সিলেটে আন্তক্লাস সাঁতারে নেমে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেটের বিয়ানীবাজারে আন্তক্লাস সাঁতার প্রতিযোগিতায় মাজেদুর রহমান সাহেদ (১৩) নামের এক শিক্ষার্থী পানিতে তলিয়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার বিয়ানীবাজার পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়সংলগ্ন পুকুরে এ ঘটনা ঘটে।
মাজেদুর রহমান সাহেদ ওই বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র এবং পৌর শহরের কসবা নোয়াটিলার গ্রামের কাঠমিস্ত্রি ইমাম উদ্দিনের ছেলে।
জানা যায়, আজ দুপুরে আন্তক্লাস সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে স্কুলের পাশে ওই পুকুরে নামেন মাজেদসহ অন্যরা। সাঁতার কাটতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলে একপর্যায়ে সে তলিয়ে যায়। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বিয়ানীবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল হেকিম বলেন, ‘পুকুরটি একেবারে ছোট ছিল। মাঝখানে যাওয়ার পর সহপাঠীরা দেখেন মাজেদ ডুবে যাচ্ছে। তারা তাকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেয়। চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ছেলেটার জন্য খুবই খারাপ লাগছে। আসলে হায়াত নাই।’
বিয়ানীবাজার থানার সাব-ইন্সপেক্টর দিপঙ্কর সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ওই শিক্ষার্থীর পরিবার ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ দাফনের জন্য আবেদন করেছে। পরবর্তীকালে সেটি অনুমোদন দেওয়া হয়।’
সিলেটের বিয়ানীবাজারে আন্তক্লাস সাঁতার প্রতিযোগিতায় মাজেদুর রহমান সাহেদ (১৩) নামের এক শিক্ষার্থী পানিতে তলিয়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার বিয়ানীবাজার পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়সংলগ্ন পুকুরে এ ঘটনা ঘটে।
মাজেদুর রহমান সাহেদ ওই বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র এবং পৌর শহরের কসবা নোয়াটিলার গ্রামের কাঠমিস্ত্রি ইমাম উদ্দিনের ছেলে।
জানা যায়, আজ দুপুরে আন্তক্লাস সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে স্কুলের পাশে ওই পুকুরে নামেন মাজেদসহ অন্যরা। সাঁতার কাটতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলে একপর্যায়ে সে তলিয়ে যায়। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বিয়ানীবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল হেকিম বলেন, ‘পুকুরটি একেবারে ছোট ছিল। মাঝখানে যাওয়ার পর সহপাঠীরা দেখেন মাজেদ ডুবে যাচ্ছে। তারা তাকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেয়। চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ছেলেটার জন্য খুবই খারাপ লাগছে। আসলে হায়াত নাই।’
বিয়ানীবাজার থানার সাব-ইন্সপেক্টর দিপঙ্কর সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ওই শিক্ষার্থীর পরিবার ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ দাফনের জন্য আবেদন করেছে। পরবর্তীকালে সেটি অনুমোদন দেওয়া হয়।’
প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগসহ সাত দফা দাবিতে আমরণ অনশন করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) দুই নারী শিক্ষার্থীসহ ৯ জন। অধিকার সচেতন শিক্ষার্থীদের ব্যানারে বাম সংগঠন ও কয়েকজন সাধারণ শিক্ষার্থী এ কর্মসূচি পালন করছেন।২৫ মিনিট আগে
গাজীপুরের টঙ্গীতে আটকের কয়েক ঘণ্টা পর পুলিশ হেফাজতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে হাসপাতালে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। এর আগে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে চোর সন্দেহে টঙ্গীর বড় দেওড়া এলাকা থেকে স্থানীয় লোকজন তাঁকে আটক করে টঙ্গী পশ্চিম থানায় পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন...২৯ মিনিট আগে
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে ভবন থেকে পড়ে মো. রিফাত (২০) নামে এক এসি মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে খিলগাঁও থানাধীন জোড় পুকুরপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক বিকেল সাড়ে১ ঘণ্টা আগে
‘ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতির বেয়াদবি ছুটায় দেব’, মন্তব্যের জন্য সরি বলতে অসুবিধা নেই বললেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের মজলিসে শুরার সদস্য মেজবাহ উদ্দিন সাইদ। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দাগনভূঞা আতাতুর্ক স্কুল মার্কেটে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে