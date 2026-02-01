Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা নাগরিক ঐক্যের সভাপতিসহ ২১৭ জন বিএনপিতে

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরা নাগরিক ঐক্যের সভাপতিসহ ২১৭ জন বিএনপিতে
সাতক্ষীরা নাগরিক ঐক্যের সভাপতিসহ ২১৭ জন বিএনপিতে যোগদান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ডক্টর রবিউল ইসলাম খানের নেতৃত্বে ২১৭ জন নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন। আজ রোববার শহরের কাটিয়া নিরিবিলি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এইচ এম রহমাতুল্লাহ পলাশ ও সদস্যসচিব আবু জাহিদ ডাবলুর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁরা বিএনপিতে যোগ দেন।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিএনপি নেতা রহমতুল্লাহ পলাশ বলেন, সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি একটি শক্তিশালী সংগঠন। ড. রবিউল ইসলাম খানের নেতৃত্বে প্রায় ৩০০ নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগদান সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে। তিনি বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে তৃণমূলের এই গণজোয়ার দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইকে আরও বেগবান করবে।

বিষয়:

সাতক্ষীরাবিএনপিখুলনা বিভাগনাগরিক ঐক্যজেলার খবরভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া অনন্য গাঙ্গুলীর মরদেহ উদ্ধার

ইরানে হামলা হতে পারে আজই, মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রদের সতর্ক করেছেন ট্রাম্প

বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ৭৪ শতাংশ বাড়াল ভারত

‘সব খারিজ হবে, তুই খালি টাকা পাঠাবি’, ভূমি কর্মকর্তার ঘুষ গ্রহণের ভিডিও ভাইরাল

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

মুক্তবাণিজ্য চুক্তি: ভারত করেছে, বাংলাদেশকেও জরুরি ভিত্তিতে করার পরামর্শ ইইউর

মুক্তবাণিজ্য চুক্তি: ভারত করেছে, বাংলাদেশকেও জরুরি ভিত্তিতে করার পরামর্শ ইইউর

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ৭৪ শতাংশ বাড়াল ভারত

বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ৭৪ শতাংশ বাড়াল ভারত

সম্পর্কিত

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সমীরণ দেওয়ানকে বহিষ্কার

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সমীরণ দেওয়ানকে বহিষ্কার

রাজধানীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

শ্রীপুরে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে মামা-ভাগনে গ্রেপ্তার

শ্রীপুরে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে মামা-ভাগনে গ্রেপ্তার

ভুয়া সংগঠনের নামে বাড়ি ‘দখলের’ চেষ্টা, উচ্ছেদ করলেন বিএনপি নেতা

ভুয়া সংগঠনের নামে বাড়ি ‘দখলের’ চেষ্টা, উচ্ছেদ করলেন বিএনপি নেতা