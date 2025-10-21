সিলেটে দুই ট্রাক সাদাপাথর জব্দ, দেড় লাখ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ট্রাকে করে পাথর নেওয়ার সময় দুই চালককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁরা হলেন বগুড়ার নরুইল গ্রামের রেজওয়ান (২৭) ও কালিবালা গ্রামের আরিফুল (৩৫)। মঙ্গলবার সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই ট্রাকচালককে জরিমানা করা হয়।
এর আগে গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা পরিষদের সামনে সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়কে তল্লাশিচৌকি বসিয়ে ট্রাক দুটি আটক করা হয়।
পুলিশ জানায়, সোমবার দিবাগত রাতে ওই ট্রাক দুটি ভোলাগঞ্জ থেকে পাথর নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় তাদের তল্লাশিচৌকিতে আটক করা হয়। পরে পাথরবিষয়ক কাগজপত্র দেখাতে পারেননি চালকেরা। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হলে পাথর পরিবহন করা ট্রাক দুটিসহ দুজনকে আটক করা হয়।
আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন কোম্পানীগঞ্জের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ আবুল হাছনাত। তিনি বলেন, আটক দুজনকে সতর্ক করা হয়েছে। জব্দ করা পাথর উপজেলা প্রশাসনের জিম্মায় রয়েছে। এ বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।
বালিয়াডাঙ্গী (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে ১০টি ইয়াবাসহ ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রব্বানীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে মাদকের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি দুরুল হুদা। গ্রেপ্তার গোলাম রব্বানী বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার দুওসুও ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি এবং লালপুর দীঘলবস্তি গ্রামের মৃত ইব্রাহিমের ছেলে।
পুলিশ জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় মাদক বিক্রির খবর পেয়ে দুওসুও ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড এর লালপুর দীঘলবস্তি কবরস্থানের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে ১০টি ইয়াবা উদ্ধার পুলিশ।
এ বিষয়ে উপজেলা শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মাদক কারবারি তো দূরের কথা, মাদক সেবন করে এমন লোকদেরও দলে ঠাঁই নেই। তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর অপকর্মের দায় দল নেবে না।
বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি দুরুল হুদা বলেন, পুলিশ সুপারের নির্দেশে মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
পলাশবাড়ী (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের আবেদনপত্র আহ্বানের শেষ দিনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত আবেদন বক্স ভাঙচুর ও আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একদল দুর্বৃত্ত উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত দুটি আবেদন বক্সের একটি ভেঙে ফেলে এবং এর ভেতরে থাকা আবেদনপত্র ছিঁড়ে তছনছ করে দেয়। এ সময় খাদ্য কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
জানা গেছে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল আজ বেলা ৩টা। উপজেলা প্রশাসন এ দিনই বেলা ৩টায় লটারির মাধ্যমে ডিলার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে তার আগেই ঘটে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।
এদিকে আবেদন বক্স ভাঙচুর ও আবেদনপত্র নষ্টের ঘটনায় সময়মতো আবেদনপত্র জমা দিতে না পারায় অনেক আবেদনকারী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, এমন ন্যক্কারজনক ঘটনায় যোগ্য আবেদনকারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন।
এ বিষয়ে উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা স্বপন কুমার বলেন, ঘটনার সময় উপস্থিত দুর্বৃত্তদের তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে তাদের চিহ্নিত করা হবে এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
খাদ্য কর্মকর্তা আরও জানান, ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হলেও নিরাপত্তা বিবেচনায় আপাতত ডিলার নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।
রাবি প্রতিনিধি
বৈষম্যমূলক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংশোধনসহ তিন দফা দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিভাগের অফিসকক্ষে তালা ঝুলিয়ে বিভাগীয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তাঁরা। পরে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিভাগে পূর্ণাঙ্গ শাটডাউনের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে বৈষম্যমূলক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংশোধন, ইন্টার্নশিপ ভাতা চালু করা এবং বিসিএস পরীক্ষায় চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের টেকনিক্যাল ক্যাডার সংযোজন।
এ সময় বিভাগের সুমন আলী নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমাদের ডিপার্টমেন্টের বয়স ১০ বছর, কিন্তু এখনো কোনো উন্নয়ন হয়নি। ক্লাসরুমের ঘাটতি আছে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে ইন্টার্নশিপের সুযোগ থাকলেও ১০ বছরেও ইন্টার্নশিপ ভাতা চালু হয়নি। আমরা বারবার দাবি জানালেও শুধু আশ্বাসই পেয়েছি।’
আরেক শিক্ষার্থী জান্নাত জামান বলেন, ‘বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরাও আমাদের বিভাগে শিক্ষক হিসেবে আবেদন করতে পারছে। অথচ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি একটি অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ। এখানে আমরা অনার্সে তিন মাস ও মাস্টার্সে ছয় মাস ইন্টার্নশিপ করি। অথচ আমাদেরই শিক্ষক নিয়োগে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক। আমরা বিভাগে তালা দিয়েছি এবং প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছি। দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেব।’
এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক এনামূল হক বলেন, ‘আমি ঢাকা আছি; কিন্তু শুনেছি কয়েকটা দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিভাগে তালা দিয়েছে। কিন্তু তারা আমাদের কাছে কোনো দাবি নিয়ে আসেনি। এমনকি এ বিষয়ে আমাদের অবহিতও করেনি।’
বেরোবি সংবাদদাতা
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) প্রথম সমাবর্তনের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। আগামী ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্তে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ একই দিনে নির্ধারিত মর্মে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে।
এ বিষয়ে বেরোবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, ‘দুটি কারণে সমাবর্তন পেছানো হচ্ছে। প্রথমত, আমাদের শিক্ষার্থীরা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে চেয়েছিলেন। কিন্তু পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আসতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন এবং চিঠি দিয়ে আমাদের জানিয়েছেন। আমরা শিক্ষা উপদেষ্টাকে রাজি করিয়েছি। তিনি জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে সময় দিতে চেয়েছেন।
‘দ্বিতীয়ত, যেহেতু পুরো ডিসেম্বর মাস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, সে জন্য আমরা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে তারিখটি পরিবর্তন করেছি।’
