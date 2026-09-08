বিদেশযাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা: হিলভিউ মেডিকেল সেন্টারকে লাখ টাকা জরিমানা

বিদেশযাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা, সরকার নির্ধারিত ফি’র চেয়ে বেশি টাকা নেওয়া এবং রক্তের নমুনা ছাড়াই ভুয়া মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগে সিলেটের হিলভিউ মেডিকেল সেন্টারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নগরের আম্বরখানা এয়ারপোর্ট রোডে প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সিলেট জেলা শাখা।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন অধিদপ্তরের সিলেট জেলা শাখার সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আরিফ মিয়া। অভিযানকালে বিদেশযাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণাসহ বিভিন্ন অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় বলে জানান তিনি।
মোহাম্মদ আরিফ মিয়া বলেন, ‘আমাদের কাছে অনলাইনে অভিযোগ আসে, হিলভিউ মেডিকেল সেন্টারে বিদেশযাত্রীদের মেডিকেল টেস্টের সরকার নির্ধারিত ফি ৮ হাজার ৫০০ টাকার পরিবর্তে ১২ হাজার ৫০০ টাকা রাখা হয়। এই অভিযোগ পেয়ে আমরা তদন্তে নামি। তদন্তে কিছু গুরুতর অনিয়ম পাওয়া যায়।’
মোহাম্মদ আরিফ মিয়া আরও বলেন, ‘দেখা যায়, তাদের কোনো রেজিস্ট্রার নেই। কোনো পরীক্ষা না করিয়ে, এমনকি কোনো নমুনা না নিয়েই এখানে বিদেশযাত্রীদের ভুয়া মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছিল। তারা আর এমন কাজ করবে না স্বীকারোক্তি দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ীভাবে বন্ধ না করে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।’
ঝালকাঠির রাজাপুরে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হঠাৎ পরিদর্শনে যান বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার। গিয়ে দেখেন, অফিসে ঝুলছে তালা। ছিলেন না কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের কেউ। পরে কমিশনার ভূমি অফিসের এক উপসহকারী কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। একই সঙ্গে দুই কর্মচারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়।৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের এছাক ব্রাদার্স ডিপোতে রপ্তানির সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে জাহাজে তোলার প্রস্তুতিতে থাকা পাঁচটি খালি কনটেইনার আটক করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা। চালানগুলোতে ১ লাখ ২১ হাজার কেজি পণ্য ও প্রায় ৪ লাখ ৩৮ হাজার ডলারের রপ্তানির ঘোষণা ছিল। ঘটনা তদন্তে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।১২ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শের চেষ্টাসহ বিভিন্ন অভিযোগে সহকারী শিক্ষক ফারুকুজ্জামান ফারুকের শাস্তি ও বদলির দাবিতে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে ভোলায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কটূক্তি করার প্রতিবাদে থানায় জিডি করেছেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আল আমিন।১ ঘণ্টা আগে