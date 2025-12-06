নির্বাচন হাইজ্যাক করার প্রশাসনিক ক্যুর চিন্তা করলে বলব—সেই সূর্য ডুবে গেছে: জামায়াত আমির

সিলেট প্রতিনিধি
আসন্ন সংসদ নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘কেউ যদি আবার চিন্তা করেন, জনগণের সমর্থন পাব না, তাহলে বাঁকা পথে প্রশাসনিক ক্যুর মাধ্যমে আমরা নির্বাচনের ক্রেডিট হাইজ্যাক করব, তাহলে বলব বন্ধু সেই সূর্য ডুবে গেছে, সেই সূর্য আর বাংলাদেশে উঠবে না। এই সূর্য, কালো সূর্য আর বাংলাদেশে মুখ দেখবে না।’
শনিবার বিকেলে সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে ইসলামি ও সমমনা আট দলের সিলেট বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. শফিকুর রহমান এসব কথা বলেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘যারা এত দিন নির্বাচনের জন্য নির্বাচন নির্বাচন করে জনগণকে বেহুঁশ করে তুলেছিল, এখন ভিন্ন সুরে কেউ কেউ কথা বলতে শুরু করেছে। এ লক্ষণ ভালো নয়।’
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, তাঁরা যেসব কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে পরিচালনা করেছেন, জনগণ তাঁদের আগামী নির্বাচনে লাল কার্ড দেখানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। এই লাল কার্ড দেখানো থেকে যদি কেউ বাঁচতে গিয়ে আগামী নির্বাচনকে ভন্ডুল করার চেষ্টা করেন, আমরা মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলছি, তাঁদের সকল ষড়যন্ত্র এ দেশের সকল সংগ্রামী জনগণ ভন্ডুল করবে ইনশা আল্লাহ।’
জামায়াত আমির বলেন, ‘ফ্যাসিজমের কালো ছায়া বাংলাদেশ থেকে যায়নি। একদল যে অপকর্ম করে চলে গিয়েছে, আরেক দল বাংলাদেশে সেই অপকর্মের দায়িত্ব নিয়েছে। একদল চাঁদাবাজি করার কারণে জনগণের ঘৃণা কুড়িয়েছে, আরেক দল আবার তার চাইতে বেশি শক্তি দিয়ে চাঁদাবাজিতে নেমে পড়েছে।’
তিনি বলেন, ‘একদল দখলদার বনতে গিয়ে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, আরেক দল বেপরোয়া দখলদার হয়ে উঠেছে। একদল জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, আলেম-ওলামা, বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হত্যা করেছে, খুন করেছে, ফাঁসি দিয়েছে, নির্যাতন করেছে, জেলে ভরেছে, পঙ্গু করেছে, দেশছাড়া করেছে, আরেক দল ঠিকই একই পথ ধরেছে। এমনকি নিজেদের মধ্যে মারামারিতে নিজেদের শেষ করে দিচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘আমাদের যুবসমাজ যেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রক্ত দিয়েছে, তাদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আট দল সম্পূর্ণ একমত। এই আকাঙ্ক্ষার বিপক্ষে যারা দাঁড়াবে, জনগণ আগামী নির্বাচনে আর তাদের ক্ষমা করবে না।’
খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা আব্দুল বাসিত আজাদের সভাপতিত্বে ইসলামি ও সমমনা আট দল সিলেট জেলা ও মহানগর নেতাদের যৌথ সঞ্চালনায় এ সমাবেশ হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মো. রেজাউল করীম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির শায়খ মাওলানা মামনুল হক, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় মহাসচিব মাওলানা আহমদ আবদুল কাদের, জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এ টি এম মাছুম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্দ ইউনুছ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা রেজাউল করিম জালালী, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিয়াজী, নেজামে ইসলাম পার্টির সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুল মজিদ আতাহারি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির (বিডিপি) সভাপতি অ্যাডভোকেট এ কে এম আনোয়ারুল হক চান, জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টর (জাগপা) সহসভাপতি ও মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান।
আসন্ন সংসদ নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘কেউ যদি আবার চিন্তা করেন, জনগণের সমর্থন পাব না, তাহলে বাঁকা পথে প্রশাসনিক ক্যুর মাধ্যমে আমরা নির্বাচনের ক্রেডিট হাইজ্যাক করব, তাহলে বলব বন্ধু সেই সূর্য ডুবে গেছে, সেই সূর্য আর বাংলাদেশে উঠবে না। এই সূর্য, কালো সূর্য আর বাংলাদেশে মুখ দেখবে না।’
