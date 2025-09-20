ধলাই সেতুর কাছ থেকে বালু তোলায় দুজনের কারাদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট বিভাগের দ্বিতীয় দীর্ঘতম ধলাই সেতুর কাছ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে দুজনকে এক বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ধলাই সেতু এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা প্রশাসন।
সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার ডাকঘর গ্রামের মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর ছেলে শফিক আহমেদ (৪০) ও বাবুল মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ কুদ্দুস (৩০)।
জানা যায়, উপজেলা প্রশাসনের নিয়মিত অভিযান সত্ত্বেও প্রতিদিন গভীর রাতে ধলাই সেতুর কাছ থেকে বালু তুলছিলেন স্থানীয় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। স্থানীয় সচেতন মহল বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নজরে আনে। পরে শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে সেখানে অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ রবিন মিয়া। এ সময় নিজের জমি দাবি করে বালু বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করে এক বছর করে জেল দেওয়া হয়।
কোম্পানীগঞ্জ থানার পরিদর্শক সুজন কুমার কর্মকার জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দুপুরে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
সিলেট বিভাগের দ্বিতীয় দীর্ঘতম ধলাই সেতুর কাছ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে দুজনকে এক বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ধলাই সেতু এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা প্রশাসন।
সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার ডাকঘর গ্রামের মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর ছেলে শফিক আহমেদ (৪০) ও বাবুল মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ কুদ্দুস (৩০)।
জানা যায়, উপজেলা প্রশাসনের নিয়মিত অভিযান সত্ত্বেও প্রতিদিন গভীর রাতে ধলাই সেতুর কাছ থেকে বালু তুলছিলেন স্থানীয় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। স্থানীয় সচেতন মহল বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নজরে আনে। পরে শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে সেখানে অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ রবিন মিয়া। এ সময় নিজের জমি দাবি করে বালু বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করে এক বছর করে জেল দেওয়া হয়।
কোম্পানীগঞ্জ থানার পরিদর্শক সুজন কুমার কর্মকার জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দুপুরে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘আমরা সেই দল, যারা উড়ে এসে জুড়ে বসিনি। আমরা লড়াই করে, সংগ্রাম করে এই বাংলাদেশে এসেছি।’১০ মিনিট আগে
ভোর থেকে অন্তত সকাল ১০টা পর্যন্ত সড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চালাতে হয়েছে চালকদের। তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় এটি শীতের আগমনী বার্তা। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে আশ্বিনের দিনে হিমালয়ের কন্যা হিসেবে২৯ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে ‘ভিক্ষা লাগলে ভিক্ষা নে’ স্লোগান দিয়ে উপাচার্যের গাড়িতে কয়েন ছুড়ে মারার ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে প্রশাসন ভবন-১-এর সামনে এ ঘটনা ঘটে।৪৪ মিনিট আগে
ঝিনাইদহে রোপা আমন মৌসুমের শুরুতে ধানের জমিতে দেখা দিয়েছে মাজরা পোকার আক্রমণ। সদ্য রোপণ করা চারাগুলো নষ্ট হওয়ায় দিশেহারা কৃষকেরা। নানা কীটনাশক ব্যবহার করেও নিয়ন্ত্রণে আসছে না এই পোকা। এতে উৎপাদন খরচ যেমন বেড়ে যাচ্ছে, তেমনি ফলন নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। কৃষকদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে তাঁরা মারাত্মক১ ঘণ্টা আগে