সাদাপাথরের দোকানপাটে মাসিক ভাড়া নির্ধারণ, পর্যটন উন্নয়নে একাধিক সিদ্ধান্ত

সাদাপাথরের দোকানপাটে মাসিক ভাড়া নির্ধারণ, পর্যটন উন্নয়নে একাধিক সিদ্ধান্ত
সিলেটের সাদাপাথর পর্যটন স্পটসংলগ্ন খাসজমিতে গড়ে ওঠা দোকানপাটগুলোকে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ রোববার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সিলেট জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সভায় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পর্যটন উন্নয়নে কয়েকটি প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের বাংকার এলাকা সাদাপাথর পর্যটন স্পটের সংলগ্ন হওয়ায় এলাকাটি পর্যটন স্পট হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সভাপতি জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মামুন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত নিরসনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সিলেটে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন এবং গুণগত মান বজায় রাখার নির্দেশ দেন তিনি।
সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিটি রেস্তোরাঁ থেকে ৫ হাজার টাকা, প্রসাধনীর দোকান থেকে ২ হাজার টাকা এবং অন্যান্য দোকান থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা হারে ভাড়া আদায় করা হবে। আদায় করা অর্থ উপজেলা পর্যটন উন্নয়ন তহবিলের ব্যাংক হিসাবে জমা দেওয়া হবে।
ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দরের বিপরীত পাশে পর্যটন তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত প্রায় ৩৬ একর জমিতে পাকা সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের সিদ্ধান্তও হয়।
সভায় খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় জানায়, সিলেট জেলায় ২০২৬ সালের অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ মৌসুমে তালিকাভুক্ত কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের তারিখ ১৪ নভেম্বর ঘোষণা করা হয়েছে। চাল সংগ্রহ কার্যক্রম আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া মাত্রই কার্যক্রম শুরু করা হবে।
কৃষি উৎপাদন বাড়াতে রোপা আমন ধানের শতভাগ কর্তন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন জেলা প্রশাসক। উপজেলা পর্যায়ের অনাবাদি ও পতিত জমি চাষের আওতায় আনার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
প্রবাসীদের মালিকানাধীন পতিত জমি আবাদের আওতায় আনতে সরকারি নিবন্ধিত কৃষক ও সমবায় সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করার সম্ভাবনা যাচাই করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলা হয়।
সরকারি দপ্তরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় জোরদারে সব দপ্তরপ্রধানকে দাপ্তরিক ই-মেইল ও মুঠোফোন নম্বর ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়। যেসব দপ্তরে দাপ্তরিক মুঠোফোন নম্বর নেই, সেসব দপ্তরকে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত নম্বর সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।
দাপ্তরিক কাজে ব্যক্তিগত ই-মেইল ব্যবহার না করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বিবেচনায় ফায়ার সার্ভিসের জরুরি সেবা দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ১০২ হটলাইন চালুর বিষয়টিও সভায় তুলে ধরা হয়।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মাসুদ রানার সঞ্চালনায় সভায় সিভিল সার্জন ডা. মো. নাসির উদ্দিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মনজুরুল আলম, মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইনসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।