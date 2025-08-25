হবিগঞ্জে ৫৩ কেজি গাঁজাসহ আটক ২

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের মাধবপুরে ৫৩ কেজি গাঁজাসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে র্যাব-৯। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহার করা একটি প্রাইভেট কারও জব্দ করা হয়। গতকাল রোববার মাধবপুর উপজেলার চারাভাঙ্গা মোড় এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন মাধবপুর উপজেলার উত্তর সুরমা গ্রামের আবু শামার ছেলে শাহাবুদ্দিন (৩৫) ও একই উপজেলার গোয়ালনগর গ্রামের মৃত শিরু মিয়ার ছেলে মোসা মিয়া (৩৮)।
আজ সোমবার দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় র্যাব।
এতে উল্লেখ করা হয়, গতকাল রোববার রাত পৌনে ১২টার দিকে র্যাব-৯, সিপিসি-৩, শায়েস্তাগঞ্জ ক্যাম্পের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে মাধবপুর উপজেলার চারাভাঙ্গা মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৩ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করে। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহার করা একটি প্রাইভেট কারও জব্দ করা হয়।
র্যাব-৯-এর মিডিয়া অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহীদুল ইসলাম সোহাগ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, তাঁরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মাদক কারবারের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে মাধবপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
