সিলেটে রাত সাড়ে ৯টার পর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনার কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনার কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেট মহানগরীতে রাত সাড়ে ৯টার পর হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ওষুধের দোকান ব্যতীত সব ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। আজ সোমবার সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনার কার্যালয়ে পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরীর সঙ্গে ব্যবসায়ীদের মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ ছাড়া সব মার্কেটের পার্কিং স্পেস উন্মুক্ত রাখার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় সিলেট মহানগর এলাকার হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ওষুধের দোকান ছাড়া সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত আগামী রোববার (৭ ডিসেম্বর) থেকে কার্যকর হবে।

আর যেসব মার্কেট ও শপিং মলের প্ল্যানে পার্কিং স্পেস ছিল কিন্তু পার্কিং স্পেস পার্কিংয়ের জন্য উন্মুক্ত না রেখে দোকান বা স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলো সরিয়ে পার্কিংয়ের জন্য ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

সিলেটে জুয়া খেলার সময় আটক ১২

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিলেটে প্রকাশ্যে জুয়া খেলার সময় ১২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

আটক ব্যক্তিরা হলেন এয়ারপোর্টের খাদিম চা-বাগানের মন্টু আহমদের ছেলে মাসুক আহমদ (৩৫), মুকেশ চাষার ছেলে স্বন্দীপ চাষা (২৭), ফুল মিয়ার ছেলে ফরিদ আহমদ (২৮), আব্দুর রহমানের ছেলে রহিম মিয়া (৪০), তবদুল খাঁনের ছেলে নজরুল ইসলাম (৩২), শাহপরান (র.) থানার বাহুবলের আব্দুল খালিকের ছেলে রেদোয়ান আহমদ (৩০), মোশাহিদ আলীর ছেলে রুনু আহমদ (৪০), উপশহরের হানিফ মিয়ার ছেলে খোকন মিয়া (৩৫), দাসপাড়ার ইলিয়াস মিয়ার ছেলে সেবুল আহমদ (৫৫), পশ্চিম বহরের শরীফ উদ্দিনের ছেলে মো. রাজু (৩৪), খাদিমপাড়ার ইসলাম আলীর ছেলে মোহাম্মদ আলী (৫৫) ও মৌলভীবাজারের কোকিল দেবনাথের ছেলে সুমন দেবনাথ (৩২)।

পুলিশ জানায়, গতকাল রোববার রাতে সিলেট মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা এয়ারপোর্ট থানাধীন বুরজান চা-বাগান উত্তর লাইন ফরিদ স্টোর হতে প্রকাশ্যে জুয়া খেলার সময় ১২ জনকে আটক করেন।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, উক্ত ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ডিএমটিসিএলের এমডি

দেশেই মেট্রোরেলের কোচ সংযোজনের চিন্তাভাবনা

  • দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ‘ইতিবাচক’ আলোচনা।
  • ভূমিকম্পের পর কাঠামোগত ত্রুটি পাওয়া যায়নি।
  • চলতি বছর রাজস্বের লক্ষ্য ৪৬০ কোটি, ব্যয় ২০০ কোটি।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মো. ফারুক আহমেদ। ফাইল ছবি
মো. ফারুক আহমেদ। ফাইল ছবি

মেট্রোরেল প্রকল্পের জন্য ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে ট্রেনের যেসব কোচ কেনা হবে, সেগুলো দেশেই সংযোজন করার কথা ভাবা হচ্ছে। মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. ফারুক আহমেদ আজ সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানালেন। সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়া সফরে এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সেখানকার কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন এমডি।

গতকাল রোববার দুপুরে রাজধানীর উত্তরায় মেট্রোরেলের ডিপোতে সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ডিএমটিসিএল। এতে রোববার রাতে মেট্রোরেলের ছাদে লোক ওঠা, ভূমিকম্পের সম্ভাব্য প্রভাব, বিয়ারিং প্যাড পড়ে দুর্ঘটনা ঘটা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

ট্রেনের কোচ দেশে এনে সংযোজন করা প্রসঙ্গে মো. ফারুক আহমেদ বলেন, ‘সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার কয়েকটি কারখানা আমি পরিদর্শন করেছি। মেট্রোর পরবর্তী লাইনগুলোর জন্য ভবিষ্যতে ট্রেনের যে কোচগুলো কেনা হবে, সেগুলো বাংলাদেশেই সংযোজন করার বিষয়ে সেখানে আলোচনা হয়েছে। কোরিয়ার পক্ষ থেকে প্রাথমিক সম্মতিও পাওয়া গেছে। ডিসেম্বরের মধ্যে দেশটির একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে আসবে। উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে যন্ত্রাংশের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এ ধরনের কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনাও তৈরি হবে।’