শনিবার বিকেলে সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে ইসলামি ও সমমনা আট দলের সিলেট বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. শফিকুর রহমান এসব কথা বলেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘যারা এত দিন নির্বাচনের জন্য নির্বাচন নির্বাচন করে জনগণকে বেহুঁশ করে তুলেছিল, এখন ভিন্ন সুরে কেউ কেউ কথা বলতে শুরু করেছে। এ লক্ষণ ভালো নয়।’
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, তাঁরা যেসব কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে পরিচালনা করেছেন, জনগণ তাঁদের আগামী নির্বাচনে লাল কার্ড দেখানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। এই লাল কার্ড দেখানো থেকে যদি কেউ বাঁচতে গিয়ে আগামী নির্বাচনকে ভন্ডুল করার চেষ্টা করেন, আমরা মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলছি, তাঁদের সকল ষড়যন্ত্র এ দেশের সকল সংগ্রামী জনগণ ভন্ডুল করবে ইনশা আল্লাহ।’
জামায়াত আমির বলেন, ‘ফ্যাসিজমের কালো ছায়া বাংলাদেশ থেকে যায়নি। একদল যে অপকর্ম করে চলে গিয়েছে, আরেক দল বাংলাদেশে সেই অপকর্মের দায়িত্ব নিয়েছে। একদল চাঁদাবাজি করার কারণে জনগণের ঘৃণা কুড়িয়েছে, আরেক দল আবার তার চাইতে বেশি শক্তি দিয়ে চাঁদাবাজিতে নেমে পড়েছে।’
তিনি বলেন, ‘একদল দখলদার বনতে গিয়ে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, আরেক দল বেপরোয়া দখলদার হয়ে উঠেছে। একদল জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, আলেম-ওলামা, বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হত্যা করেছে, খুন করেছে, ফাঁসি দিয়েছে, নির্যাতন করেছে, জেলে ভরেছে, পঙ্গু করেছে, দেশছাড়া করেছে, আরেক দল ঠিকই একই পথ ধরেছে। এমনকি নিজেদের মধ্যে মারামারিতে নিজেদের শেষ করে দিচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘আমাদের যুবসমাজ যেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রক্ত দিয়েছে, তাদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আট দল সম্পূর্ণ একমত। এই আকাঙ্ক্ষার বিপক্ষে যারা দাঁড়াবে, জনগণ আগামী নির্বাচনে আর তাদের ক্ষমা করবে না।’
খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা আব্দুল বাসিত আজাদের সভাপতিত্বে ইসলামি ও সমমনা আট দল সিলেট জেলা ও মহানগর নেতাদের যৌথ সঞ্চালনায় এ সমাবেশ হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মো. রেজাউল করীম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির শায়খ মাওলানা মামনুল হক, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় মহাসচিব মাওলানা আহমদ আবদুল কাদের, জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এ টি এম মাছুম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্দ ইউনুছ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা রেজাউল করিম জালালী, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিয়াজী, নেজামে ইসলাম পার্টির সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুল মজিদ আতাহারি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির (বিডিপি) সভাপতি অ্যাডভোকেট এ কে এম আনোয়ারুল হক চান, জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টর (জাগপা) সহসভাপতি ও মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান।
কুড়িগ্রাম সদরের ভকেশনাল মোড় এলাকার একটি ছাত্রাবাস থেকে কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে ভোকেশনাল মোড়সংলগ্ন অর্ণব ছাত্রাবাস থেকে ওই শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়।৯ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, আওয়ামী লীগের আমলে শেখ হাসিনা আমাদের আসন অফার করেছিলেন, টাকা অফার করেছিলেন। কিন্তু আমরা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপস করিনি। আমরা ২-৪টি আসনের জন্য কারও সঙ্গে জোট করব না।১৬ মিনিট আগে
