শাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট ১৭ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ রোববার বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশন অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ এ তফসিল ঘোষণা করেন।
তফসিল অনুযায়ী, ২০ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে, ২২ নভেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত চলবে খসড়া ভোটার তালিকায় আপত্তি গ্রহণ, ২৩ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২৪ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ ও ২৫ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমা।
এ ছাড়া ২৬ নভেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমার শেষ তারিখ, ২৭ নভেম্বর মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই, ২৮ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ৩০ নভেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ, ১ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে প্রার্থিতার বিষয়ে আপিল গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ২ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ এবং ১৭ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ।
এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম জানান, আচরণবিধি প্রস্তুত করা হয়েছে, শিগগির শাকসু ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।
চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাহ আমানত হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অব্যাহতির দাবি জানিয়েছেন হল ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিরা। সেই সঙ্গে রোববার প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা দেওয়ার পাশাপাশি উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগও দেন তাঁরা।
ভিপি, জিএস, এজিএস স্বাক্ষরিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, বিগত ১০ মাসে প্রাধ্যক্ষ হিসেবে অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসান কোনো সমস্যার সমাধান করেননি। তিনি এই আবাসিক হলে স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, দুর্নীতির মহোৎসব চালিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছেন না।
অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণ করলেও, হলে শিক্ষার্থীদের দুর্দশা লাঘবে কোনো পদক্ষেপ নেননি। তিনি চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকা কিংবা অন্য কোনো জেলায় গিয়ে দিনের পর দিন থাকলেও হলের নিয়মিত দায়িত্ব পালনের জন্য কাউকে চিঠি দিয়ে দায়িত্ব দেন না। এ কারণে হলের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটছে।
আরও উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি তিনি টানা চার দিন চট্টগ্রামের বাইরে থাকলেও কোনো চিঠি দিয়ে হল অফিসে অবহিত করে যাননি। গত ১০ মাস তিনি অনুপস্থিত থাকাকালে কোনো চিঠি দিয়ে যাননি। ফলে এটি প্রশাসনিক অনিয়ম, অসদাচরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভিস রুল অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই তদন্তের মাধ্যমে প্রাধ্যক্ষ এবং জড়িত স্টাফদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, হলের বেশির ভাগ কক্ষের ভাঙা দরজা ও জানালা মেরামত, হলে অবস্থিত দ্বিতীয় ডাইনিং চালু, সাইকেল স্ট্যান্ড স্থাপন, পরিষ্কার পানি সরবরাহের পাম্প স্থাপনসহ হলের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় কোনো কাজই হল প্রভোস্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গত ১০ মাসে তা করেননি। তাঁকে বারবার অনুরোধ জানালেও তিনি কখনোই কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
এ বিষয়ে হল সংসদের জিএস আবিদুর রহমান বলেন, ‘আমরা প্রভোস্টের বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। উপাচার্য না থাকায় উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) শামীম স্যার বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন।’
জানতে চাইলে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসান বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ জানানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতিরিক্ত হিসেবে প্রভোস্টের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ক্লাস, পরীক্ষাসহ অন্য কাজ থাকে। ছাত্রদের হয়তো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি বাইরে আছি, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে এ বিষয়ে কথা বলব।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ঘন কুয়াশার কবলে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলা চট্টগ্রামের ‘আমানা গণি’ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ২৯ জন জেলে-মাঝিকে আটক করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে। জেলেসহ ট্রলারটিকে ভারতের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
ট্রলারটির মালিক প্রতিনিধি ইমরুল কায়েস জানিয়েছেন, গত ১২ নভেম্বর ট্রলারটি চট্টগ্রামের ফিশারিঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে এবং মহেশখালীর ধলঘাটা থেকে ১৩ নভেম্বর সকালে সাগরে মাছ ধরতে যায়। ট্রলারে দুজন মাঝি, একজন চালকসহ মোট ২৯ জন জেলে ছিলেন। শনিবার রাতেই মাঝিদের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন যে কুয়াশার কারণে পথ হারিয়ে ট্রলারটি সীমান্তের কাছাকাছি চলে যাওয়ায় ভারতীয় কোস্ট গার্ড তাদের আটক করেছে। বিষয়টি মৎস্য অধিদপ্তরকেও জানানো হয়েছে, তবে আটকের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো নিশ্চিত নয়।
