা তারেক রহমান বলেছিলেন, পাঁচ ঘণ্টা কাজ করিয়ে যদি তাঁদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো তাঁদের সংসার চলবে না। নারীদের এই অধিকার দিতে হবে, সংসারের সচ্ছলতার জন্য তাঁরা ৮ ঘণ্টার পরও যদি কাজ করতে চান করবেন।’

আহমেদ আযম খান বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিজেকে শ্রমিক বলতেন। তিনি বঙ্গভবনে বসে না থেকে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে রাষ্ট্রপতি হয়েও কৃষকের সঙ্গে কোদাল মেরেছেন। আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী, তিনি তাঁর সুযোগ্য সন্তান, তিনি শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

শ্রমিক দলের আহ্বায়ক আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব আমীন শরীফ সুপন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল্লাহ আল রনী, উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাজিম উদ্দিন, সাবেক সভাপতি খোরশেদ আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাজাহান সাজু, উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কবির হোসেন প্রমুখ।

এপস্টেইন দ্বীপের রহস্যময় ‘মসজিদ’: পবিত্র কাবার গিলাফ ও কিসওয়া চুরির তথ্য ফাঁস

ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, ৮ দিন পরে মামলা

ব্যাচেলর পয়েন্টে যুক্ত হলেন নেপালি অভিনেত্রী

ইতালিতে ছোট ভাইকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, ভিডিও কলে পরিবারকে দেখালেন লাশ

একটি দেশ বাদে পুরো আফ্রিকার জন্য চীনের ‘শূন্য শুল্ক’, কার কী লাভ

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: সব পদে বিএনপি-সমর্থক আইনজীবী প্যানেলের জয়

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: সব পদে বিএনপি-সমর্থক আইনজীবী প্যানেলের জয়

এবার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তারিক সিদ্দিকের গাড়িচালক ও কেয়ারটেকার ৪ দিনের রিমান্ডে

এবার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তারিক সিদ্দিকের গাড়িচালক ও কেয়ারটেকার ৪ দিনের রিমান্ডে

ময়মনসিংহে নাগরদোলা ভেঙে পড়ে ৫ জন আহত

ময়মনসিংহে নাগরদোলা ভেঙে পড়ে ৫ জন আহত

চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল

চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল