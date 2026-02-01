সাতক্ষীরা নাগরিক ঐক্যের সভাপতিসহ ২১৭ জন বিএনপিতে

সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ডক্টর রবিউল ইসলাম খানের নেতৃত্বে ২১৭ জন নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন। আজ রোববার শহরের কাটিয়া নিরিবিলি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এইচ এম রহমাতুল্লাহ পলাশ ও সদস্যসচিব আবু জাহিদ ডাবলুর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁরা বিএনপিতে যোগ দেন।
এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিএনপি নেতা রহমতুল্লাহ পলাশ বলেন, সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি একটি শক্তিশালী সংগঠন। ড. রবিউল ইসলাম খানের নেতৃত্বে প্রায় ৩০০ নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগদান সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে। তিনি বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে তৃণমূলের এই গণজোয়ার দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইকে আরও বেগবান করবে।
সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সমীরণ দেওয়ানকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ রোববার দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।৫ মিনিট আগে
রাজধানীর ভাটারার সোলমাইদ এলাকার একটি বাসা থেকে আবু রায়হান তুহিন (২০) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ভাটারা থানা-পুলিশ খবর পেয়ে মাতবরবাড়ি এলাকার একটি বাসা থেকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক)১০ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে এক শিশুকে (১০) ধর্ষণের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি মামা-ভাগনে বলে জানা গেছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শ্রীপুর পৌর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
রাজশাহীতে ‘মাদার অব ডেমোক্রেসি—বেগম খালেদা জিয়া পরিষদ’ নামের একটি ভুয়া সংগঠনের সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের অফিস করার নামে বাড়ি ভাড়া নিয়ে এই সংগঠনের অফিস করা হয়েছিল।২৫ মিনিট আগে