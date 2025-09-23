Ajker Patrika
সাদাপাথর লুটের ঘটনায় পদ হারানো বিএনপি নেতা আরও ২ মামলায় গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি
সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত ভোলাগঞ্জের সাহাব উদ্দিন গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত
সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত ভোলাগঞ্জের সাহাব উদ্দিন গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের সাদাপাথর লুটপাটের ঘটনায় পদ হারানো বিএনপি নেতা সাহাব উদ্দিনকে আরও দুই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে সিলেট আদালতে আনা হলে কোম্পানীগঞ্জ ভূমি অফিসের দায়ের করা বালু-পাথর চুরির দুটি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ জানান, সাহাব উদ্দিনের রিমান্ড শেষে তাঁকে কারাগারে আনা হলে সাদাপাথর চুরির ঘটনায় উপজেলা ভূমি অফিসের দায়ের করা দুই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিএনপি নেতা সাহাব উদ্দিন সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জের আব্দুল বারীর ছেলে। তিনি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি।

এর আগে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত সোয়া ১১টার দিকে র‍্যাব-৯-এর একটি দল সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানাধীন কুমারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

উল্লেখ্য, চাঁদাবাজি, দখলবাজির পাশাপাশি বিএনপির নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ১১ আগস্ট সাহাব উদ্দিনের দলীয় পদ স্থগিত করে বিএনপি। তাঁর বিরুদ্ধে কোম্পানীগঞ্জ ও কোতোয়ালি থানায় সাতটি মামলা রয়েছে।

সিলেট জেলাচুরিবিএনপিমামলাগ্রেপ্তারসিলেট বিভাগসিলেটআদালতজেলার খবর
