সিলেটে আবাসিক হোটেলে অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে নারীসহ আটক ৭

সিলেট প্রতিনিধি
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটে আবাসিক হোটেলে অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে নারীসহ ৭ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (১০ জুলাই) বিকেলে নগরীর দক্ষিণ সুরমা থানাধীন চাঁদনীঘাটে হোটেল আল তাকদীর থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন হোটেলের ম্যানেজার আব্বাস আলী (৪৮), রুমান আহমদ (২৪), কামরুল ইসলাম (২০), রাহেল আহমদ (২৪), মো. রাজিব মিয়া (১৯) ও দুই নারী।

পুলিশ জানায়, রোববার বেলা আড়াইটার দিকে সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) দক্ষিণ সুরমা থানাধীন চাঁদনীঘাটে হোটেল আল তাকদীরে অভিযান পরিচালনা করে অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে ৫ জন পুরুষ ও ২ জন নারীকে আটক করে পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে এসএমপির অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, উক্ত বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবর