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে যৌতুকের দাবিতে সাদিয়া আক্তার নামে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে ও মুখে বিষ ঢেলে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে এ ঘটনায় দেবর রাব্বিকে প্রধান আসামি করে ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।৩৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাবার জানাজায় অংশ নিতে এসে অসুস্থ হয়ে ছেলেরও মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে এমন হৃদয়বিদায়ক ঘটনা ঘটেছে।৩৭ মিনিট আগে
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
কুড়িগ্রাম সদরের ভকেশনাল মোড় এলাকার একটি ছাত্রাবাস থেকে কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে ভকেশনাল মোড়সংলগ্ন অর্ণব ছাত্রাবাস থেকে ওই শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত শিক্ষার্থীর নাম মৃত্যুঞ্জয় রায় (২১)। তিনি কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অষ্টম সেমিস্টারের ছাত্র বলে জানা গেছে। তাঁর বাড়ি লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ থানা এলাকায়। তাঁর বাবার নাম সংকর চন্দ্র রায়। পুলিশের ধারণা মৃত্যুঞ্জয় আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।
তবে ঠিক কী কারণে তিনি ‘আত্মহত্যার’ পথ বেচে নিয়েছেন, সে ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
অর্ণব ছাত্রাবাসের মালিক আবু সাঈদ জানান, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছুটি থাকায় ছাত্রাবাসের বেশির ভাগ ছাত্র বাড়িতে গেছেন। মৃত্যুঞ্জয়সহ চার-পাঁচজন ছাত্র ছিলেন। শনিবার বিকেলে ছাত্রাবাসের এক ছাত্র এসে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর খবর দেন। ছাত্রাবাসের নিজ কক্ষে তিনি গলায় ফাঁস দিয়েছিলেন। তাঁর এমন সিদ্ধান্তের কারণ জানা যায়নি। পুলিশে খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। তার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।
কুড়িগ্রাম সদর থানার ডিউটি অফিসার ও সহকারী উপপরিদর্শক মোস্তফা জানান, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে।
কুড়িগ্রাম সদরের ভকেশনাল মোড় এলাকার একটি ছাত্রাবাস থেকে কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে ভকেশনাল মোড়সংলগ্ন অর্ণব ছাত্রাবাস থেকে ওই শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত শিক্ষার্থীর নাম মৃত্যুঞ্জয় রায় (২১)। তিনি কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অষ্টম সেমিস্টারের ছাত্র বলে জানা গেছে। তাঁর বাড়ি লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ থানা এলাকায়। তাঁর বাবার নাম সংকর চন্দ্র রায়। পুলিশের ধারণা মৃত্যুঞ্জয় আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।
তবে ঠিক কী কারণে তিনি ‘আত্মহত্যার’ পথ বেচে নিয়েছেন, সে ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
অর্ণব ছাত্রাবাসের মালিক আবু সাঈদ জানান, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছুটি থাকায় ছাত্রাবাসের বেশির ভাগ ছাত্র বাড়িতে গেছেন। মৃত্যুঞ্জয়সহ চার-পাঁচজন ছাত্র ছিলেন। শনিবার বিকেলে ছাত্রাবাসের এক ছাত্র এসে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর খবর দেন। ছাত্রাবাসের নিজ কক্ষে তিনি গলায় ফাঁস দিয়েছিলেন। তাঁর এমন সিদ্ধান্তের কারণ জানা যায়নি। পুলিশে খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। তার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।
কুড়িগ্রাম সদর থানার ডিউটি অফিসার ও সহকারী উপপরিদর্শক মোস্তফা জানান, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে।
আসন্ন সংসদ নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘কেউ যদি আবার চিন্তা করেন, জনগণের সমর্থন পাব না, তাহলে বাঁকা পথে প্রশাসনিক ক্যুর মাধ্যমে আমরা নির্বাচনের ক্রেডিট হাইজ্যাক করব, তাহলে বলব বন্ধু সেই সূর্য ডুবে গেছে, সেই সূর্য আর বাংলাদেশে উঠবে না।১ ঘণ্টা আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, আওয়ামী লীগের আমলে শেখ হাসিনা আমাদের আসন অফার করেছিলেন, টাকা অফার করেছিলেন। কিন্তু আমরা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপস করিনি। আমরা ২-৪টি আসনের জন্য কারও সঙ্গে জোট করব না।১৬ মিনিট আগে
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে যৌতুকের দাবিতে সাদিয়া আক্তার নামে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে ও মুখে বিষ ঢেলে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে এ ঘটনায় দেবর রাব্বিকে প্রধান আসামি করে ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।৩৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাবার জানাজায় অংশ নিতে এসে অসুস্থ হয়ে ছেলেরও মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে এমন হৃদয়বিদায়ক ঘটনা ঘটেছে।৩৭ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগের আমলে শেখ হাসিনা আমাদের আসন অফার করেছিলেন, টাকা অফার করেছিলেন। কিন্তু আমরা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপস করিনি। আমরা ২-৪টি আসনের জন্য কারও সঙ্গে জোট করব না। যদি দেশের প্রয়োজনে জোট করি, তা ন্যায্যতার বিচারে সম্মানজনক আসন সমঝোতার ভিত্তিতে হবে।’ /
আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার নবীনগর পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নুরুল হক নুর এসব কথা বলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) আসনে দলীয় প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দিতে স্থানীয় গণঅধিকার পরিষদ এই জনসভার আয়োজন করে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) আসনে জেলা গণঅধিকার পরিষদের সহসভাপতি নজরুল ইসলাম দলের প্রার্থী হয়েছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেন, ‘বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়ে আগাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন তার কার্যক্রম সম্পন্ন করছে। ১১ তারিখ তফসিল ঘোষণা করার কথা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী, গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের লড়াকু ও আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ থাকায় যদি কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি হয় নির্বাচন পেছানোর, সেটি হয়তো নির্বাচন কমিশন এবং সরকার বিবেচনা করবে। অন্যথায় নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে। নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হোক আর এপ্রিলে হোক, নির্বাচনে গণঅধিকার পরিষদ এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবে। আর দেশের প্রয়োজনে যদি কোনো জোট করে, তাহলে যেসব জায়গায় জনসমর্থন আছে, সেসব আসনকে নিশ্চিত করেই আমাদের জোট হবে।’
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, ‘আমরা দেখতে পাই কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের নেতারা পুরোনো ফ্যাসিস্টদের মতোই হুমকি-ধমকি ও আধিপত্য বিস্তারের অপরাজনীতি দেশব্যাপী কায়েম করতে চান। তাঁদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই, ১৬ বছরের অপশাসন মুহূর্তের মধ্যেই চুরমার হয়ে গেছে। জনগণের প্রতিবাদে নেতারা সীমান্ত দিয়ে, হেলিকপ্টার দিয়ে, নদী-নালা ও খাল-বিল দিয়ে যে যেভাবে পেরেছেন পালিয়ে গেছেন। কেউ জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তাঁদের পরিণতিও তা-ই হবে। গণ-অভ্যুত্থানের অংশীজন সব রাজনৈতিক দলকে সংযত এবং সহনশীল হওয়ার আহ্বান জানাই।’
নবীনগর উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-অধিকার পরিষদের সাবেক আহ্বায়ক সানাউল্লাহ হক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আশরাফুল হাসান তপু, নবীনগর উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. কাইয়ূম প্রমুখ।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগের আমলে শেখ হাসিনা আমাদের আসন অফার করেছিলেন, টাকা অফার করেছিলেন। কিন্তু আমরা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপস করিনি। আমরা ২-৪টি আসনের জন্য কারও সঙ্গে জোট করব না। যদি দেশের প্রয়োজনে জোট করি, তা ন্যায্যতার বিচারে সম্মানজনক আসন সমঝোতার ভিত্তিতে হবে।’ /
আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার নবীনগর পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নুরুল হক নুর এসব কথা বলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) আসনে দলীয় প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দিতে স্থানীয় গণঅধিকার পরিষদ এই জনসভার আয়োজন করে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) আসনে জেলা গণঅধিকার পরিষদের সহসভাপতি নজরুল ইসলাম দলের প্রার্থী হয়েছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেন, ‘বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়ে আগাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন তার কার্যক্রম সম্পন্ন করছে। ১১ তারিখ তফসিল ঘোষণা করার কথা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী, গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের লড়াকু ও আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ থাকায় যদি কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি হয় নির্বাচন পেছানোর, সেটি হয়তো নির্বাচন কমিশন এবং সরকার বিবেচনা করবে। অন্যথায় নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে। নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হোক আর এপ্রিলে হোক, নির্বাচনে গণঅধিকার পরিষদ এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবে। আর দেশের প্রয়োজনে যদি কোনো জোট করে, তাহলে যেসব জায়গায় জনসমর্থন আছে, সেসব আসনকে নিশ্চিত করেই আমাদের জোট হবে।’
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, ‘আমরা দেখতে পাই কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের নেতারা পুরোনো ফ্যাসিস্টদের মতোই হুমকি-ধমকি ও আধিপত্য বিস্তারের অপরাজনীতি দেশব্যাপী কায়েম করতে চান। তাঁদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই, ১৬ বছরের অপশাসন মুহূর্তের মধ্যেই চুরমার হয়ে গেছে। জনগণের প্রতিবাদে নেতারা সীমান্ত দিয়ে, হেলিকপ্টার দিয়ে, নদী-নালা ও খাল-বিল দিয়ে যে যেভাবে পেরেছেন পালিয়ে গেছেন। কেউ জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তাঁদের পরিণতিও তা-ই হবে। গণ-অভ্যুত্থানের অংশীজন সব রাজনৈতিক দলকে সংযত এবং সহনশীল হওয়ার আহ্বান জানাই।’
নবীনগর উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-অধিকার পরিষদের সাবেক আহ্বায়ক সানাউল্লাহ হক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আশরাফুল হাসান তপু, নবীনগর উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. কাইয়ূম প্রমুখ।
আসন্ন সংসদ নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘কেউ যদি আবার চিন্তা করেন, জনগণের সমর্থন পাব না, তাহলে বাঁকা পথে প্রশাসনিক ক্যুর মাধ্যমে আমরা নির্বাচনের ক্রেডিট হাইজ্যাক করব, তাহলে বলব বন্ধু সেই সূর্য ডুবে গেছে, সেই সূর্য আর বাংলাদেশে উঠবে না।১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রাম সদরের ভকেশনাল মোড় এলাকার একটি ছাত্রাবাস থেকে কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে ভোকেশনাল মোড়সংলগ্ন অর্ণব ছাত্রাবাস থেকে ওই শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়।৯ মিনিট আগে
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে যৌতুকের দাবিতে সাদিয়া আক্তার নামে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে ও মুখে বিষ ঢেলে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে এ ঘটনায় দেবর রাব্বিকে প্রধান আসামি করে ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।৩৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাবার জানাজায় অংশ নিতে এসে অসুস্থ হয়ে ছেলেরও মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে এমন হৃদয়বিদায়ক ঘটনা ঘটেছে।৩৭ মিনিট আগে
কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে যৌতুকের দাবিতে সাদিয়া আক্তার নামে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে ও মুখে বিষ ঢেলে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে এ ঘটনায় দেবর রাব্বিকে প্রধান আসামি করে ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
পরিবার ও অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল ৫ ডিসেম্বর দাদার কুলখানি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সাদিয়া তাঁর বাবার বাড়ি বুড়িচংয়ের বাকশিমুল ইউনিয়নের উত্তর কোদালিয়া গ্রামে আসেন। বেলা ৩টার দিকে খাবারের টেবিলে বসার সময় হঠাৎ তাঁর দেবর রাব্বি অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকেন। সবার সামনে তিনি সাদিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘দাদা মরার খানা খাইতে আইছোস কেন? ঠিকমতো দাওয়াত দিস নাই। খাইতে আসছোস কেন? বিষ খাইলি না কেন?’
অভিযোগ রয়েছে, এ সময় রাব্বি কিল-ঘুষি মেরে জোর করে সাদিয়াকে (২২) সিএনজিতে তুলে নিয়ে যান। পরে বিকেল ৫টার দিকে সাদিয়ার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সাদিয়ার মাকে ফোন দিয়ে জানান, সাদিয়া নাকি বিষপান করেছেন এবং তাঁকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
নিহতের মা রুবি আক্তার অভিযোগ করেন, ‘বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্বামী হাবিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যরা যৌতুকের জন্য সাদিয়াকে নির্যাতন করত। হাবিব প্রবাসে থাকলেও নিয়মিত ফোনে যৌতুকের টাকা দাবি করত এবং মানসিকভাবে নির্যাতন করত।’
তিনি বলেন, ‘শারীরিক নির্যাতন করে আমার মেয়েকে জোর করে বিষ খাইয়েছে। হাসপাতালে নেওয়ার নামে নাটক করেছে। পরে ঢাকায় নেওয়ার পথে চান্দিনায় অ্যাম্বুলেন্সে একা রেখে পালিয়ে যায় তারা। আমার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। আমি ন্যায়বিচার চাই।’
ঘটনার পর রাতে নিহতের মা বুড়িচং থানায় মামলা করেন। মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে দেবর রাব্বিকে (২৪)। অন্য আসামিরা হলেন শ্বশুর মোস্তফা (৬০), শাশুড়ি রহিমা খাতুন (৫০), ননদ আমেনা খাতুন (২৬), ননদ সোনালী আক্তার (২০) এবং স্বামী হাবিবুর রহমান (২৮)। নিহত সাদিয়ার আট মাস বয়সী একটি ছেলেসন্তান রয়েছে।
এ বিষয়ে বুড়িচং থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জিয়া বলেন, ‘ছয়জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। আমরা দুজনকে আটক করেছি। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যাবে।’
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে যৌতুকের দাবিতে সাদিয়া আক্তার নামে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে ও মুখে বিষ ঢেলে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে এ ঘটনায় দেবর রাব্বিকে প্রধান আসামি করে ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
পরিবার ও অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল ৫ ডিসেম্বর দাদার কুলখানি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সাদিয়া তাঁর বাবার বাড়ি বুড়িচংয়ের বাকশিমুল ইউনিয়নের উত্তর কোদালিয়া গ্রামে আসেন। বেলা ৩টার দিকে খাবারের টেবিলে বসার সময় হঠাৎ তাঁর দেবর রাব্বি অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকেন। সবার সামনে তিনি সাদিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘দাদা মরার খানা খাইতে আইছোস কেন? ঠিকমতো দাওয়াত দিস নাই। খাইতে আসছোস কেন? বিষ খাইলি না কেন?’
অভিযোগ রয়েছে, এ সময় রাব্বি কিল-ঘুষি মেরে জোর করে সাদিয়াকে (২২) সিএনজিতে তুলে নিয়ে যান। পরে বিকেল ৫টার দিকে সাদিয়ার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সাদিয়ার মাকে ফোন দিয়ে জানান, সাদিয়া নাকি বিষপান করেছেন এবং তাঁকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
নিহতের মা রুবি আক্তার অভিযোগ করেন, ‘বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্বামী হাবিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যরা যৌতুকের জন্য সাদিয়াকে নির্যাতন করত। হাবিব প্রবাসে থাকলেও নিয়মিত ফোনে যৌতুকের টাকা দাবি করত এবং মানসিকভাবে নির্যাতন করত।’
তিনি বলেন, ‘শারীরিক নির্যাতন করে আমার মেয়েকে জোর করে বিষ খাইয়েছে। হাসপাতালে নেওয়ার নামে নাটক করেছে। পরে ঢাকায় নেওয়ার পথে চান্দিনায় অ্যাম্বুলেন্সে একা রেখে পালিয়ে যায় তারা। আমার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। আমি ন্যায়বিচার চাই।’
ঘটনার পর রাতে নিহতের মা বুড়িচং থানায় মামলা করেন। মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে দেবর রাব্বিকে (২৪)। অন্য আসামিরা হলেন শ্বশুর মোস্তফা (৬০), শাশুড়ি রহিমা খাতুন (৫০), ননদ আমেনা খাতুন (২৬), ননদ সোনালী আক্তার (২০) এবং স্বামী হাবিবুর রহমান (২৮)। নিহত সাদিয়ার আট মাস বয়সী একটি ছেলেসন্তান রয়েছে।
এ বিষয়ে বুড়িচং থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জিয়া বলেন, ‘ছয়জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। আমরা দুজনকে আটক করেছি। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যাবে।’