আটক হওয়া জেলেদের মধ্যে রয়েছেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, আবু বক্কর, ফেরদৌস (চালক), সায়েদ আলী, বখতিয়ার আলম, শহিদুল্লাহ, আবু ছৈয়দ নূরী, সাইফুল ইসলাম, তাহসীন, সাহাব উদ্দিন, তারেকুল ইসলাম, মিন্নাতু, মোহাম্মদ তারেক, ফুতু আলম, সাজ্জাদ, নেছার আহমদ, সালমান, জসিম উদ্দিন, কালু মিয়া, মিজান, আরাফাত, হারুন, মিঠু, হাসান, পারভেজ ও তৈহিদসহ ২৯ জন।
ট্রলারের মাঝি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের মামা ইমরুল কায়েস বলেন, আটক জেলেদের পরিবার উৎকণ্ঠায় রয়েছে।
জেলে নেছার আহমদের স্ত্রী সালেহা বেগম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় তার স্বামীর সঙ্গে শেষ কথা হয়। নেছার তাকে জানান যে তারা কুয়াশার কারণে দিক হারিয়ে ফেলেছেন এবং অজানা দিকে যাচ্ছেন। এরপর আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
সামুদ্রিক মৎস্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রামের পরিচালক আব্দুস ছাত্তার আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি ভিন্ন মাধ্যমে শুনেছেন। ট্রলারের মালিকপক্ষ এখনো লিখিতভাবে জানায়নি। লিখিত আবেদন পেলে ট্রলার উদ্ধারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় স্ত্রীর সামনে সালাউদ্দিন মৃধা (৩৫) নামের এক যুবককে গুলি ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার সন্ধ্যায় নগরীর সোনাডাঙ্গা করিমনগর সৈয়দ আলী হোসেন স্কুলের পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক ওই এলাকার বাসিন্দা মনা মুন্সির ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার এসআই সুমন হাওলাদার বলেন, নিহত ব্যক্তি করিমনগর এলাকার ইলোরা বেগমের বাড়ির ভাড়াটে। সন্ধ্যা ৭টার দিকে আলাউদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী ঘরের বারান্দার সিঁড়ির ওপর বসে কথা বলছিলেন। এ সময় ৬-৭ জন দুর্বৃত্ত ওই বাড়িতে প্রবেশ করে আলাউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। কথা বলার একপর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি করে। দুটি গুলি তাঁর বুকে ও পেটে বিদ্ধ হয়। এরপর দুর্বৃত্তরা ধারালো ছুরি দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ঘটনাস্থলে এলে সুরতহাল করা হবে। ঘটনাস্থল থেকে তিনটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে।
এসআই সুমন হাওলাদার আরও বলেন, নিহত যুবক মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘদিন মাদক মামলায় কারাগারে ছিলেন। ১০ দিন আগে কারাগার থেকে বের হন। তিনি কারাগার থেকে বের হওয়ার পর দিনমজুরের কাজ করতেন। তবে তাঁকে কী কারণে হত্যা করা হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি তিনি।
লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা আবুল কালাম জহির (৫০) হত্যাকাণ্ডের ২২ ঘণ্টা পার হলেও কোনো মামলা হয়নি। তবে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের পর আজ রোববার জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
গতকাল শনিবার রাতে চন্দ্রগঞ্জের লতিফপুর (মোস্তফার দোকান) এলাকায় আবুল কালাম জহিরকে কুপিয়ে ও গুলি চালিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।
পরিবারের অভিযোগ, আবুল কালামের সঙ্গে ছাত্রদলের কর্মী কাউছার হোসেন ওরফে ছোট কাউছারের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ ছিল। এর জেরে কাউছারের লোকজন কালামকে খুন করেছে।
রাতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, জেলা পুলিশ সুপার আকতার হোসেনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এ সময় এ্যানি বলেন, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি।
হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. ইউসুফ ভূঁইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আবুল কালাম জহির চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন আগে ভোটে তিনি নির্বাচিত হন। তাঁকে পরিকল্পিতভাবে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়। জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি।
এদিকে হত্যাকাণ্ডের পর অভিযুক্ত ছাত্রদল কাউছার হোসেন ‘বি কে বাদল’ নামের ফেসবুক আইডি থেকে ‘আউট’ লিখে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে জানান, ভিডিওটি তাঁর নিজস্ব ফেসবুক আইডি থেকে পোস্ট করা হয়েছে এবং এর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোনো সম্পর্ক নেই।
কাউছার আরও দাবি করেন, ঘটনার সময় তিনি লতিফপুর বাজারের মোস্তফার দোকানে ছিলেন এবং কালাম ভাই বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বাজারে ঘোরাফেরা করেছেন।
অন্যদিকে নিহত আবুল কালামের স্ত্রী ফেরদৌসী আক্তার বলেন, ‘আমার স্বামী খুন হওয়ার পর কাউছারের পোস্ট করা ভিডিওটি কাকতালীয় নয়। এটি হত্যার ঘটনাকে ইঙ্গিত করেই করা হয়েছে।’
এ বিষয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফয়েজুল আজীম বলেন, প্রাথমিক তদন্তে কাউছার ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাঁর ফেসবুক পোস্টও পুলিশের নজরে এসেছে।
পুলিশ ধারণা করছে, চার-পাঁচজন মিলে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। এদিকে লতিফপুর ও বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন লতিফপুর এলাকার শাহ আলমের ছেলে ইমন হোসেন, মমিন উল্যাহর ছেলে আলমগীর হোসেন ও নুরুল আমিনের ছেলে হুসাইন কবির সেলিম।
