প্রেমিক ব্যাংক কর্মকর্তাকে দেখা করতে ডেকে হত্যা, প্রেমিকা পলাতক, স্বামী কারাগারে

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কারণে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে হাসমত উল্লাহ হাসু (৩০) নামের এক যুবককে ডেকে নিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই নারীর স্বামীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার মহেড়া ইউনিয়নের গ্রামনাহালি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে নিহতের ভাই রহমত উল্লাহ ছয়জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জনকে আসামি করে মির্জাপুর থানায় একটি মামলা করেন।
হাসমত উল্লাহ হাসু জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার সাজিমারা গ্রামের আব্দুল মতিনের ছেলে। তিনি টাঙ্গাইল বেবিস্ট্যান্ড উপশাখা আইএফআইসি ব্যাংকের টিএসটি বিভাগে চাকরি করেন বলে জানা গেছে।
আর গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার মহেড়া ইউনিয়নের গ্রামনাহালি গ্রামের রমজান আলীর ছেলে রাশেদুল ইসলাম (৩৬) এবং একই গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে ইয়ামিন ইসলাম (৩০)।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, উপজেলার মহেড়া ইউনিয়নের গ্রামনাহালি গ্রামের প্রবাসী রাশেদুল ইসলামের স্ত্রীর নিশির সঙ্গে হাসমত উল্লাহ হাসুর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাশেদুল দেশে আসার পরও তাঁদের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে।
এ সময় স্বামী-স্ত্রী পরিকল্পনা করে হাসুকে দেখা করতে আসতে বলে। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে দেখা করতে গেলে রাসেদুল ইসলাম ও ইয়ামিন ইসলাম মিলে হাসুকে আটক করে চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।
খবর পেয়ে মির্জাপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত ২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসমত উল্লাহর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় রাতেই পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। তবে ঘটনার পর প্রেমিকা নিশি পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে ডেকে চোর অপবাদ দিয়ে মারধর করায় এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা দুজনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। নিশি পলাতক বলে তিনি জানিয়েছেন।
মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার পাখুল্লা গ্রামের সাগর বালা ইতালিতে খুন হওয়ার আড়াই মাস পর তাঁর লাশ এল গ্রামের বাড়িতে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে লাশ গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছালে পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়স্বজন কান্নায় ভেঙে পড়েন।
পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় আড়াই বছর আগে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার আমগ্রাম ইউনিয়নের পাখুল্লা গ্রামের কৃষক কুমোদ বালার ছেলে সাগর বালা লিবিয়ার ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি পৌঁছান। সেখানে দুই বছর ধরে একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করছিলেন। ইতালিতে থাকা অবস্থায় তিনি গত ১৫ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হন। নিখোঁজের আট দিন পর ২৩ সেপ্টেম্বর সাগর বালার খণ্ডিত মরদেহ একটি পার্কের ভেতর থেকে উদ্ধার করে ইতালির পুলিশ। মরদেহটি কালো একটি ব্যাগে লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়।
নিহত সাগর বালার বাবা কুমোদ বালা জানান, হত্যার ঘটনার প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ, বিভিন্ন স্থানে তল্লাশিসহ নানা তৎপরতা চালিয়েছে ইতালির পুলিশ। মরদেহের পাশ থেকে সাগরের ব্যবহার করা একটি বৈদ্যুতিক বাইসাইকেলও উদ্ধার করে তারা। তিনি বলেন, ‘দীর্ঘদিন আইনিপ্রক্রিয়া শেষে ছেলের লাশ আমরা পেয়েছি। এখন আমরা আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির নবগঠিত কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার বিকেলে উপজেলার কলসকাঠী বাজারে এ ঘটনা ঘটেছে।
সংঘর্ষে নবগঠিত কমিটির সদস্য সাইদুল ইসলাম সজলসহ (৩৫) কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহত সজল তালুকদার ঘোষিত কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান নাসিমের অনুসারী।
সংঘাতে জড়ানো একপক্ষ দলটির নবগঠিত কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মিজানুর রহমান নাসিম ও সাধারণ সম্পাদক আল আমিন মোল্লার এবং অপর পক্ষ পদবঞ্চিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এইচ এম হাসান ইমাম খোকন ও সদ্য বিলুপ্ত কমিটির আহ্বায়ক আবুল বাশার বকুলের অনুসারী।
স্থানীয় বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, ২২ নভেম্বর উপজেলা বিএনপি কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির ৭১ সদস্যের কমিটির অনুমোদন দেয়। এতে মিজানুর রহমান নাসিমকে সভাপতি ও আল আমিন মোল্লাকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।
শুক্রবার বিকেলে কলসকাঠী বাজারে নবগঠিত কমিটি আনন্দ মিছিলের আয়োজন করে। একই সময় পদবঞ্চিত বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ডাকে। একপর্যায়ে উভয় গ্রুপের নেতা-কর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে মহড়া দেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নবগঠিত কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান নাসিমের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা ঢাপরকাঠী বাজার থেকে কলসকাঠী বাজারে আসার পথে গোডাউনসংলগ্ন রোডে তাঁদের ওপর হামলা চালান পদবঞ্চিত বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা। এতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে বিএনপি নেতা সজল তালুকদারসহ কমপক্ষে পাঁচজন আহত হন।
কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির সদ্য ঘোষিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক আল আমিন মোল্লা বলেন, তাঁরা নেতা-কর্মীদের নিয়ে শুক্রবার বিকেলে কলসকাঠী বাজারে ধানের শীষের সমর্থনে প্রচার মিছিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান থেকে নেতা-কর্মীরা বাজারে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে পদবঞ্চিত কিছু দুষ্কৃতকারী মিছিলে আসা নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করে। এতে বিএনপি নেতা সজলসহ কয়েকজন আহত হন।
পদবঞ্চিত বিক্ষুব্ধ নেতাদের নেতৃত্ব দেওয়া সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এইচ এম হাসান ইমাম খোকন বলেন, দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের বাদ দিয়ে পকেট কমিটি ঘোষণার প্রতিবাদে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। এ খবর শুনে ঘোষিত কমিটির লোকজন আনন্দ মিছিলের আয়োজন করেন। দলের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা তাঁদের সেই আনন্দ মিছিল প্রতিহত করেছেন।
এ ব্যাপারে বাকেরগঞ্জ থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ বলেন, কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি ঘোষণা নিয়ে একই সময় এক পক্ষ আনন্দ মিছিল এবং অপর পক্ষ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। এতে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকায় পুলিশের দুটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে।
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে প্রতিপক্ষের হামলায় বিএনপির দুই কর্মী আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার দেউলভোগ দয়াহাটা গ্রামের বায়তুল আমান জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত মমিনুল ইসলাম ফাহিম (২০) ও আব্দুর রহিমকে (৪৭) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপুর সমর্থক।
এ হামলার ঘটনার জন্য বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মো. আব্দুল্লাহর সমর্থকদের দায়ী করা হয়েছে।
বিএনপি নেতা সপুর সমর্থকেরা জানান, সন্ধ্যা ৬টার দিকে দেউলভোগ দয়াহাটা গ্রামে একটি জানাজায় অংশ নিতে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বায়তুল আমান জামে মসজিদে যান বিএনপির নেতা সরফত আলী সপু। মসজিদের সামনে যেতেই শেখ মো. আব্দুল্লাহর সমর্থক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল লোক মোটরসাইকেলযোগে সেখানে পৌঁছে অতর্কিত হামলা করলে দুজন আহত হন।
এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মনিরা আক্তার জানান, মারামারিতে আহত অবস্থায় দুজনকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। তাঁদের মাথায় আঘাত রয়েছে। তবে ক্ষত না থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে বিএনপির প্রার্থী শেখ মো. আব্দুল্লাহর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে জানা যায়, তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অনুসারী শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম খান বলেন, ‘সন্ধ্যায় সপু ভাইয়ের গাড়ির সঙ্গে যুবদলের তরিকুলের মোটরসাইকেল আটকে যাওয়া নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা হয়েছে। একপর্যায়ে তরিকুলকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে, এমন খবর শুনেছি। তবে তরিকুল বহিষ্কৃত এবং তিনি আমাদের সমর্থক নন। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলে আমরা আশা করি।’
শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।’
ভোলা প্রতিনিধি
ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান) আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকনের গণসংযোগে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। আজ শুক্রবার দৌলতখান উপজেলার দক্ষিণমাথা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, শুক্রবার রাত ৮টার দিকে দৌলতখান উপজেলার দক্ষিণমাথা এলাকায় গণসংযোগে যান স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকন। এ সময় হারুন ও লাবুর নেতৃত্বে ২০-২৫ জন সন্ত্রাসী তাঁদের ওপর হামলা চালায়। তারা মহিবুল্লাহ খোকনের গাড়িতে হামলা চালিয়ে পেছনের গ্লাস ভাঙচুর করে।
ঘটনার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভে এসে অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকন বলেন, আমি সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কারণে আমার ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। এর আগেও হামলার অভিযোগ করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।
এ বিষয়ে দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিল্লুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হামলার ঘটনা ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান) আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকন আমাকে জানিয়েছেন। আমি তাঁকে থানায় একটি অভিযোগ দিতে বলেছি।’ অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
