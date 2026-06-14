Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জের দুটি মানহানির মামলায় এমপি আমির হামজার স্থায়ী জামিন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৪ জুন ২০২৬, ১৬: ২৩
সিরাজগঞ্জের দুটি মানহানির মামলায় এমপি আমির হামজার স্থায়ী জামিন
আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করছেন এমপি আমির হামজা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আমির হামজা সিরাজগঞ্জের দুটি মানহানির মামলায় স্থায়ী জামিন পেয়েছেন। আজ রোববার সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত শুনানি শেষে তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিরাজগঞ্জ জেলা জজ আদালতের আইনজীবী আমিনুল ইসলাম মল্লিক।

আদালত সূত্রে জানা যায়, এর আগে মুফতি আমির হামজা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে সিরাজগঞ্জ আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। পরে দুটি মামলায় জামিনের আবেদন করলে আদালত শুনানি শেষে তা মঞ্জুর করেন।

আজ বেলা আড়াইটার দিকে তিনি আদালতে উপস্থিত হন। এরপর পৃথক দুটি মামলায় প্রায় ৩০ মিনিট শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে বেলা ৩টার দিকে তিনি আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন।

চৌহালী ও সদরের আমলি আদালতের বিচারক সুমন কুমার সূত্রধর এ সময় বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন।

আদালত এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আদালত-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে গত ২ এপ্রিল মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়। একই দিন আদালত তাঁর বিরুদ্ধে সমন জারি করে তাঁকে ২১ এপ্রিল হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

নির্ধারিত তারিখে আদালতে হাজির না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পরে আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় ১৭ মে আদালত তাঁর নামে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেন।

সিরাজগঞ্জে আমির হামজার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা, সমন জারিসিরাজগঞ্জে আমির হামজার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা, সমন জারি

সর্বশেষ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে আদালত দুটি মামলাতেই তাঁর স্থায়ী জামিন মঞ্জুর করেন।

উল্লেখ্য, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে সিরাজগঞ্জ জেলা আইনজীবী বারের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন কবির কর্নেল এবং জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ভিপি শামীম খান তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন।

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