সিলেটে ছাত্রলীগ কর্মীর হাত-পায়ের ‘রগ কেটে’ দিল দুর্বৃত্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেটে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের এক কর্মীর হাত-পায়ের ‘রগ কেটে’ দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। লাক্কাতুরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পাশে গত মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। পরিবারের অভিযোগ, পূর্বশত্রুতার জেরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। তবে সংগঠনের কোনো নেতা-কর্মীর এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ছাত্রশিবির।
আহত রাহাত হোসেন (২৪) সিলেট নগরের বনকলাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার পাশাপাশি তিনি সুবিদবাজার স্ট্যান্ডের মাইক্রোচালক। আহত রাহাত বর্তমানে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
রাহাতের বাবা ফারুক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাহাতের এক বন্ধুর বাবা মারা গেছেন। সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে লাক্কাতুরা এলাকায় গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে ফেরার পথে লাক্কাতুরা সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গেটসংলগ্ন স্থানে হঠাৎ ছয়টি মোটরসাইকেলে হেলমেট পরা সন্ত্রাসীরা এসে রাহাতের ওপর হামলা করে। এ সময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রাহাতের হাত-পায়ের রগ এবং ডান হাতের আঙুল কেটে যায়। বাঁ পায়ের বিভিন্ন স্থানেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় তাঁকে। পরে স্থানীয়রা রাহাতকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
ফারুক হোসেন বলেন, ‘৮-৯ মাস আগে এলাকার জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে রাহাতের ঝামেলা হয়। পরে বিষয়টি স্থানীয় সাবেক কাউন্সিলর সাইদ আব্দুল্লাহ সমাধান করে দেন। এরপরও জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা রাহাতকে রাস্তাঘাটে পেলে দেখে নেওয়ার হুমকি দিত। আমাদের ধারণা, তারাই এটি করেছে।’
রাহাত সুবিদবাজার স্ট্যান্ডে মাইক্রোবাস চালায় এবং ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে নিশ্চিত করেন তাঁর বাবা।
অভিযোগের বিষয়ে ছাত্রশিবিরের সিলেট মহানগর শাখার সভাপতির শাহিন আহমদ বলেন, ‘আপনার মাধ্যমে ঘটনাটি জানলাম। শিবিরের নেতা-কর্মীরা এরকম কিছুর সঙ্গে জড়িত থাকলে আমি জানতাম। এসব অতীতের মতো শিবিরের ওপর “দায়” দিয়ে দেওয়ার চেষ্টার অংশ। মঙ্গলবার রাতে আমাদের সবাই ডাকসু নির্বাচনের ফল নিয়ে মনোযোগী ছিলাম।’
সিলেট মহানগর পুলিশের বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আনিসুর রহমান বলেন, ‘মঙ্গলবার রাতে লাক্কাতুরা এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয়ের একদল ব্যক্তি ওই যুবকের ওপর হামলা চালান। তাঁর দুই পায়ে ও হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। আমরা ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলেছি। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। হামলাকারীদের চিনতে পারেননি ভুক্তভোগী।’
