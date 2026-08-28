Ajker Patrika
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সিলেট

হামের উপসর্গ: সিলেটে ২৪ ঘণ্টায় ৩ শিশুর মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি
হামের উপসর্গ: সিলেটে ২৪ ঘণ্টায় ৩ শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া এ সময়ে আরও ৬ জন নতুন নিশ্চিত হামের রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ‘হাম ও রুবেলা রোগীর সংক্রান্ত প্রতিবেদন’ থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তিন শিশু হলো সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের ৫ মাস বয়সী শিশু উদ্ভব বিশ্বাস, সিলেট সদরের টুকের বাজারের ৯ মাস ১১ দিন বয়সী শিশু আদিল এবং সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারের ১১ মাস বয়সী শিশু হুমায়ারা। তাদের মধ্যে উদ্ভব ও হুমায়রা সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে এবং আদিল সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল।

বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত বিভাগে মোট নিশ্চিত হামের রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩১ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১২৮ জন হামের উপসর্গের রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে বিভাগের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে মোট ৩৫৬ জন হামের উপসর্গের রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৪০ জন শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে এবং ১১০ জন সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছে।

চলতি বছরে সিলেট বিভাগে উপসর্গ ও নিশ্চিত হামে আক্রান্ত এ পর্যন্ত মোট ১৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে ১৪১ জন হাম উপসর্গজনিত কেস এবং ১০ জন নিশ্চিত হামের রোগী।

বিষয়:

মৃত্যুউপসর্গসিলেট বিভাগশিশুহাম
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