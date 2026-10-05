Ajker Patrika
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সিলেট

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ: চোখে কালো কাপড় বেঁধে শিক্ষার্থীদের প্রতীকী প্রতিবাদ

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ: চোখে কালো কাপড় বেঁধে শিক্ষার্থীদের প্রতীকী প্রতিবাদ
চোখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতীকী প্রতিবাদ শিক্ষার্থীদের। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বদলে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে এবার চোখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতীকী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। নবম দিনের কর্মসূচি হিসেবে আজ সোমবার বিকেলে ৫টায় চোখে কালো কাপড় বেঁধে অর্থহীন কারিগরির বিরুদ্ধে শহীদ মিনারের সামনে নীরব প্রতিবাদ জানান শিক্ষার্থীরা।

এর আগে গতকাল রোববার বিকেলে তাঁরা কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সামনে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগকে রেড কার্ড প্রদর্শন করেন। পরে রাতে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যারও আয়োজন করেন তাঁরা। আর শনিবার রাতে তাঁরা কলেজ ক্যাম্পাসে মশাল মিছিলও করেছেন। মিছিলে তাঁরা তাঁদের ঘোষিত এক দফা দাবিতে নানা স্লোগান দেন।

কলেজের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল (ইইই) বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. তানভীর মাহমুদ বলেন, এখনো পর্যন্ত আশানুরূপ কোনো সমাধান আসেনি। সম্পূর্ণ আশ্বাস ও সুনির্দিষ্ট সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন ও ক্লাস বর্জন অব্যাহত থাকবে।

এ বিষয়ে নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ ড. মো. সাহিদ ইকবাল বলেন, ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না পারলেও সব খোঁজখবর নিচ্ছি। বাইরে থেকেই আপাতত দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। আজ শিক্ষার্থীরা চোখে কালো কাপড় বেঁধে কর্মসূচি পালন করেছেন। আমরা আশা করছি শিগগিরই ভালো কোনো ফলাফল পাবো।

এর আগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার দিকে কলেজের অধ্যক্ষসহ ১৪ শিক্ষককে অবরুদ্ধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা। পরে এর ৩৫ ঘণ্টা পর তাঁদের অবমুক্ত করে দেন তাঁরা।

বিষয়:

সিলেট জেলাসিলেট বিভাগকারিগরি শিক্ষা বোর্ডইঞ্জিনিয়ারিংজেলার খবরশাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
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