আসন্ন সংসদ নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘কেউ যদি আবার চিন্তা করেন, জনগণের সমর্থন পাব না, তাহলে বাঁকা পথে প্রশাসনিক ক্যুর মাধ্যমে আমরা নির্বাচনের ক্রেডিট হাইজ্যাক করব, তাহলে বলব বন্ধু সেই সূর্য ডুবে গেছে, সেই সূর্য আর বাংলাদেশে উঠবে না।১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রাম সদরের ভকেশনাল মোড় এলাকার একটি ছাত্রাবাস থেকে কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে ভোকেশনাল মোড়সংলগ্ন অর্ণব ছাত্রাবাস থেকে ওই শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়।৯ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, আওয়ামী লীগের আমলে শেখ হাসিনা আমাদের আসন অফার করেছিলেন, টাকা অফার করেছিলেন। কিন্তু আমরা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপস করিনি। আমরা ২-৪টি আসনের জন্য কারও সঙ্গে জোট করব না।১৬ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাবার জানাজায় অংশ নিতে এসে অসুস্থ হয়ে ছেলেরও মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে এমন হৃদয়বিদায়ক ঘটনা ঘটেছে।৩৭ মিনিট আগে
নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাবার জানাজায় অংশ নিতে এসে অসুস্থ হয়ে ছেলেরও মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে এমন হৃদয়বিদায়ক ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে বাবা ও ছেলেকে একসঙ্গে দাফন করা হয়েছে।
মৃত বাবা ও ছেলে হলেন আসিম উদ্দিন (৮০) ও আশরাফ উদ্দিন (৪৫)।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার বিকেলে বার্ধক্যের কারণে মারা যান আসিম উদ্দিন। বাবার মৃত্যুর খবর শুনে ঢাকা থেকে ছেলে আশরাফ উদ্দিন রাতে বাড়িতে আসেন। বাড়িতে এসে স্ট্রোকের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। আজ শনিবার সকাল ৭টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
আজ বেলা ২টায় কুতুবপুর গ্রামে বাবা ও ছেলের জানাজায় শত শত মানুষ অংশ নেন। জানাজা শেষে নান্দাইল আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরী বাবা ও ছেলের লাশ কাঁধে নিয়ে কবরস্থানে দাফন করেন।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. মিলন মিয়া বলেন, ‘বাবা-ছেলের একসঙ্গে মৃত্যু আর পাশাপাশি কবর দেওয়া খুবই বিরল ঘটনা। আমার জানা মতে, দুজনেই খুব নম্র-ভদ্র মানুষ ছিলেন।’
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাবার জানাজায় অংশ নিতে এসে অসুস্থ হয়ে ছেলেরও মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে এমন হৃদয়বিদায়ক ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে বাবা ও ছেলেকে একসঙ্গে দাফন করা হয়েছে।
মৃত বাবা ও ছেলে হলেন আসিম উদ্দিন (৮০) ও আশরাফ উদ্দিন (৪৫)।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার বিকেলে বার্ধক্যের কারণে মারা যান আসিম উদ্দিন। বাবার মৃত্যুর খবর শুনে ঢাকা থেকে ছেলে আশরাফ উদ্দিন রাতে বাড়িতে আসেন। বাড়িতে এসে স্ট্রোকের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। আজ শনিবার সকাল ৭টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
আজ বেলা ২টায় কুতুবপুর গ্রামে বাবা ও ছেলের জানাজায় শত শত মানুষ অংশ নেন। জানাজা শেষে নান্দাইল আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরী বাবা ও ছেলের লাশ কাঁধে নিয়ে কবরস্থানে দাফন করেন।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. মিলন মিয়া বলেন, ‘বাবা-ছেলের একসঙ্গে মৃত্যু আর পাশাপাশি কবর দেওয়া খুবই বিরল ঘটনা। আমার জানা মতে, দুজনেই খুব নম্র-ভদ্র মানুষ ছিলেন।’
আসন্ন সংসদ নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘কেউ যদি আবার চিন্তা করেন, জনগণের সমর্থন পাব না, তাহলে বাঁকা পথে প্রশাসনিক ক্যুর মাধ্যমে আমরা নির্বাচনের ক্রেডিট হাইজ্যাক করব, তাহলে বলব বন্ধু সেই সূর্য ডুবে গেছে, সেই সূর্য আর বাংলাদেশে উঠবে না।১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রাম সদরের ভকেশনাল মোড় এলাকার একটি ছাত্রাবাস থেকে কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে ভোকেশনাল মোড়সংলগ্ন অর্ণব ছাত্রাবাস থেকে ওই শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়।৯ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, আওয়ামী লীগের আমলে শেখ হাসিনা আমাদের আসন অফার করেছিলেন, টাকা অফার করেছিলেন। কিন্তু আমরা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপস করিনি। আমরা ২-৪টি আসনের জন্য কারও সঙ্গে জোট করব না।১৬ মিনিট আগে
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে যৌতুকের দাবিতে সাদিয়া আক্তার নামে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে ও মুখে বিষ ঢেলে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে এ ঘটনায় দেবর রাব্বিকে প্রধান আসামি করে ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।৩৫ মিনিট আগে