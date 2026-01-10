Ajker Patrika

মির্জাপুরে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজা পড়ালেন ছাত্রলীগ নেতা

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার দাফনকাজে অংশ নেন নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা রিয়াদ খান। ছবি: আজকের পত্রিকা
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে রিয়াদ খান নামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক নেতা প্যারোলে মুক্তি পেয়ে তাঁর বাবার জানাজা পড়িয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার উয়ার্শী ইউনিয়নের উয়ার্শী কবরস্থানে বাবার জানাজা পড়ান তিনি। নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মির্জাপুর উপজেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াকিল আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রিয়াদ উয়ার্শী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক। গত ২২ ডিসেম্বর উপজেলার উয়ার্শী ইউনিয়নের মল্লিক মার্কেট এলাকার একটি রেস্টুরেন্ট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মির্জাপুর থানা-পুলিশ। এর পর থেকে জেলহাজতে আছেন তিনি।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রিয়াদের বাবা শহীদুজ্জামান খান অসুস্থতার কারণে মারা যান। আজ সকালে তাঁর বড় ছেলে অয়ন খান আইনজীবীর মাধ্যমে ছোট ভাই রিয়াদের প্যারোলে মুক্তির জন্য টাঙ্গাইল আদালতে আবেদন করেন। বিচারকের নির্দেশে পুলিশ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হ্যান্ডকাফের সঙ্গে দড়ি পরিয়ে তাঁকে উয়ার্শী গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যায়। দুপুর ১২টায় গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে গ্রামের সামাজিক কবরস্থানে বাবার জানাজা পড়ান রিয়াদ।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কসংলগ্ন গোড়াই হাইওয়ে থানার সামনে পুলিশের ছররা গুলিতে গোড়াই ইউনিয়নের লালবাড়ি গ্রামের তরুণ হিমেলের দুই চোখ অন্ধ হয়। এ ঘটনায় হিমেলের মা নাছিমা বেগম টাঙ্গাইল সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মির্জাপুর আমলি আদালতে পুলিশ, সাংবাদিক, আওয়ামী লীগ নেতাসহ ১০০ জনের নাম উল্লেখ এবং ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করেন। ওই মামলার অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে পুলিশ রিয়াদকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠায়।

বিষয়:

মির্জাপুরটাঙ্গাইলটাঙ্গাইল সদরজানাজাছাত্রলীগনেতার বচন
