শাকসু নির্বাচন: ভোটার হতে দিতে হবে বকেয়া ফি

নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের ভোটার হতে দিতে হবে আগের সব বকেয়া ফি। ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সেমিস্টার ফি, কোর্স ফি, ক্রেডিট ফি ও হলসংক্রান্ত সব ফি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়াসহ পরিশোধ করতে হবে।
আজ বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ সলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদির স্বাক্ষরিত জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শাকসু নির্বাচনের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল ছাত্র সংসদ গঠনতন্ত্র অনুসারে ভোটার হওয়ার যোগ্যতার শর্ত অনুযায়ী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সেমিস্টার ফি, কোর্স ফি, ক্রেডিট ফি ও হলসংক্রান্ত সব ফি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়াসহ পরিশোধ করতে হবে।
উল্লেখ্য, দীর্ঘ ২৮ বছর পর শাকসু নির্বাচনের জন্য ১৫ সদস্যের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ইতিমধ্যে নির্বাচন পরিচালনায় গঠনতন্ত্রসহ ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেছে নির্বাচন কমিশন। শিগগির তফসিল, আচরণবিধিমালা ও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের ভোটার হতে দিতে হবে আগের সব বকেয়া ফি। ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সেমিস্টার ফি, কোর্স ফি, ক্রেডিট ফি ও হলসংক্রান্ত সব ফি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়াসহ পরিশোধ করতে হবে।
আজ বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ সলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদির স্বাক্ষরিত জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শাকসু নির্বাচনের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল ছাত্র সংসদ গঠনতন্ত্র অনুসারে ভোটার হওয়ার যোগ্যতার শর্ত অনুযায়ী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সেমিস্টার ফি, কোর্স ফি, ক্রেডিট ফি ও হলসংক্রান্ত সব ফি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়াসহ পরিশোধ করতে হবে।
উল্লেখ্য, দীর্ঘ ২৮ বছর পর শাকসু নির্বাচনের জন্য ১৫ সদস্যের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ইতিমধ্যে নির্বাচন পরিচালনায় গঠনতন্ত্রসহ ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেছে নির্বাচন কমিশন। শিগগির তফসিল, আচরণবিধিমালা ও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বিকেল ৪টার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন জড়ো হন সেখানে।২ মিনিট আগে
সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে ৭ থেকে ১০টি বাসে আগুন দেওয়ার খবর আমরা পেয়েছি। আমরা পুলিশকে অনুরোধ করেছি, তারা যেন গণপরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একটি বাসে সাধারণত চালক ও হেলপার থাকে। রাতে তারা গাড়ি থামিয়ে বিশ্রাম নেয়। সেই সময় কেউ যদি গিয়ে আগুন লাগায়, তা খুবই দুঃখজনক ও অন্যায়।১০ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে উদ্যোক্তাদের একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম হেনস্তার শিকার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজ মিলায়তনে এ ঘটনা ঘটে। মুহূর্তে এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।১৮ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে শারমিন আক্তার (২১) নামের এক গৃহবধূর ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ।৩০ মিনিট আগে
মেহেরপুর প্রতিনিধি
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বিকেল ৪টার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন জড়ো হন সেখানে।
ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের একটি দল দ্রুত সেখানে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, বাসভবনে অবস্থিত শীততাপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটির বিস্ফোরণের ফলে এ ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাসভবনের ডাইনিং স্পেসটিতে রাখা ফ্রিজ, সোফা সেট, চেয়ার, টেবিলসহ অন্যান্য আসবাব পুড়ে গেছে।
বাসভবনে নিজে একা থাকেন জানিয়ে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, ‘খবর পাওয়ামাত্রই বাসভবনে এসে দেখি আগুন জ্বলছে। এখনো ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি।’
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণ নিতে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট কাজ করেছে।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বিকেল ৪টার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন জড়ো হন সেখানে।
ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের একটি দল দ্রুত সেখানে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, বাসভবনে অবস্থিত শীততাপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটির বিস্ফোরণের ফলে এ ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাসভবনের ডাইনিং স্পেসটিতে রাখা ফ্রিজ, সোফা সেট, চেয়ার, টেবিলসহ অন্যান্য আসবাব পুড়ে গেছে।
বাসভবনে নিজে একা থাকেন জানিয়ে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, ‘খবর পাওয়ামাত্রই বাসভবনে এসে দেখি আগুন জ্বলছে। এখনো ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি।’
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণ নিতে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট কাজ করেছে।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের ভোটার হতে দিতে হবে আগের সব বকেয়া ফি। ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সেমিস্টার ফি, কোর্স ফি, ক্রেডিট ফি ও হলসংক্রান্ত সব ফি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়াসহ পরিশোধ করতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে ৭ থেকে ১০টি বাসে আগুন দেওয়ার খবর আমরা পেয়েছি। আমরা পুলিশকে অনুরোধ করেছি, তারা যেন গণপরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একটি বাসে সাধারণত চালক ও হেলপার থাকে। রাতে তারা গাড়ি থামিয়ে বিশ্রাম নেয়। সেই সময় কেউ যদি গিয়ে আগুন লাগায়, তা খুবই দুঃখজনক ও অন্যায়।১০ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে উদ্যোক্তাদের একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম হেনস্তার শিকার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজ মিলায়তনে এ ঘটনা ঘটে। মুহূর্তে এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।১৮ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে শারমিন আক্তার (২১) নামের এক গৃহবধূর ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ।৩০ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব সাইফুল ইসলাম বলেছেন, ‘রাজনৈতিক লকডাউনের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। আমরা এতে আতঙ্কিত না। জনস্বার্থে সবকিছুই স্বাভাবিক রাখা হবে।’
আগামীকাল বৃহস্পতিবার কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ডাকা ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির বিষয়ে জানতে চাইলে আজ বুধবার রাতে আজকের পত্রিকাকে তিনি এসব কথা বলেন।
সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে ৭ থেকে ১০টি বাসে আগুন দেওয়ার খবর পেয়েছি। আমরা পুলিশকে অনুরোধ করেছি, তারা যেন গণপরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একটি বাসে সাধারণত চালক ও হেলপার থাকে। রাতে তারা গাড়ি থামিয়ে বিশ্রাম নেয়। সেই সময় কেউ যদি গিয়ে আগুন লাগায়, তা খুবই দুঃখজনক ও অন্যায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গণপরিবহনকে ব্যবহার করা উচিত নয়।’
সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনায় পরিবহনমালিক-শ্রমিকেরা আতঙ্কিত না। আমরা সাবধানে চলাফেরার জন্য সবাইকে নির্দেশনা দিয়েছি। বাস টার্মিনালে ও সড়কের পাশে—যেখানে পরিবহন পার্কিং করে রাখা হয়েছে–সেখানে পাহারা রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পুলিশকে বিশেষ ব্যবস্থা রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।’
এদিকে আওয়ামী লীগের ডাকা কর্মসূচির জেরে আজ রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যান চলাচলে কিছুটা প্রভাব পড়ে। অন্যান্য দিনের চেয়ে এ দিন ঢাকার সড়কগুলোয় ব্যক্তিগত গাড়ির পাশাপাশি গণপরিবহন কিছুটা কম দেখা গেছে।
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব সাইফুল ইসলাম বলেছেন, ‘রাজনৈতিক লকডাউনের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। আমরা এতে আতঙ্কিত না। জনস্বার্থে সবকিছুই স্বাভাবিক রাখা হবে।’
আগামীকাল বৃহস্পতিবার কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ডাকা ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির বিষয়ে জানতে চাইলে আজ বুধবার রাতে আজকের পত্রিকাকে তিনি এসব কথা বলেন।
সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে ৭ থেকে ১০টি বাসে আগুন দেওয়ার খবর পেয়েছি। আমরা পুলিশকে অনুরোধ করেছি, তারা যেন গণপরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একটি বাসে সাধারণত চালক ও হেলপার থাকে। রাতে তারা গাড়ি থামিয়ে বিশ্রাম নেয়। সেই সময় কেউ যদি গিয়ে আগুন লাগায়, তা খুবই দুঃখজনক ও অন্যায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গণপরিবহনকে ব্যবহার করা উচিত নয়।’
সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনায় পরিবহনমালিক-শ্রমিকেরা আতঙ্কিত না। আমরা সাবধানে চলাফেরার জন্য সবাইকে নির্দেশনা দিয়েছি। বাস টার্মিনালে ও সড়কের পাশে—যেখানে পরিবহন পার্কিং করে রাখা হয়েছে–সেখানে পাহারা রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পুলিশকে বিশেষ ব্যবস্থা রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।’
এদিকে আওয়ামী লীগের ডাকা কর্মসূচির জেরে আজ রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যান চলাচলে কিছুটা প্রভাব পড়ে। অন্যান্য দিনের চেয়ে এ দিন ঢাকার সড়কগুলোয় ব্যক্তিগত গাড়ির পাশাপাশি গণপরিবহন কিছুটা কম দেখা গেছে।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের ভোটার হতে দিতে হবে আগের সব বকেয়া ফি। ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সেমিস্টার ফি, কোর্স ফি, ক্রেডিট ফি ও হলসংক্রান্ত সব ফি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়াসহ পরিশোধ করতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বিকেল ৪টার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন জড়ো হন সেখানে।২ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে উদ্যোক্তাদের একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম হেনস্তার শিকার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজ মিলায়তনে এ ঘটনা ঘটে। মুহূর্তে এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।১৮ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে শারমিন আক্তার (২১) নামের এক গৃহবধূর ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ।৩০ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে উদ্যোক্তাদের একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম হেনস্তার শিকার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজ মিলায়তনে এ ঘটনা ঘটে। মুহূর্তে এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।
এদিকে আজ বুধবার রাতে সরকারি তোলারাম কলেজ শাখা ছাত্রদল সভাপতি মনির হোসেন জিয়া ওই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি বলেন, ‘আমি সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি। কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জের শিল্পকলা একাডেমিতে একটি অনুষ্ঠানে এনসিপির এক নেতা হাতেম সাহেবকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার দোসর হিসেবে আখ্যায়িত করে।
‘যেটা বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে ভাইরাল হয়। গত মঙ্গলবার (গতকাল) সরকারি তোলারাম কলেজের একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে তিনি (মোহাম্মদ হাতেম) আসেন। অনুষ্ঠান চলাকালে কিছু সাধারণ ছাত্র/ছাত্রী অভিযোগ করে যে, সে একজন ফ্যাসিস্টের দোসর। আমাদের কলেজের অনুষ্ঠানে তিনি কি করে আসতে পারেন? অনেকেই আমাকে বারবার কলেজ থেকে তাকে বের করে দিতে বলে। একপর্যায়ে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে তাকে কলেজ থেকে চলে যেতে বলি।
‘তার মত একজন সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে এমন আচরণ কোনোভাবেই কাম্য না। আমি এ রকম আচরণ এর জন্য মোহাম্মদ হাতেম সাহেবসহ বিকেএমইএ’র সকল ব্যবসায়ীদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। ব্যবসায়ী কারণে সব সরকারের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক রাখতে হয়, কিন্তু এই বিষয়টি আমি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি। ভবিষ্যতে আমার দ্বারা এ রকমটা আর ঘটবে না।’
নারায়ণগঞ্জে উদ্যোক্তাদের একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম হেনস্তার শিকার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজ মিলায়তনে এ ঘটনা ঘটে। মুহূর্তে এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।
এদিকে আজ বুধবার রাতে সরকারি তোলারাম কলেজ শাখা ছাত্রদল সভাপতি মনির হোসেন জিয়া ওই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি বলেন, ‘আমি সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি। কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জের শিল্পকলা একাডেমিতে একটি অনুষ্ঠানে এনসিপির এক নেতা হাতেম সাহেবকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার দোসর হিসেবে আখ্যায়িত করে।
‘যেটা বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে ভাইরাল হয়। গত মঙ্গলবার (গতকাল) সরকারি তোলারাম কলেজের একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে তিনি (মোহাম্মদ হাতেম) আসেন। অনুষ্ঠান চলাকালে কিছু সাধারণ ছাত্র/ছাত্রী অভিযোগ করে যে, সে একজন ফ্যাসিস্টের দোসর। আমাদের কলেজের অনুষ্ঠানে তিনি কি করে আসতে পারেন? অনেকেই আমাকে বারবার কলেজ থেকে তাকে বের করে দিতে বলে। একপর্যায়ে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে তাকে কলেজ থেকে চলে যেতে বলি।
‘তার মত একজন সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে এমন আচরণ কোনোভাবেই কাম্য না। আমি এ রকম আচরণ এর জন্য মোহাম্মদ হাতেম সাহেবসহ বিকেএমইএ’র সকল ব্যবসায়ীদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। ব্যবসায়ী কারণে সব সরকারের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক রাখতে হয়, কিন্তু এই বিষয়টি আমি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি। ভবিষ্যতে আমার দ্বারা এ রকমটা আর ঘটবে না।’
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের ভোটার হতে দিতে হবে আগের সব বকেয়া ফি। ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সেমিস্টার ফি, কোর্স ফি, ক্রেডিট ফি ও হলসংক্রান্ত সব ফি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়াসহ পরিশোধ করতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বিকেল ৪টার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন জড়ো হন সেখানে।২ মিনিট আগে
সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে ৭ থেকে ১০টি বাসে আগুন দেওয়ার খবর আমরা পেয়েছি। আমরা পুলিশকে অনুরোধ করেছি, তারা যেন গণপরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একটি বাসে সাধারণত চালক ও হেলপার থাকে। রাতে তারা গাড়ি থামিয়ে বিশ্রাম নেয়। সেই সময় কেউ যদি গিয়ে আগুন লাগায়, তা খুবই দুঃখজনক ও অন্যায়।১০ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে শারমিন আক্তার (২১) নামের এক গৃহবধূর ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ।৩০ মিনিট আগে
ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে শারমিন আক্তার (২১) নামের এক গৃহবধূর ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ।
আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার চর দুঃখিয়া পূর্ব ইউনিয়নের আলোনিয়া গ্রাম থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে ওই গ্রামের সৌদি আরবপ্রবাসী মো. মামুন হোসেনের স্ত্রী।
নিহত ব্যক্তির স্বামীর পরিবারের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. ইউসুফ মিয়া জানান, ঘটনার দিন বিকেলে স্বামীর বসতঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মরদেহ ঝুলে আছে দেখে বাড়ির লোকজন চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা এসে পুলিশে খবর দেয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহ ও স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে সে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহআলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে শারমিন আক্তার (২১) নামের এক গৃহবধূর ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ।
আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার চর দুঃখিয়া পূর্ব ইউনিয়নের আলোনিয়া গ্রাম থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে ওই গ্রামের সৌদি আরবপ্রবাসী মো. মামুন হোসেনের স্ত্রী।
নিহত ব্যক্তির স্বামীর পরিবারের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. ইউসুফ মিয়া জানান, ঘটনার দিন বিকেলে স্বামীর বসতঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মরদেহ ঝুলে আছে দেখে বাড়ির লোকজন চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা এসে পুলিশে খবর দেয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহ ও স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে সে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহআলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের ভোটার হতে দিতে হবে আগের সব বকেয়া ফি। ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সেমিস্টার ফি, কোর্স ফি, ক্রেডিট ফি ও হলসংক্রান্ত সব ফি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়াসহ পরিশোধ করতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বিকেল ৪টার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন জড়ো হন সেখানে।২ মিনিট আগে
সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে ৭ থেকে ১০টি বাসে আগুন দেওয়ার খবর আমরা পেয়েছি। আমরা পুলিশকে অনুরোধ করেছি, তারা যেন গণপরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একটি বাসে সাধারণত চালক ও হেলপার থাকে। রাতে তারা গাড়ি থামিয়ে বিশ্রাম নেয়। সেই সময় কেউ যদি গিয়ে আগুন লাগায়, তা খুবই দুঃখজনক ও অন্যায়।১০ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে উদ্যোক্তাদের একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম হেনস্তার শিকার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজ মিলায়তনে এ ঘটনা ঘটে। মুহূর্তে এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।১৮ মিনিট আগে