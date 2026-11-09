টেকসই কাজিপুর গড়তে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকার আহ্বান

টেকসই কাজিপুর গড়তে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকার আহ্বান
সিরাজগঞ্জের কাজিপুর প্রেস ক্লাবের ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘কাজিপুরের টেকসই উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের অডিটোরিয়ামে এ আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ-১ (কাজিপুর ও সদরের একাংশ) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সেলিম রেজার প্রতিনিধি ওয়াহিদুজ্জামান মিনু। বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান উন্নয়নে বিশ্বাসী। তাঁর বক্তব্য, উচ্চারণ ও শারীরিক ভাষা বুঝতে হবে। পাশাপাশি সমাজের সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
সেমিনারে কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক রেজাউল করিম বলেন, চীনের হোয়াংহো নদী একসময় দেশটির মানুষের দুঃখের কারণ ছিল। এখন সেটিই সম্পদ ও সম্ভাবনার প্রতীক। পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হলে যমুনা নদীকে ঘিরেও একদিন সমৃদ্ধ কাজিপুর গড়ে তোলা সম্ভব।
সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার আমির মাওলানা শাহীনুর, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম, কথাসাহিত্যিক রিপন আহসান ঋতু, সামাজিক সংগঠন ভয়েস অব কাজিপুরের প্রতিষ্ঠাতা আশকার পাইন এবং পুস্তক বিক্রেতা সমিতির সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সিজান আরেফিন ফারুক।
বক্তারা বলেন, গণমাধ্যমকে বস্তুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে অপসাংবাদিকতা প্রতিরোধ এবং সাংবাদিকদের পেশাগত কল্যাণে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সংসদ সদস্য সেলিম রেজা, কথাসাহিত্যিক রিপন আহসান ঋতু, লেখক ও সাংবাদিক আল মাহমুদ সরকার জুয়েল, সাংবাদিক শুকুর মাহমুদ এবং প্রয়াত সাংবাদিক আবু বকরকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়।