রোববার রাতে এক কিশোরসহ দুই ব্যক্তির মেট্রোরেলের ছাদে ওঠার বিষয়ে এমডি বলেন, ‘ভিডিও ফুটেজে প্রাথমিকভাবে দেখা যায়, ছেলেটি সম্ভবত কারওয়ান বাজার এলাকার কোনো স্থান থেকে ট্রেনে উঠে আগারগাঁও পর্যন্ত আসে। আগারগাঁও স্টেশনে সে ট্রেন বদলায়। স্বাভাবিক প্রবেশপথ ব্যবহার না করে দুটি কোচের মাঝের ফাঁক দিয়ে সে ওপরে উঠে পড়ে। সচিবালয় স্টেশনে পৌঁছার পর তাকে ছাদে দেখা গেলে কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি জানান। বৈদ্যুতিক লাইনে সংযোগ না থাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে।’

এমডি বলেন, ভিডিওগুলো আরও বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য দেওয়া যাবে। এটা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে।

এমডি জানান, মেট্রোরেলের পিলারের ওপর থেকে বিয়ারিং প্যাড পড়ার ঘটনার তদন্তকাজ এখনো চলছে। তিনি বলেন, ‘ধীরে ধীরে নতুন নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। বিয়ারিং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেটি বিদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আসার অপেক্ষায় তদন্ত কমিটির মেয়াদ বাড়িয়ে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে।’

মেট্রোর নিরাপত্তার বিষয়ে ফারুক আহমেদ বলেন, ‘গত সপ্তাহে ট্র্যাকের ওপর ড্রোন পড়েছে এবং সম্প্রতি সাতটি ককটেল পাওয়া গেছে। এতে জনগণেরও সচেতনতা প্রয়োজন। এটি শুধু ডিএমটিসিএলের নয়, আমাদের সবার সম্পদ।’

সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের প্রভাবের বিষয়ে ফারুক আহমেদ বলেন, ‘ভূমিকম্পের পরে পুরোটাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কোথাও কোনো কাঠামোগত ত্রুটি হয়নি। তবে মেট্রোর (স্টেশনের) দেয়াল কেন ফেটেছে, তা বলতে পারব না।’

দিয়াবাড়ি থেকে টঙ্গী পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণের বিষয়ে কোনো অগ্রগতি নেই জানিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, পরবর্তী সরকার না এলে এটির অর্থায়ন পাওয়া যাবে না।

সংবাদ সম্মেলনে মেট্রোর এমডি আরও জানান, ডিএমটিসিএলের আওতাধীন জমি অস্থায়ীভাবে লিজ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। এতে প্রতিষ্ঠানটির কিছু বাড়তি আয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ বিষয়ে আগামী মাস থেকে দরপত্র আহ্বান করা হবে।

এমডি বলেন, মেট্রোর পাঁচ লাইনের জন্য পাঁচটি ডিপোর পরিকল্পনা থাকলেও তাঁরা তিনটিতে সীমিত করার কথা ভাবছেন। বাকি দুটি ডিপোর জায়গা অন্য কাজে ব্যবহার করে আয় বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করছেন তাঁরা।

ফারুক আহমেদ জানান, বিয়ারিং প্যাড পড়া, ভূমিকম্প এবং লাইনের ওপর ককটেল পাওয়ার ঘটনায় চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় যাত্রী চলাচলের হার প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে। আগে দৈনিক গড়ে ৪ লাখ ৬০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করলেও এখন তা কমে প্রায় ৪ লাখে এসেছে।

মেট্রোর এমডি জানান, চলতি বছরে মেট্রোর রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪৬০ কোটি টাকা। এ ছাড়া রাজস্ব-বহির্ভূত আয় হবে ১০০ কোটি টাকা। বর্তমানে বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য বাবদ প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে।

সাভারে জঙ্গল থেকে কিশোরের কঙ্কাল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
আপডেট : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০০: ১৭
নিখোঁজ মিলন হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
নিখোঁজ মিলন হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার সাভারের বিরুলিয়ার একটি হাউজিং থেকে এক কিশোরের কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। কঙ্কালটি দুই মাস আগে আশুলিয়ার পাড়াগাঁও থেকে নিখোঁজ মিলন হোসেনের বলে দাবি করেছেন তাঁর মা জোসনা বেগম।

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সুমন মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

মিলন হোসেন নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা থানার পারুলিয়া নোয়াপাড়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে। সে সাভারের আশুলিয়ার পাড়াগাঁও এলাকায় ইউনুস আলীর বাড়িতে ভাড়া থেকে অটোরিকশা চালাত।

পুলিশ জানায়, আজ সোমবার বিকেলে আমিন মডেল টাউনের পাশে নিহত মিলন হোসেনের পরনের গেঞ্জি ও প্যান্ট পড়ে থাকতে দেখেন নিহতের মা জোছনা বেগম। এরপর একটু সামনে গিয়ে জঙ্গলের ভেতরে কঙ্কাল দেখতে পান। পরে তিনি বিষয়টি স্থানীয়দের জানালে তাঁরা সাভার মডেল থানাকে অবহিত করেন।

জোসনা বেগম বলেন, ‘গত ২৯ সেপ্টেম্বর সাভারের আশুলিয়ার পাড়াগাঁও এলাকার শামীমের রিকশার গ্যারেজ থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হয় মিলন হোসেন। এরপর আর বাসায় ফেরেনি সে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ছেলেকে না পেয়ে পরদিন আশুলিয়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করি। পরে তা মামলা হিসেবে রিপোর্ট করা হয়।’

বিরুলিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুল ওয়াহাব বলেন, ‘নিখোঁজ মিলনের পরনের গেঞ্জি প্যান্টের সূত্র ধরেই কঙ্কালটি উদ্ধার করা হয়। এ কারণে নিখোঁজ মিলন হোসেনের মা জোসনা বেগম দাবি করছেন, কঙ্কালটি তাঁর ছেলের। তবে আমরা অধিকতর নিশ্চিত হতে কঙ্কালটির ডিএনএ পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠিয়েছি।’

আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাননান বলেন, মিলন নিখোঁজের ঘটনায় তার মা আশুলিয়া থানায় একটি মামলা করেছেন। মিলন হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আশুলিয়া থেকে সুমন মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

ঘুষ নেওয়ার ভিডিও ফাঁস, উপসহকারী প্রকৌশলীকে বদলি

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৯
উপসহকারী প্রকৌশলী শফিকুল ইসলামের ঘুষ নেওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ছবি: সংগৃহীত
উপসহকারী প্রকৌশলী শফিকুল ইসলামের ঘুষ নেওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী শফিকুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। গতকাল রোববার তাঁকে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। আজ সোমবার বিষয়টি জানাজানি হয়। এর আগে গত ১৭ নভেম্বর নিজ অফিসের চেয়ারে বসে শফিকুলের ঘুষ নেওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

জানা গেছে, শফিকুল ইসলাম প্রায় পাঁচ বছর ধরে নান্দাইল উপজেলা উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করেছেন। ঠিকাদারদের বাড়তি সুবিধা দিয়ে তিনি টাকা নিতেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অবস্থায় গত ১৭ নভেম্বর ফেসবুকে তাঁর ঘুষ নেওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। পরে ১৮ নভেম্বর সকালে বেশ কিছু ঠিকাদারকে নিয়ে উপজেলা এলজিইডি অফিসে সংবাদ সম্মেলন করে ঘুষ নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন তিনি। বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে শফিকুল ইসলামকে নান্দাইল থেকে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় বদলির ব্যবস্থা করে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাইলে বদলি হওয়া উপসহকারী প্রকৌশলী শফিকুল ইসলামকে তাঁর অফিসে গিয়ে পাওয়া যায়নি। পরে মোবাইল ফোনে আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘কী কারণে বদলি করা হয়েছে, তা আমি জানি না। অফিসে আসিয়েন, তারপর কথা বলব।’ ঘুষের কারণে বদলি হয়েছেন কি না, জানতে চাইলে ফোন কেটে দেন শফিকুল ইসলাম।

বদলির সত্যতা নিশ্চিত করে নান্দাইল উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) আব্দুল মালেক বিশ্বাস বলেন, ‘গতকাল রোববার হেড অফিস থেকে শফিকুলকে বদলি করা হয়েছে, তবে কী কারণে বদলি করা হয়েছে, সেটি তো বলতে পারব না, সেটা প্রশাসনিক বিষয়।’

