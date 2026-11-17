বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ, অস্ত্রসহ বিএসএফ সদস্যকে আটক করল বিজিবি
সিলেটের গোয়াইনঘাট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) এক সদস্যকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার বিছনাকান্দি সীমান্তের প্রায় ২০০ গজ ভেতরে অস্ত্রসহ প্রবেশ করলে বিজিবির টহল দল তাঁকে আটক করে। পরে তাঁকে বিছনাকান্দি বিওপিতে নেওয়া হয়।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি)-এর দায়িত্বাধীন বিছনাকান্দি বিওপির একটি টহল দল সীমান্ত এলাকায় দায়িত্ব পালনকালে ওই বিএসএফ সদস্যকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দেখতে পায়। এ সময় তিনি অস্ত্রসহ সীমান্ত অতিক্রম করে প্রায় ২০০ গজ ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। পরে বিজিবি সদস্যরা তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেন।
বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নূর উদ্দিন আহমাদ। তিনি বলেন, মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিছনাকান্দি সীমান্ত দিয়ে বিএসএফের এক সদস্য অস্ত্রসহ বাংলাদেশের প্রায় ২০০ গজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। বিজিবির টহল দল তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে আটক করে নিজেদের হেফাজতে নেয়। বর্তমানে তিনি বিছনাকান্দি বিওপিতে রয়েছেন।
বিজিবির এই কর্মকর্তা আরও জানান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ওই বিএসএফ সদস্যকে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।