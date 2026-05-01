সরকার বন্ধ সকল শিল্পকারখানা চালু করবে: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

বন্ধ হওয়া সকল শিল্পকারখানা চালু করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান। তিনি বলেন, ‘যেসব শিল্পকারখানা আগের সরকারের আমলে বন্ধ হয়েছিল, আমরা সেগুলো পুনরায় চালু করব।’
আজ শুক্রবার টাঙ্গাইলের সখীপুর তালতলা চত্বরে মে দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আহমেদ আযম খান এসব কথা বলেন। উপজেলা শ্রমিক দল এই আলোচনা সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করে।
আহমেদ আযম খান বলেন, ‘মে দিবসের যে তাৎপর্য শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, এখনো কিন্তু আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি নাই। আমাদের শ্রমিকেরা এখনো ন্যায্য মজুরি পান না। আমাদের সরকার এ নিয়ে কাজ করছে।’
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচনের আগে একটি দল বলেছিল, গার্মেন্টসে নারীদের পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ করার দরকার নেই। এটা নিয়ে সারা দেশে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তখন আমাদের নেতা তারেক রহমান বলেছিলেন, পাঁচ ঘণ্টা কাজ করিয়ে যদি তাঁদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো তাঁদের সংসার চলবে না। নারীদের এই অধিকার দিতে হবে, সংসারের সচ্ছলতার জন্য তাঁরা ৮ ঘণ্টার পরও যদি কাজ করতে চান করবেন।’
আহমেদ আযম খান বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিজেকে শ্রমিক বলতেন। তিনি বঙ্গভবনে বসে না থেকে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে রাষ্ট্রপতি হয়েও কৃষকের সঙ্গে কোদাল মেরেছেন। আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী, তিনি তাঁর সুযোগ্য সন্তান, তিনি শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
শ্রমিক দলের আহ্বায়ক আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব আমীন শরীফ সুপন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল্লাহ আল রনী, উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাজিম উদ্দিন, সাবেক সভাপতি খোরশেদ আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাজাহান সাজু, উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কবির হোসেন প্রমুখ।
