ধলাই সেতুর কাছ থেকে বালু তোলায় দুজনের কারাদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

সিলেট বিভাগের দ্বিতীয় দীর্ঘতম ধলাই সেতুর কাছ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে দুজনকে এক বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ধলাই সেতু এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা প্রশাসন।

সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার ডাকঘর গ্রামের মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর ছেলে শফিক আহমেদ (৪০) ও বাবুল মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ কুদ্দুস (৩০)।

জানা যায়, উপজেলা প্রশাসনের নিয়মিত অভিযান সত্ত্বেও প্রতিদিন গভীর রাতে ধলাই সেতুর কাছ থেকে বালু তুলছিলেন স্থানীয় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। স্থানীয় সচেতন মহল বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নজরে আনে। পরে শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে সেখানে অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ রবিন মিয়া। এ সময় নিজের জমি দাবি করে বালু বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করে এক বছর করে জেল দেওয়া হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার পরিদর্শক সুজন কুমার কর্মকার জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দুপুরে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

